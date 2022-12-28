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Зеленский назвал цель Украины в конфликте с Россией - РИА Новости, 28.12.2022
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Зеленский назвал цель Украины в конфликте с Россией
Зеленский назвал цель Украины в конфликте с Россией - РИА Новости, 28.12.2022
Зеленский назвал цель Украины в конфликте с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Верховной раде назвал главной целью Киева в конфликте с Москвой восстановление целостности страны. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T20:41
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в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Верховной раде назвал главной целью Киева в конфликте с Москвой восстановление целостности страны."Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в плену", — цитирует его издание "Страна.ua".Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания угроз для безопасности всей России. В Москве неоднократно подчеркивали, что обсуждение статуса Крыма и бывших украинских территорий, которые вошли в состав России в 2022 году, обсуждению не подлежат.Как отметил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никакого мирного плана, якобы предложенного Киевом, сегодня не существует, так как все инициативы Украины не учитывают вхождение в состав России новых регионов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221228/bayden-1842034254.html
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в мире, владимир зеленский, россия, украина
В мире, Владимир Зеленский, Россия, Украина
20:41 28.12.2022 (обновлено: 22:07 28.12.2022)
 
Зеленский назвал цель Украины в конфликте с Россией

Зеленский назвал восстановление целостности Украины целью противостояния с Россией

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Верховной раде назвал главной целью Киева в конфликте с Москвой восстановление целостности страны.
"Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в плену", — цитирует его издание "Страна.ua".
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 19:43
СМИ: ложное обещание Байдена Зеленскому стало причиной конфликта на Украине
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания угроз для безопасности всей России. В Москве неоднократно подчеркивали, что обсуждение статуса Крыма и бывших украинских территорий, которые вошли в состав России в 2022 году, обсуждению не подлежат.
Как отметил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никакого мирного плана, якобы предложенного Киевом, сегодня не существует, так как все инициативы Украины не учитывают вхождение в состав России новых регионов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 17:26
Зеленский заявил, что Украина помогла Западу "найти себя"
 
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