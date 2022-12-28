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Хуснуллин пообещал мальчику из ДНР привезти в подарок робота
Хуснуллин пообещал мальчику из ДНР привезти в подарок робота - РИА Новости, 28.12.2022
Хуснуллин пообещал мальчику из ДНР привезти в подарок робота
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Ёлка желаний" пообещал мальчику из Ижевска встречу с баскетболистами из казанского клуба "УНИКС", а юному жителю РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:03
2022-12-28T12:03
2022-12-28T19:57
новый год — 2023
общество
донецкая народная республика
марат хуснуллин
новый год
елка желаний
россия
казань
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Ёлка желаний" пообещал мальчику из Ижевска встречу с баскетболистами из казанского клуба "УНИКС", а юному жителю ДНР - подарить робота. Вице-премьер сначала снял с елки желание 13-летнего Адама Гамаля Абдель Хамида из Ижевска и пообещал юному спортсмену организовать встречу с баскетболистами БК "УНИКС" из Казани. А робота пятилетнему Никите Пономареву из ДНР Хуснуллин пообещал привезти лично. "Буду в ближайшее время на новых территориях", - отметил он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Погладить пингвина и полетать на вертолете: министры исполнят мечты детей с "Елки желаний"
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Новый год — 2023, Общество, Донецкая Народная Республика, Марат Хуснуллин, Новый год, Елка желаний, Россия, Казань
Хуснуллин пообещал мальчику из ДНР привезти в подарок робота
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Ёлка желаний" пообещал мальчику из Ижевска встречу с баскетболистами из казанского клуба "УНИКС", а юному жителю ДНР - подарить робота.
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12:03 28.12.2022 (обновлено: 19:57 28.12.2022)
Хуснуллин пообещал мальчику из ДНР привезти в подарок робота
Вице-премьер Хуснуллин пообещал пятилетнему Никите из ДНР привезти в подарок робота