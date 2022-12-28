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Глава Минприроды исполнит желание семилетнего Глеба погладить пингвина

Глава Минприроды исполнит желание семилетнего Глеба погладить пингвина - РИА Новости, 28.12.2022

Глава Минприроды исполнит желание семилетнего Глеба погладить пингвина

Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:50

2022-12-28T11:50

2022-12-28T19:59

россия

общество

ростовская область

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

московский зоопарк

елка желаний

александр козлов (глава минприроды)

новый год — 2023

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина. "Глеб Богатырев мечтает погладить настоящего пингвина. Глеб живет в Ростовской области, (ему - ред.) семь лет. Глеб, пингвины у нас в основном живут в Антарктиде. И чтобы туда попасть, нужно быть полярником. Но в Московском зоопарке живет большая группировка пингвинов, и мы обязательно с тобой их посетим, проведаем. А еще договоримся и покормим. С Новым годом", - сказал министр. Благотворительная акция "Елка желаний" помогает исполнить заветные мечты тех, кому особенно сложно. Акция открылась в России 10 ноября и продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.

россия

ростовская область

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Погладить пингвина и полетать на вертолете: министры исполнят мечты детей с "Елки желаний" Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак". 2022-12-28T11:50 true PT2M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, ростовская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), московский зоопарк, елка желаний, александр козлов (глава минприроды), видео