https://ria.ru/20221228/vstuplenie-1842033409.html

В Венгрии назвали вступление Украины в НАТО "угрозой жизни"

В Венгрии назвали вступление Украины в НАТО "угрозой жизни" - РИА Новости, 28.12.2022

В Венгрии назвали вступление Украины в НАТО "угрозой жизни"

До соглашения между Россией и США и договора, регулирующего состояние стран Восточной Европы, прием Украины в НАТО означал бы непосредственную "угрозу жизни",... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:40

2022-12-28T19:40

2022-12-28T19:40

в мире

виктор орбан

петер сийярто

украина

венгрия

будапешт

нато

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БУДАПЕШТ, 28 дек - РИА Новости. До соглашения между Россией и США и договора, регулирующего состояние стран Восточной Европы, прием Украины в НАТО означал бы непосредственную "угрозу жизни", заявил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. "В связи с присоединением Украины есть существенная проблема: в базовом договоре НАТО указано, что страна, на территории которой идет война или которая находится в состоянии войны, не может быть принята в альянс... Без американско-российского компромисса и договора, регулирующего положение стран региона, (вступление Украины в НАТО - ред.) означало бы непосредственную угрозу жизни", - сказал Балаж Орбан в интервью изданию Index, отвечая на вопрос, поддержит ли Будапешт в будущем присоединение Украины к НАТО. При этом он напомнил, что Венгрия последовательно поддерживает присоединение Украины, Грузии и стран Западных Балкан к Евросоюзу, поскольку не хочет быть "крайним" государством ЕС, однако пока что между Будапештом и Киевом есть несколько нерешенных спорных вопросов, которые касаются не только прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье. Ранее советник венгерского премьера заявил, что Венгрия выступает за скорейшее вступление Украины в Евросоюз, однако не намерена терять связи с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что Будапешт заинтересован в независимой Украине, но не в разрыве торговых связей с РФ. Ранее главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав союза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "двойными стандартами" непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.

https://ria.ru/20221223/nato-1840992958.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840172907.html

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в мире, виктор орбан, петер сийярто, украина, венгрия, будапешт, нато, евросоюз