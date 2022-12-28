https://ria.ru/20221228/zhelaniya-1841867122.html

Фальков подарит электроакустическую скрипку девочке из ЛНР

Фальков подарит электроакустическую скрипку девочке из ЛНР - РИА Новости, 28.12.2022

Фальков подарит электроакустическую скрипку девочке из ЛНР

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках благотворительной акции "Елка желаний" подарит электроакустическую скрипку девочке из ЛНР,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:28

2022-12-28T12:28

2022-12-28T12:28

новый год — 2023

общество

луганская народная республика

ростовская область

валерий фальков

новый год

елка желаний

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763104690_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_e1ee5ad68ca40d28f8aa1a7ecce141cf.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках благотворительной акции "Елка желаний" подарит электроакустическую скрипку девочке из ЛНР, исполнит желание Иры из Ростовской области посетить Москву на новогодние праздники, а также Софии из Челябинской области побывать на балете, сообщается в официальной телеграм-канале Минобрнауки России. В Минобрнауки пояснили, что акция "Елка желаний" проходит уже в пятый раз, ее инициатором стал президент России Владимир Путин. Цель акции — подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно, в этому году на "Елку желаний" отправили свои послания дети из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Акция продлится до 28 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20221228/zhelaniya-1841862914.html

луганская народная республика

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, луганская народная республика, ростовская область, валерий фальков, новый год, елка желаний, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)