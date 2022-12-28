https://ria.ru/20221228/yazyk-1841895742.html
Премьер Эстонии призвала украинских беженцев учить государственный язык
Премьер Эстонии призвала украинских беженцев учить государственный язык - РИА Новости, 28.12.2022
Премьер Эстонии призвала украинских беженцев учить государственный язык
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала беженцев с Украины учить государственный язык, чтобы в стране не появилась новая община, которая не говорит... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:50
2022-12-28T13:50
2022-12-28T13:50
кая каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала беженцев с Украины учить государственный язык, чтобы в стране не появилась новая община, которая не говорит по-эстонски. Премьер отметила важность курсов эстонского языка для украинских беженцев, которые должны владеть эстонским языком на минимальном уровне. "Мы не хотим, чтобы в Эстонии появилась новая община, которая не говорит по-эстонски. Даже если они вернутся, а 80% беженцев говорят, что хотят вернуться, почему бы в Украине не быть группе людей, которые говорят по-эстонски? В этом нет ничего плохого. Именно такой курс мы взяли с самого начала", - сказала Каллас в итоговом интервью телеканалу ETV+. По данным МВД, с конца февраля в Эстонию въехали более 118 тысяч украинских беженцев, из которых более 64 тысяч остались в стране. По словам главы правительства, сейчас беженцам не хватает жилья, работы и мест в школах. "Это большая проблема", - подчеркнула она. Каллас напомнила, что власти Финляндии согласились принимать у себя часть прибывших в Эстонию беженцев. "Все-таки у финнов гораздо больше страна и куда больше возможностей",- добавила премьер.
https://ria.ru/20221226/bezhentsy-1841431066.html
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кая каллас, эстония, в мире, украина, финляндия
Кая Каллас, Эстония, В мире, Украина, Финляндия
Премьер Эстонии призвала украинских беженцев учить государственный язык
Премьер Эстонии Каллас призвала украинских беженцев учить государственный язык
ХЕЛЬСИНКИ, 28 дек - РИА Новости.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала беженцев с Украины учить
государственный язык, чтобы в стране не появилась новая община, которая не говорит по-эстонски.
Премьер отметила важность курсов эстонского языка для украинских беженцев, которые должны владеть эстонским языком на минимальном уровне.
"Мы не хотим, чтобы в Эстонии появилась новая община, которая не говорит по-эстонски. Даже если они вернутся, а 80% беженцев говорят, что хотят вернуться, почему бы в Украине не быть группе людей, которые говорят по-эстонски? В этом нет ничего плохого. Именно такой курс мы взяли с самого начала", - сказала Каллас в итоговом интервью телеканалу ETV+.
По данным МВД, с конца февраля в Эстонию въехали более 118 тысяч украинских беженцев, из которых более 64 тысяч остались в стране.
По словам главы правительства, сейчас беженцам не хватает жилья, работы и мест в школах. "Это большая проблема", - подчеркнула она.
Каллас напомнила, что власти Финляндии
согласились принимать у себя часть прибывших в Эстонию беженцев. "Все-таки у финнов гораздо больше страна и куда больше возможностей",- добавила премьер.