https://ria.ru/20221228/vyplaty-1842050418.html

В Астрахани добровольцам выплатят по 75 тысяч рублей

В Астрахани добровольцам выплатят по 75 тысяч рублей - РИА Новости, 28.12.2022

В Астрахани добровольцам выплатят по 75 тысяч рублей

Добровольцам-участникам спецоперации из Астраханской области единовременно выплатят по 75 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T21:54

2022-12-28T21:54

2022-12-28T21:54

специальная военная операция на украине

общество

игорь бабушкин

астрахань

астраханская область

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_df52de5a0c4bbf4aca5d11f2311c3021.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - РИА Новости. Добровольцам-участникам спецоперации из Астраханской области единовременно выплатят по 75 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. В октябре по инициативе губернатора области в регионе также было принято решение о единовременной выплате мобилизованным 75 тысяч рублей. Бабушкин добавил, что регион продолжает помогать и семьям бойцов. "Детей военнослужащих приглашаем на новогодние елки, дарим подарки. Скоро передадим им подарочные сертификаты на спортивные товары номиналом в 3 тысячи рублей", - уточнил он. Также в подшефный Кременской район ЛНР из Астрахани доставили более 3 тысяч сладких подарков, елки, елочные украшения, а также 24 персональных подарка для детей, участвующих в акции "Елка желаний".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

астрахань

астраханская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, игорь бабушкин, астрахань, астраханская область, луганская народная республика