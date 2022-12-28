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Новак исполнит мечту мальчика из Москвы о встрече с футболистами "Спартака"

Новак исполнит мечту мальчика из Москвы о встрече с футболистами "Спартака" - РИА Новости, 28.12.2022

Новак исполнит мечту мальчика из Москвы о встрече с футболистами "Спартака"

Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак" в рамках всероссийской... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:07

2022-12-28T12:07

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак" в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.

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Погладить пингвина и полетать на вертолете: министры исполнят мечты детей с "Елки желаний" Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак". 2022-12-28T12:07 true PT2M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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