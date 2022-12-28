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В Астрахани добровольцам выплатят по 75 тысяч рублей - РИА Новости, 28.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Астрахани добровольцам выплатят по 75 тысяч рублей
В Астрахани добровольцам выплатят по 75 тысяч рублей - РИА Новости, 28.12.2022
В Астрахани добровольцам выплатят по 75 тысяч рублей
Добровольцам-участникам спецоперации из Астраханской области единовременно выплатят по 75 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T21:54
2022-12-28T21:54
специальная военная операция на украине
общество
игорь бабушкин
астрахань
астраханская область
луганская народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - РИА Новости. Добровольцам-участникам спецоперации из Астраханской области единовременно выплатят по 75 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. В октябре по инициативе губернатора области в регионе также было принято решение о единовременной выплате мобилизованным 75 тысяч рублей. Бабушкин добавил, что регион продолжает помогать и семьям бойцов. "Детей военнослужащих приглашаем на новогодние елки, дарим подарки. Скоро передадим им подарочные сертификаты на спортивные товары номиналом в 3 тысячи рублей", - уточнил он. Также в подшефный Кременской район ЛНР из Астрахани доставили более 3 тысяч сладких подарков, елки, елочные украшения, а также 24 персональных подарка для детей, участвующих в акции "Елка желаний".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
астрахань
астраханская область
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общество, игорь бабушкин, астрахань, астраханская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Игорь Бабушкин, Астрахань, Астраханская область, Луганская Народная Республика
21:54 28.12.2022
 
В Астрахани добровольцам выплатят по 75 тысяч рублей

В Астраханской области добровольцам-участникам спецоперации выплатят по 75 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - РИА Новости. Добровольцам-участникам спецоперации из Астраханской области единовременно выплатят по 75 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Подписал постановление о единовременной денежной выплате астраханским добровольцам-участникам СВО по 75 тысяч рублей. Речь идет о тех, кто принял решение стать добровольцем, заключил соответствующий контракт и отправился в зону проведения СВО", - написал он в Telegram, добавив, что первые выплаты уже прошли.
В октябре по инициативе губернатора области в регионе также было принято решение о единовременной выплате мобилизованным 75 тысяч рублей.
Бабушкин добавил, что регион продолжает помогать и семьям бойцов. "Детей военнослужащих приглашаем на новогодние елки, дарим подарки. Скоро передадим им подарочные сертификаты на спортивные товары номиналом в 3 тысячи рублей", - уточнил он.
Также в подшефный Кременской район ЛНР из Астрахани доставили более 3 тысяч сладких подарков, елки, елочные украшения, а также 24 персональных подарка для детей, участвующих в акции "Елка желаний".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоИгорь БабушкинАстраханьАстраханская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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