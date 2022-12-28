Фальков подарит электроакустическую скрипку девочке из ЛНР
Глава Минобрнауки Фальков подарит электроакустическую скрипку Веронике из ЛНР
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках благотворительной акции "Елка желаний" подарит электроакустическую скрипку девочке из ЛНР, исполнит желание Иры из Ростовской области посетить Москву на новогодние праздники, а также Софии из Челябинской области побывать на балете, сообщается в официальной телеграм-канале Минобрнауки России.
"Валерий Фальков принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Глава Минобрнауки России снял три шарика с новогодними желаниями. 13-летняя Вероника Ревякина из ЛНР благодаря акции получит электроакустическую скрипку. Второе желание загадала 5-летняя Ира из Ростовской области, она мечтает посетить Москву на новогодние праздники. Третьим желанием поделилась девятилетняя София Буратова из Челябинской области. Она мечтает побывать на балете", - говорится в сообщении.
В Минобрнауки пояснили, что акция "Елка желаний" проходит уже в пятый раз, ее инициатором стал президент России Владимир Путин. Цель акции — подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно, в этому году на "Елку желаний" отправили свои послания дети из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Акция продлится до 28 февраля 2023 года.