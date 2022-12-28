https://ria.ru/20221228/zelenskiy-1842042177.html

Зеленский назвал цель Украины в конфликте с Россией

Зеленский назвал цель Украины в конфликте с Россией - РИА Новости, 28.12.2022

Зеленский назвал цель Украины в конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Верховной раде назвал главной целью Киева в конфликте с Москвой восстановление целостности страны. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T20:41

2022-12-28T20:41

2022-12-28T22:07

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Верховной раде назвал главной целью Киева в конфликте с Москвой восстановление целостности страны."Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в плену", — цитирует его издание "Страна.ua".Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания угроз для безопасности всей России. В Москве неоднократно подчеркивали, что обсуждение статуса Крыма и бывших украинских территорий, которые вошли в состав России в 2022 году, обсуждению не подлежат.Как отметил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никакого мирного плана, якобы предложенного Киевом, сегодня не существует, так как все инициативы Украины не учитывают вхождение в состав России новых регионов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221228/bayden-1842034254.html

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в мире, владимир зеленский, россия, украина