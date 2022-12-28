https://ria.ru/20221228/zhelaniya-1841862914.html

Глава МЧС на "Елке желаний" пообещал исполнить мечты трех детей

Глава МЧС на "Елке желаний" пообещал исполнить мечты трех детей - РИА Новости, 28.12.2022

Глава МЧС на "Елке желаний" пообещал исполнить мечты трех детей

Глава МЧС России Александр Куренков в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту москвички Полины Базаевой побывать в роли кинолога, Яна Васильева из... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:20

2022-12-28T12:20

2022-12-28T19:57

новый год — 2023

общество

александр куренков (мчс)

елка желаний

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новый год

казань

смоленск

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту москвички Полины Базаевой побывать в роли кинолога, Яна Васильева из Казани, мечтающего полетать на вертолете, и Юрия Семкина из Смоленска, который мечтает побывать в пожарной части. Подойдя к "Елке желаний", Куренков решил исполнить мечты трех детей. "Полина Базаева, 9 лет, город Москва. Мечтает побывать в роли кинолога. Дорогая Полина, твоя мечта обязательно сбудется. Ян Васильев, республика Татарстан, 4 года, мечтает полетать на вертолете. Дорогой Ян, твоя мечта обязательно сбудется. Юрий Семкин, Смоленская область, 5 лет. Мечтает побывать в пожарной части. Дорогой Юрий, твоя мечта обязательно сбудется. С наступающим Новым годом!", - сказал глава МЧС России в эфире телеканала "Россия 24".Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.

https://ria.ru/20221228/zhelanie-1841858914.html

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Погладить пингвина и полетать на вертолете: министры исполнят мечты детей с "Елки желаний" Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак". 2022-12-28T12:20 true PT2M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, александр куренков (мчс), елка желаний, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, казань, смоленск, москва