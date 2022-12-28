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В Астрахани добровольцам выплатят по 75 тысяч рублей
В Астрахани добровольцам выплатят по 75 тысяч рублей - РИА Новости, 28.12.2022
В Астрахани добровольцам выплатят по 75 тысяч рублей
Добровольцам-участникам спецоперации из Астраханской области единовременно выплатят по 75 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T21:54
2022-12-28T21:54
2022-12-28T21:54
специальная военная операция на украине
общество
игорь бабушкин
астрахань
астраханская область
луганская народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - РИА Новости. Добровольцам-участникам спецоперации из Астраханской области единовременно выплатят по 75 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. В октябре по инициативе губернатора области в регионе также было принято решение о единовременной выплате мобилизованным 75 тысяч рублей. Бабушкин добавил, что регион продолжает помогать и семьям бойцов. "Детей военнослужащих приглашаем на новогодние елки, дарим подарки. Скоро передадим им подарочные сертификаты на спортивные товары номиналом в 3 тысячи рублей", - уточнил он. Также в подшефный Кременской район ЛНР из Астрахани доставили более 3 тысяч сладких подарков, елки, елочные украшения, а также 24 персональных подарка для детей, участвующих в акции "Елка желаний".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, игорь бабушкин, астрахань, астраханская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Игорь Бабушкин, Астрахань, Астраханская область, Луганская Народная Республика
В Астрахани добровольцам выплатят по 75 тысяч рублей
В Астраханской области добровольцам-участникам спецоперации выплатят по 75 тысяч рублей