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Хуснуллин пообещал мальчику из ДНР привезти в подарок робота

Хуснуллин пообещал мальчику из ДНР привезти в подарок робота - РИА Новости, 28.12.2022

Хуснуллин пообещал мальчику из ДНР привезти в подарок робота

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Ёлка желаний" пообещал мальчику из Ижевска встречу с баскетболистами из казанского клуба "УНИКС", а юному жителю РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:03

2022-12-28T12:03

2022-12-28T19:57

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общество

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елка желаний

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Ёлка желаний" пообещал мальчику из Ижевска встречу с баскетболистами из казанского клуба "УНИКС", а юному жителю ДНР - подарить робота. Вице-премьер сначала снял с елки желание 13-летнего Адама Гамаля Абдель Хамида из Ижевска и пообещал юному спортсмену организовать встречу с баскетболистами БК "УНИКС" из Казани. А робота пятилетнему Никите Пономареву из ДНР Хуснуллин пообещал привезти лично. "Буду в ближайшее время на новых территориях", - отметил он.

донецкая народная республика

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, марат хуснуллин, новый год, елка желаний, россия, казань, видео