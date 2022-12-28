Кириенко посетил Запорожскую область
Кириенко в Запорожской области провел совещание по экономическому развитию региона
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках поездки в Запорожскую область провел совещание по социально-экономическому развитию региона, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
"Обсудили вопросы по дальнейшей интеграции Запорожской области в социально-экономическое поле Российской Федерации, финансово-хозяйственную деятельность и наращивание темпов восстановления основных отраслей экономики", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в свою очередь сообщил, что Кириенко также посетил Запорожскую АЭС, где проверил безопасность объекта и условия работы сотрудников. "Наибольшее внимание было обращено на вопросы обеспечения безопасности станции, а также на меры, которые приняты для повышения надёжности и работоспособности АЭС. Также Сергей Кириенко совместно с директором объекта Юрием Черничуком проверил условия, в которых трудятся работники предприятия", - написал Рогов у себя в Telegram-канале.
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