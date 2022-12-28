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Хуснуллин пообещал мальчику из ДНР привезти в подарок робота - РИА Новости, 28.12.2022
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Хуснуллин пообещал мальчику из ДНР привезти в подарок робота
Хуснуллин пообещал мальчику из ДНР привезти в подарок робота - РИА Новости, 28.12.2022
Хуснуллин пообещал мальчику из ДНР привезти в подарок робота
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Ёлка желаний" пообещал мальчику из Ижевска встречу с баскетболистами из казанского клуба "УНИКС", а юному жителю РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:03
2022-12-28T19:57
новый год — 2023
общество
донецкая народная республика
марат хуснуллин
новый год
елка желаний
россия
казань
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Ёлка желаний" пообещал мальчику из Ижевска встречу с баскетболистами из казанского клуба "УНИКС", а юному жителю ДНР - подарить робота. Вице-премьер сначала снял с елки желание 13-летнего Адама Гамаля Абдель Хамида из Ижевска и пообещал юному спортсмену организовать встречу с баскетболистами БК "УНИКС" из Казани. А робота пятилетнему Никите Пономареву из ДНР Хуснуллин пообещал привезти лично. "Буду в ближайшее время на новых территориях", - отметил он.
донецкая народная республика
россия
казань
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Погладить пингвина и полетать на вертолете: министры исполнят мечты детей с "Елки желаний"
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак".
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общество, донецкая народная республика, марат хуснуллин, новый год, елка желаний, россия, казань, видео
Новый год — 2023, Общество, Донецкая Народная Республика, Марат Хуснуллин, Новый год, Елка желаний, Россия, Казань
Хуснуллин пообещал мальчику из ДНР привезти в подарок робота
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Ёлка желаний" пообещал мальчику из Ижевска встречу с баскетболистами из казанского клуба "УНИКС", а юному жителю ДНР - подарить робота.
2022-12-28T12:03
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12:03 28.12.2022 (обновлено: 19:57 28.12.2022)
 
Хуснуллин пообещал мальчику из ДНР привезти в подарок робота

Вице-премьер Хуснуллин пообещал пятилетнему Никите из ДНР привезти в подарок робота

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Ёлка желаний" пообещал мальчику из Ижевска встречу с баскетболистами из казанского клуба "УНИКС", а юному жителю ДНР - подарить робота.
Вице-премьер сначала снял с елки желание 13-летнего Адама Гамаля Абдель Хамида из Ижевска и пообещал юному спортсмену организовать встречу с баскетболистами БК "УНИКС" из Казани. А робота пятилетнему Никите Пономареву из ДНР Хуснуллин пообещал привезти лично. "Буду в ближайшее время на новых территориях", - отметил он.
 
Новый год — 2023ОбществоДонецкая Народная РеспубликаМарат ХуснуллинНовый годЕлка желанийРоссияКазань
 
 
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