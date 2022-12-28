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В Венгрии назвали вступление Украины в НАТО "угрозой жизни" - РИА Новости, 28.12.2022
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В Венгрии назвали вступление Украины в НАТО "угрозой жизни"
В Венгрии назвали вступление Украины в НАТО "угрозой жизни" - РИА Новости, 28.12.2022
В Венгрии назвали вступление Украины в НАТО "угрозой жизни"
До соглашения между Россией и США и договора, регулирующего состояние стран Восточной Европы, прием Украины в НАТО означал бы непосредственную "угрозу жизни",... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:40
2022-12-28T19:40
в мире
виктор орбан
петер сийярто
украина
венгрия
будапешт
нато
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 28 дек - РИА Новости. До соглашения между Россией и США и договора, регулирующего состояние стран Восточной Европы, прием Украины в НАТО означал бы непосредственную "угрозу жизни", заявил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. "В связи с присоединением Украины есть существенная проблема: в базовом договоре НАТО указано, что страна, на территории которой идет война или которая находится в состоянии войны, не может быть принята в альянс... Без американско-российского компромисса и договора, регулирующего положение стран региона, (вступление Украины в НАТО - ред.) означало бы непосредственную угрозу жизни", - сказал Балаж Орбан в интервью изданию Index, отвечая на вопрос, поддержит ли Будапешт в будущем присоединение Украины к НАТО. При этом он напомнил, что Венгрия последовательно поддерживает присоединение Украины, Грузии и стран Западных Балкан к Евросоюзу, поскольку не хочет быть "крайним" государством ЕС, однако пока что между Будапештом и Киевом есть несколько нерешенных спорных вопросов, которые касаются не только прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье. Ранее советник венгерского премьера заявил, что Венгрия выступает за скорейшее вступление Украины в Евросоюз, однако не намерена терять связи с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что Будапешт заинтересован в независимой Украине, но не в разрыве торговых связей с РФ. Ранее главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав союза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "двойными стандартами" непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
https://ria.ru/20221223/nato-1840992958.html
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840172907.html
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в мире, виктор орбан, петер сийярто, украина, венгрия, будапешт, нато, евросоюз
В мире, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Украина, Венгрия, Будапешт, НАТО, Евросоюз
19:40 28.12.2022
 
В Венгрии назвали вступление Украины в НАТО "угрозой жизни"

Советник Орбан назвал угрозой вступление Украины в НАТО до соглашения между США и Россией

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 28 дек - РИА Новости. До соглашения между Россией и США и договора, регулирующего состояние стран Восточной Европы, прием Украины в НАТО означал бы непосредственную "угрозу жизни", заявил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
"В связи с присоединением Украины есть существенная проблема: в базовом договоре НАТО указано, что страна, на территории которой идет война или которая находится в состоянии войны, не может быть принята в альянс... Без американско-российского компромисса и договора, регулирующего положение стран региона, (вступление Украины в НАТО - ред.) означало бы непосредственную угрозу жизни", - сказал Балаж Орбан в интервью изданию Index, отвечая на вопрос, поддержит ли Будапешт в будущем присоединение Украины к НАТО.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 22:37
Власти Венгрии заявили о полной готовности боевой группы НАТО
При этом он напомнил, что Венгрия последовательно поддерживает присоединение Украины, Грузии и стран Западных Балкан к Евросоюзу, поскольку не хочет быть "крайним" государством ЕС, однако пока что между Будапештом и Киевом есть несколько нерешенных спорных вопросов, которые касаются не только прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье.
Ранее советник венгерского премьера заявил, что Венгрия выступает за скорейшее вступление Украины в Евросоюз, однако не намерена терять связи с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что Будапешт заинтересован в независимой Украине, но не в разрыве торговых связей с РФ.
Ранее главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав союза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "двойными стандартами" непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
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21 декабря, 10:35
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В миреВиктор ОрбанПетер СийяртоУкраинаВенгрияБудапештНАТОЕвросоюз
 
 
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