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Глава МЧС на "Елке желаний" пообещал исполнить мечты трех детей
Глава МЧС на "Елке желаний" пообещал исполнить мечты трех детей - РИА Новости, 28.12.2022
Глава МЧС на "Елке желаний" пообещал исполнить мечты трех детей
Глава МЧС России Александр Куренков в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту москвички Полины Базаевой побывать в роли кинолога, Яна Васильева из... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:20
2022-12-28T12:20
2022-12-28T19:57
новый год — 2023
общество
александр куренков (мчс)
елка желаний
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
казань
смоленск
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту москвички Полины Базаевой побывать в роли кинолога, Яна Васильева из Казани, мечтающего полетать на вертолете, и Юрия Семкина из Смоленска, который мечтает побывать в пожарной части. Подойдя к "Елке желаний", Куренков решил исполнить мечты трех детей. "Полина Базаева, 9 лет, город Москва. Мечтает побывать в роли кинолога. Дорогая Полина, твоя мечта обязательно сбудется. Ян Васильев, республика Татарстан, 4 года, мечтает полетать на вертолете. Дорогой Ян, твоя мечта обязательно сбудется. Юрий Семкин, Смоленская область, 5 лет. Мечтает побывать в пожарной части. Дорогой Юрий, твоя мечта обязательно сбудется. С наступающим Новым годом!", - сказал глава МЧС России в эфире телеканала "Россия 24".Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
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Погладить пингвина и полетать на вертолете: министры исполнят мечты детей с "Елки желаний"
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак".
2022-12-28T12:20
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общество, александр куренков (мчс), елка желаний, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, казань, смоленск, москва
Новый год — 2023, Общество, Александр Куренков (МЧС), Елка желаний, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год, Казань, Смоленск, Москва
12:20 28.12.2022 (обновлено: 19:57 28.12.2022)
Глава МЧС на "Елке желаний" пообещал исполнить мечты трех детей
Глава МЧС Куренков исполнит мечты Полины из Москвы, Яна из Казани и Юры из Смоленска