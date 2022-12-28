https://ria.ru/20221228/zapad-1842046157.html
Запад хочет сохранить выгодный ему прежний баланс сил, считает Полянский
Запад хочет сохранить выгодный ему прежний баланс сил, считает Полянский - РИА Новости, 28.12.2022
Запад хочет сохранить выгодный ему прежний баланс сил, считает Полянский
Дипломаты России в ООН ощущают сопротивление западных представителей, всеми силами стремящихся сохранить выгодный им баланс сил в мире, написал в своем... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T21:14
2022-12-28T21:14
2022-12-28T21:14
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ООН, 28 дек - РИА Новости. Дипломаты России в ООН ощущают сопротивление западных представителей, всеми силами стремящихся сохранить выгодный им баланс сил в мире, написал в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, уходящий год был очень непростым и не только стал судьбоносным для России, но и ознаменовал "начало исторического этапа глубинных изменений в мироустройстве". "Мы, российские дипломаты в Нью-Йорке, в полной мере ощущаем сопротивление наших бывших западных партнеров, всеми правдами и неправдами стремящихся сохранить устраивающий их баланс сил в мире и выгодные основы его устройства", - подчеркнул он. По его словам, по сути "вся повестка работы ООН пропитана этим историческим противостоянием, что требует от нас полной мобилизации". "Мы к этому готовы", - добавил Полянский.
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РИА Новости
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в мире, россия, нью-йорк (город), оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), ООН
Запад хочет сохранить выгодный ему прежний баланс сил, считает Полянский
Зампостпреда при ООН Полянский: Запад хочет сохранить выгодный ему прежний баланс сил
ООН, 28 дек - РИА Новости.
Дипломаты России в ООН ощущают сопротивление западных представителей, всеми силами стремящихся сохранить выгодный им баланс сил в мире, написал в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
.
По его словам, уходящий год был очень непростым и не только стал судьбоносным для России, но и ознаменовал "начало исторического этапа глубинных изменений в мироустройстве".
"А все новое, как известно, рождается через очень непростые процессы", - отметил Полянский.
"Мы, российские дипломаты в Нью-Йорке, в полной мере ощущаем сопротивление наших бывших западных партнеров, всеми правдами и неправдами стремящихся сохранить устраивающий их баланс сил в мире и выгодные основы его устройства", - подчеркнул он.
По его словам, по сути "вся повестка работы ООН пропитана этим историческим противостоянием, что требует от нас полной мобилизации". "Мы к этому готовы", - добавил Полянский.