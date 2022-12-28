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Фальков подарит электроакустическую скрипку девочке из ЛНР - РИА Новости, 28.12.2022
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Фальков подарит электроакустическую скрипку девочке из ЛНР
Фальков подарит электроакустическую скрипку девочке из ЛНР - РИА Новости, 28.12.2022
Фальков подарит электроакустическую скрипку девочке из ЛНР
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках благотворительной акции "Елка желаний" подарит электроакустическую скрипку девочке из ЛНР,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:28
2022-12-28T12:28
новый год — 2023
общество
луганская народная республика
ростовская область
валерий фальков
новый год
елка желаний
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках благотворительной акции "Елка желаний" подарит электроакустическую скрипку девочке из ЛНР, исполнит желание Иры из Ростовской области посетить Москву на новогодние праздники, а также Софии из Челябинской области побывать на балете, сообщается в официальной телеграм-канале Минобрнауки России. В Минобрнауки пояснили, что акция "Елка желаний" проходит уже в пятый раз, ее инициатором стал президент России Владимир Путин. Цель акции — подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно, в этому году на "Елку желаний" отправили свои послания дети из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Акция продлится до 28 февраля 2023 года.
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луганская народная республика
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общество, луганская народная республика, ростовская область, валерий фальков, новый год, елка желаний, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Новый год — 2023, Общество, Луганская Народная Республика, Ростовская область, Валерий Фальков, Новый год, Елка желаний, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
12:28 28.12.2022
 
Фальков подарит электроакустическую скрипку девочке из ЛНР

Глава Минобрнауки Фальков подарит электроакустическую скрипку Веронике из ЛНР

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках благотворительной акции "Елка желаний" подарит электроакустическую скрипку девочке из ЛНР, исполнит желание Иры из Ростовской области посетить Москву на новогодние праздники, а также Софии из Челябинской области побывать на балете, сообщается в официальной телеграм-канале Минобрнауки России.
"Валерий Фальков принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Глава Минобрнауки России снял три шарика с новогодними желаниями. 13-летняя Вероника Ревякина из ЛНР благодаря акции получит электроакустическую скрипку. Второе желание загадала 5-летняя Ира из Ростовской области, она мечтает посетить Москву на новогодние праздники. Третьим желанием поделилась девятилетняя София Буратова из Челябинской области. Она мечтает побывать на балете", - говорится в сообщении.
В Минобрнауки пояснили, что акция "Елка желаний" проходит уже в пятый раз, ее инициатором стал президент России Владимир Путин. Цель акции — подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно, в этому году на "Елку желаний" отправили свои послания дети из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Акция продлится до 28 февраля 2023 года.
Глава МЧС России Александр Куренков принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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Новый год — 2023ОбществоЛуганская Народная РеспубликаРостовская областьВалерий ФальковНовый годЕлка желанийМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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