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В Астрахани волонтеров не пускают в скандальный приют - РИА Новости, 28.12.2022
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В Астрахани волонтеров не пускают в скандальный приют
В Астрахани волонтеров не пускают в скандальный приют - РИА Новости, 28.12.2022
В Астрахани волонтеров не пускают в скандальный приют
Зоозащитников не пускают в пункт для безнадзорных животных "Экоприют" в Астрахани, мертвых питомцев которого обнаружили на местном полигоне, сообщила РИА... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:42
2022-12-28T18:22
астрахань
приволжский район
генеральная прокуратура рф
астраханская область
общество
собаки
животные
бездомные животные
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Зоозащитников не пускают в пункт для безнадзорных животных "Экоприют" в Астрахани, мертвых питомцев которого обнаружили на местном полигоне, сообщила РИА Новости общественница Светлана Марченко.По ее словам, руководителя питомника сменили, но кто занял его место — неизвестно. При этом, как утверждается, защитникам животных совсем закрыли доступ в приют. С проверкой не пускают даже руководителя областной ветеринарной службы."С прежним руководством была договоренность, что примут пятерых волонтеров на работу, поскольку там не хватает сотрудников. Однако теперь из-за перемен все наши соглашения сошли, по сути, на нет", — возмущается пояснила Марченко.Осенью на скотомогильник в Приволжском районе вывезли шестьдесят трупов собак с отрезанными конечностями и выколотыми глазами. Как выяснилось, к этому причастна частная организация "Экоприют", которая получает миллионы из госбюджета на отлов и стерилизацию бездомных псов. После общественного резонанса ситуацию на контроль взяли в МВД и Генпрокуратуре. Сейчас в питомнике находится около 400 животных.Региональная служба ветеринарии обращалась в природоохранную прокуратуру с требованием возбудить дело в отношении "Экоприюта" по 245 статье УК ("Жестокое отношение с животными"). Уголовное производство так и не началось.Волонтеры предложили на время перевезти животных в другой приют в селе Биштюбинка, где условия лучше. Пока этого нельзя сделать из-за карантина по бешенству. Экспертиза по найденными трупам на полигоне еще идет.На днях губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел совещание по ситуации с безнадзорными животными. Он подчеркнул, что прежде всего их нужно вылечить и дать возможность сотрудникам приюта "устранить все неполадки в досудебном порядке". Проверка в отношении руководства приюта продолжается.
https://ria.ru/20221201/zhivotnye-1835535961.html
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астрахань
приволжский район
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астрахань, приволжский район, генеральная прокуратура рф, астраханская область, общество, собаки, животные, бездомные животные
Астрахань, Приволжский район, Генеральная прокуратура РФ, Астраханская область, Общество, Собаки, Животные, бездомные животные
17:42 28.12.2022 (обновлено: 18:22 28.12.2022)
 
В Астрахани волонтеров не пускают в скандальный приют

Волонтеры в Астрахани пожаловались на "Экоприют" за жестокое обращение с животными

© Фото : страница во ВКонтакте Евгении ЗариньшВолонтеры у входа в приют
Волонтеры у входа в приют - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Фото : страница во ВКонтакте Евгении Зариньш
Волонтеры у входа в приют
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Зоозащитников не пускают в пункт для безнадзорных животных "Экоприют" в Астрахани, мертвых питомцев которого обнаружили на местном полигоне, сообщила РИА Новости общественница Светлана Марченко.

"Меня впустили только один раз. И то — с подачи губернатора. Состояние животных в целом удовлетворительное. Поставили обогреватели, наладили электричество. Однако они содержатся по-прежнему в клетках, где совсем мало места. Стирают лапы в кровь о проволочные основания. Вольеров мало, сена недостаточно. Пообещали установить во всех вольерах деревянные доски, сделать поддоны", — рассказала она агентству.

По ее словам, руководителя питомника сменили, но кто занял его место — неизвестно. При этом, как утверждается, защитникам животных совсем закрыли доступ в приют. С проверкой не пускают даже руководителя областной ветеринарной службы.
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"С прежним руководством была договоренность, что примут пятерых волонтеров на работу, поскольку там не хватает сотрудников. Однако теперь из-за перемен все наши соглашения сошли, по сути, на нет", — возмущается пояснила Марченко.
Осенью на скотомогильник в Приволжском районе вывезли шестьдесят трупов собак с отрезанными конечностями и выколотыми глазами. Как выяснилось, к этому причастна частная организация "Экоприют", которая получает миллионы из госбюджета на отлов и стерилизацию бездомных псов. После общественного резонанса ситуацию на контроль взяли в МВД и Генпрокуратуре. Сейчас в питомнике находится около 400 животных.
Региональная служба ветеринарии обращалась в природоохранную прокуратуру с требованием возбудить дело в отношении "Экоприюта" по 245 статье УК ("Жестокое отношение с животными"). Уголовное производство так и не началось.
Волонтеры предложили на время перевезти животных в другой приют в селе Биштюбинка, где условия лучше. Пока этого нельзя сделать из-за карантина по бешенству. Экспертиза по найденными трупам на полигоне еще идет.
На днях губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел совещание по ситуации с безнадзорными животными. Он подчеркнул, что прежде всего их нужно вылечить и дать возможность сотрудникам приюта "устранить все неполадки в досудебном порядке". Проверка в отношении руководства приюта продолжается.
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АстраханьПриволжский районГенеральная прокуратура РФАстраханская областьОбществоСобакиЖивотныебездомные животные
 
 
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