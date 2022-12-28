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Глава Минприроды исполнит желание семилетнего Глеба погладить пингвина - РИА Новости, 28.12.2022
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Глава Минприроды исполнит желание семилетнего Глеба погладить пингвина
Глава Минприроды исполнит желание семилетнего Глеба погладить пингвина - РИА Новости, 28.12.2022
Глава Минприроды исполнит желание семилетнего Глеба погладить пингвина
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:50
2022-12-28T19:59
россия
общество
ростовская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
московский зоопарк
елка желаний
александр козлов (глава минприроды)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина. "Глеб Богатырев мечтает погладить настоящего пингвина. Глеб живет в Ростовской области, (ему - ред.) семь лет. Глеб, пингвины у нас в основном живут в Антарктиде. И чтобы туда попасть, нужно быть полярником. Но в Московском зоопарке живет большая группировка пингвинов, и мы обязательно с тобой их посетим, проведаем. А еще договоримся и покормим. С Новым годом", - сказал министр. Благотворительная акция "Елка желаний" помогает исполнить заветные мечты тех, кому особенно сложно. Акция открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
россия
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Погладить пингвина и полетать на вертолете: министры исполнят мечты детей с "Елки желаний"
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак".
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РИА Новости
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россия, общество, ростовская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), московский зоопарк, елка желаний, александр козлов (глава минприроды), видео
Россия, Общество, Ростовская область, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Московский зоопарк, Елка желаний, Александр Козлов (глава Минприроды), Новый год — 2023
Глава Минприроды исполнит желание семилетнего Глеба погладить пингвина
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина.
2022-12-28T11:50
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11:50 28.12.2022 (обновлено: 19:59 28.12.2022)
 
Глава Минприроды исполнит желание семилетнего Глеба погладить пингвина

Глава Минприроды в рамках "Елки желаний" поможет ребенку погладить настоящего пингвина

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина.
"Глеб Богатырев мечтает погладить настоящего пингвина. Глеб живет в Ростовской области, (ему - ред.) семь лет. Глеб, пингвины у нас в основном живут в Антарктиде. И чтобы туда попасть, нужно быть полярником. Но в Московском зоопарке живет большая группировка пингвинов, и мы обязательно с тобой их посетим, проведаем. А еще договоримся и покормим. С Новым годом", - сказал министр.
Благотворительная акция "Елка желаний" помогает исполнить заветные мечты тех, кому особенно сложно. Акция открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
 
Новый год — 2023РоссияОбществоРостовская областьМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Московский зоопаркЕлка желанийАлександр Козлов (глава Минприроды)
 
 
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