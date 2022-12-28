https://ria.ru/20221228/zhile-1842040719.html

Трое детей-сирот пожаловались Бастрыкину, что им не выдают положенное жилье

Трое детей-сирот пожаловались Бастрыкину, что им не выдают положенное жилье - РИА Новости, 28.12.2022

Трое детей-сирот пожаловались Бастрыкину, что им не выдают положенное жилье

Три сироты из Волгоградской области пожаловались председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на местные власти, которые не выдают им жилье,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T20:29

2022-12-28T20:29

2022-12-28T20:29

происшествия

жилье

александр бастрыкин

волгоградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 28 дек - РИА Новости. Три сироты из Волгоградской области пожаловались председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на местные власти, которые не выдают им жилье, несмотря на судебное решение, сообщает в среду пресс-служба ведомства. "Три жительницы Волгоградской области из числа детей-сирот пожаловались председателю СК России на непредоставление им квартир, несмотря на наличие судебных решений, обязывающих местные органы власти обеспечить их благоустроенными жилыми помещениями", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что Бастрыкин расспросил их о том, как рассматривались их дела в суде и поручил предоставить ему доклад об обеспечении жильем детей-сирот в Волгоградской области.

https://ria.ru/20221228/avariya-1842018116.html

волгоградская область

россия

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Евгения Нефедова

происшествия, жилье, александр бастрыкин, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)