https://ria.ru/20221228/zakon-1841954025.html
Путин подписал закон о корректировке прибыли КИК из-за санкций
Путин подписал закон о корректировке прибыли КИК из-за санкций - РИА Новости, 28.12.2022
Путин подписал закон о корректировке прибыли КИК из-за санкций
Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке прибыли иностранных компаний, контролируемых российскими организациями, против которых действуют... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:15
2022-12-28T16:15
2022-12-28T16:19
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке прибыли иностранных компаний, контролируемых российскими организациями, против которых действуют западные санкции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно Налоговому кодексу, прибыль КИК уменьшается на величину дивидендов, а если законом не предусмотрено ее участие в капитале, то на величину распределенной прибыли. Однако сейчас на многие российские компании и их дочерние компании за рубежом наложены санкции, что делает невозможным осуществление платежей, в частности, выплату дивидендов, пояснял директор департамента налоговой политики Минфина России Данил Волков. Поэтому, отмечал он, документ позволит "изменить существующий порядок в отношении таких компаний и перенести срок отражения соответствующей прибыли КИК, которую сегодня невозможно уменьшить на выплачиваемые дивиденды, на тот момент, когда либо будут сняты санкции с соответствующей компании, либо до даты, когда будут выплачены соответствующие дивиденды, либо до даты ликвидации контролируемой иностранной компании (КИК)". Закон разрешает российским организациям, которые контролируют иностранные компании, в целях корректировок прибыли таких КИК учесть вместо дивидендов (распределенной прибыли) величину, равную сумме прибыли этой КИК, рассчитанной в соответствии со статьей 309.1 НК. Но это будет возможно при выполнении сразу трех условий. Во-первых, против российской организации и (или) контролируемой ею иностранной компании недружественными России странами введены запреты или ограничения на проведение расчетов и осуществление сделок, которые препятствуют распределению прибыли и выплате дивидендов. Во-вторых, выплата дивидендов (распределенной прибыли), в том числе в неденежной форме, не производилась. В-третьих, компания не должна быть зарегистрирована в офшорной зоне, входящей в утвержденный Минфином России перечень. В целях применения корректировки российская организация должна ежегодно представлять в налоговый орган вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль документы, подтверждающие размер прибыли КИК, и соблюдать вышеперечисленные условия. При несоблюдении хотя бы одного из них суммы прибыли КИК, которые ранее не были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль у контролирующего лица, подлежат учету за налоговый период, в котором перестало выполняться это условие. В случае утраты российской организацией статуса контролирующего лица или принятия решения о ликвидации его самого или КИК суммы прибыли, которые ранее не были учтены, будут учитываться при определении налоговой базы такой организации за налоговый период, в котором произошла утрата статуса или принято решение о ликвидации.
https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html
https://ria.ru/20221228/chuychenko-1841649077.html
https://ria.ru/20221209/otchetnost-1837441896.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
16:15 28.12.2022 (обновлено: 16:19 28.12.2022)
Путин подписал закон о корректировке прибыли КИК из-за санкций
Президент Путин подписал закон о корректировке прибыли КИК из-за западных санкций
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке прибыли иностранных компаний, контролируемых российскими организациями, против которых действуют западные санкции. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
Согласно Налоговому кодексу, прибыль КИК уменьшается на величину дивидендов, а если законом не предусмотрено ее участие в капитале, то на величину распределенной прибыли. Однако сейчас на многие российские компании и их дочерние компании за рубежом наложены санкции, что делает невозможным осуществление платежей, в частности, выплату дивидендов, пояснял директор департамента налоговой политики Минфина России Данил Волков.
Поэтому, отмечал он, документ позволит "изменить существующий порядок в отношении таких компаний и перенести срок отражения соответствующей прибыли КИК, которую сегодня невозможно уменьшить на выплачиваемые дивиденды, на тот момент, когда либо будут сняты санкции с соответствующей компании, либо до даты, когда будут выплачены соответствующие дивиденды, либо до даты ликвидации контролируемой иностранной компании (КИК)".
Закон разрешает российским организациям, которые контролируют иностранные компании, в целях корректировок прибыли таких КИК учесть вместо дивидендов (распределенной прибыли) величину, равную сумме прибыли этой КИК, рассчитанной в соответствии со статьей 309.1 НК.
Но это будет возможно при выполнении сразу трех условий. Во-первых, против российской организации и (или) контролируемой ею иностранной компании недружественными России странами введены запреты или ограничения на проведение расчетов и осуществление сделок, которые препятствуют распределению прибыли и выплате дивидендов. Во-вторых, выплата дивидендов (распределенной прибыли), в том числе в неденежной форме, не производилась. В-третьих, компания не должна быть зарегистрирована в офшорной зоне, входящей в утвержденный Минфином России перечень.
В целях применения корректировки российская организация должна ежегодно представлять в налоговый орган вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль документы, подтверждающие размер прибыли КИК, и соблюдать вышеперечисленные условия. При несоблюдении хотя бы одного из них суммы прибыли КИК, которые ранее не были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль у контролирующего лица, подлежат учету за налоговый период, в котором перестало выполняться это условие.
В случае утраты российской организацией статуса контролирующего лица или принятия решения о ликвидации его самого или КИК суммы прибыли, которые ранее не были учтены, будут учитываться при определении налоговой базы такой организации за налоговый период, в котором произошла утрата статуса или принято решение о ликвидации.