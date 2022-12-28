https://ria.ru/20221228/zaporozhe-1841908964.html

Кириенко посетил Запорожскую область

Кириенко посетил Запорожскую область - РИА Новости, 28.12.2022

Кириенко посетил Запорожскую область

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках поездки в Запорожскую область провел совещание по социально-экономическому... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:17

2022-12-28T14:17

2022-12-28T14:17

специальная военная операция на украине

политика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках поездки в Запорожскую область провел совещание по социально-экономическому развитию региона, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. "Обсудили вопросы по дальнейшей интеграции Запорожской области в социально-экономическое поле Российской Федерации, финансово-хозяйственную деятельность и наращивание темпов восстановления основных отраслей экономики", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в свою очередь сообщил, что Кириенко также посетил Запорожскую АЭС, где проверил безопасность объекта и условия работы сотрудников. "Наибольшее внимание было обращено на вопросы обеспечения безопасности станции, а также на меры, которые приняты для повышения надёжности и работоспособности АЭС. Также Сергей Кириенко совместно с директором объекта Юрием Черничуком проверил условия, в которых трудятся работники предприятия", - написал Рогов у себя в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221227/natsproekty-1841547899.html

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Кирилл Волков

политика, сергей кириенко, евгений балицкий, россия, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов