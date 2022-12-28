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Новак исполнит мечту мальчика из Москвы о встрече с футболистами "Спартака"
Новак исполнит мечту мальчика из Москвы о встрече с футболистами "Спартака" - РИА Новости, 28.12.2022
Новак исполнит мечту мальчика из Москвы о встрече с футболистами "Спартака"
Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак" в рамках всероссийской... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:07
2022-12-28T12:07
2022-12-28T19:58
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общество
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спартак москва
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак" в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Погладить пингвина и полетать на вертолете: министры исполнят мечты детей с "Елки желаний"
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак".
2022-12-28T12:07
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РИА Новости
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Новак исполнит мечту мальчика из Москвы о встрече с футболистами "Спартака"
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак" в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".
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12:07 28.12.2022 (обновлено: 19:58 28.12.2022)
Новак исполнит мечту мальчика из Москвы о встрече с футболистами "Спартака"
Вице-премьер Новак исполнит мечту Сережи из Москвы о встрече с футболистами "Спартака"