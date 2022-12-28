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Трое детей-сирот пожаловались Бастрыкину, что им не выдают положенное жилье - РИА Новости, 28.12.2022
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Трое детей-сирот пожаловались Бастрыкину, что им не выдают положенное жилье
Трое детей-сирот пожаловались Бастрыкину, что им не выдают положенное жилье - РИА Новости, 28.12.2022
Трое детей-сирот пожаловались Бастрыкину, что им не выдают положенное жилье
Три сироты из Волгоградской области пожаловались председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на местные власти, которые не выдают им жилье,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T20:29
2022-12-28T20:29
происшествия
жилье
александр бастрыкин
волгоградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 28 дек - РИА Новости. Три сироты из Волгоградской области пожаловались председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на местные власти, которые не выдают им жилье, несмотря на судебное решение, сообщает в среду пресс-служба ведомства. "Три жительницы Волгоградской области из числа детей-сирот пожаловались председателю СК России на непредоставление им квартир, несмотря на наличие судебных решений, обязывающих местные органы власти обеспечить их благоустроенными жилыми помещениями", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что Бастрыкин расспросил их о том, как рассматривались их дела в суде и поручил предоставить ему доклад об обеспечении жильем детей-сирот в Волгоградской области.
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происшествия, жилье, александр бастрыкин, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Александр Бастрыкин, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
20:29 28.12.2022
 
Трое детей-сирот пожаловались Бастрыкину, что им не выдают положенное жилье

Трое детей-сирот из Волгоградской области пожаловались Бастрыкину, что им не выдают жилье

© Фото : Pexels/George BeckerВходная дверь квартиры
Входная дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Фото : Pexels/George Becker
Входная дверь квартиры. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 28 дек - РИА Новости. Три сироты из Волгоградской области пожаловались председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на местные власти, которые не выдают им жилье, несмотря на судебное решение, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
"Три жительницы Волгоградской области из числа детей-сирот пожаловались председателю СК России на непредоставление им квартир, несмотря на наличие судебных решений, обязывающих местные органы власти обеспечить их благоустроенными жилыми помещениями", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что Бастрыкин расспросил их о том, как рассматривались их дела в суде и поручил предоставить ему доклад об обеспечении жильем детей-сирот в Волгоградской области.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 18:39
Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП на Кубани, в котором погибли дети
 
ПроисшествияЖильеАлександр БастрыкинВолгоградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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