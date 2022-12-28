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Кириенко посетил Запорожскую область - РИА Новости, 28.12.2022
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Кириенко посетил Запорожскую область
Кириенко посетил Запорожскую область - РИА Новости, 28.12.2022
Кириенко посетил Запорожскую область
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках поездки в Запорожскую область провел совещание по социально-экономическому... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:17
2022-12-28T14:17
специальная военная операция на украине
политика
сергей кириенко
евгений балицкий
россия
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках поездки в Запорожскую область провел совещание по социально-экономическому развитию региона, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. "Обсудили вопросы по дальнейшей интеграции Запорожской области в социально-экономическое поле Российской Федерации, финансово-хозяйственную деятельность и наращивание темпов восстановления основных отраслей экономики", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в свою очередь сообщил, что Кириенко также посетил Запорожскую АЭС, где проверил безопасность объекта и условия работы сотрудников. "Наибольшее внимание было обращено на вопросы обеспечения безопасности станции, а также на меры, которые приняты для повышения надёжности и работоспособности АЭС. Также Сергей Кириенко совместно с директором объекта Юрием Черничуком проверил условия, в которых трудятся работники предприятия", - написал Рогов у себя в Telegram-канале.
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политика, сергей кириенко, евгений балицкий, россия, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Политика, Сергей Кириенко, Евгений Балицкий, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Рогов
14:17 28.12.2022
 
Кириенко посетил Запорожскую область

Кириенко в Запорожской области провел совещание по экономическому развитию региона

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках поездки в Запорожскую область провел совещание по социально-экономическому развитию региона, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
"Обсудили вопросы по дальнейшей интеграции Запорожской области в социально-экономическое поле Российской Федерации, финансово-хозяйственную деятельность и наращивание темпов восстановления основных отраслей экономики", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в свою очередь сообщил, что Кириенко также посетил Запорожскую АЭС, где проверил безопасность объекта и условия работы сотрудников. "Наибольшее внимание было обращено на вопросы обеспечения безопасности станции, а также на меры, которые приняты для повышения надёжности и работоспособности АЭС. Также Сергей Кириенко совместно с директором объекта Юрием Черничуком проверил условия, в которых трудятся работники предприятия", - написал Рогов у себя в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаСергей КириенкоЕвгений БалицкийРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСВладимир Рогов
 
 
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