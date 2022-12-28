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Новак исполнит мечту мальчика из Москвы о встрече с футболистами "Спартака" - РИА Новости, 28.12.2022
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Новак исполнит мечту мальчика из Москвы о встрече с футболистами "Спартака"
Новак исполнит мечту мальчика из Москвы о встрече с футболистами "Спартака" - РИА Новости, 28.12.2022
Новак исполнит мечту мальчика из Москвы о встрече с футболистами "Спартака"
Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак" в рамках всероссийской... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:07
2022-12-28T19:58
новый год — 2023
общество
александр новак
москва
спартак москва
елка желаний
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак" в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
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Погладить пингвина и полетать на вертолете: министры исполнят мечты детей с "Елки желаний"
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак".
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общество, александр новак, москва, спартак москва, елка желаний, россия, видео
Новый год — 2023, Общество, Александр Новак, Москва, Спартак Москва, Елка желаний, Россия
Новак исполнит мечту мальчика из Москвы о встрече с футболистами "Спартака"
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак" в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".
2022-12-28T12:07
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12:07 28.12.2022 (обновлено: 19:58 28.12.2022)
 
Новак исполнит мечту мальчика из Москвы о встрече с футболистами "Спартака"

Вице-премьер Новак исполнит мечту Сережи из Москвы о встрече с футболистами "Спартака"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак" в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".
"Отличное пожелание, особенно актуально сейчас, после окончания чемпионата мира. Обязательно организуем", - заметил Новак, сняв шарик с именем Сережи с "Елки желаний".
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
 
Новый год — 2023ОбществоАлександр НовакМоскваСпартак МоскваЕлка желанийРоссия
 
 
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