https://ria.ru/20221228/vstrecha-1842041740.html

Лавров рассказал о диалоге России и США

Лавров рассказал о диалоге России и США - РИА Новости, 28.12.2022

Лавров рассказал о диалоге России и США

Вашингтон несколько раз за последнее время неофициально предлагал Москве провести встречи, Москва каждый раз соглашалась, но "материализовалась" пока только... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T20:38

2022-12-28T20:38

2022-12-28T20:46

цены на нефть

сергей лавров

сергей нарышкин

уильям бернс

вашингтон (штат)

москва

анкара (провинция)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вашингтон несколько раз за последнее время неофициально предлагал Москве провести встречи, Москва каждый раз соглашалась, но "материализовалась" пока только одна – встреча глав спецслужб в Анкаре, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Они прекрасно знают, что диалог прерывали не мы. Сейчас просить "давайте возобновим диалог" мы не собираемся, это не в нашей традиции. В нашей традиции – всегда откликаться на здравые предложения. Если последуют предложения встретиться… Кстати, было несколько таких предложений, неформальных, за этот период. Мы каждый раз отвечали согласием", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. По его словам, "материализовалось одно из них – встреча Бернса и Нарышкина в Анкаре". "Были и другие параллельные заходы, тоже со ссылкой на поручения из Вашингтона. Мы не отказывались ни разу, но потом эти заходы как-то сошли на нет", - отметил министр. Встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса с главой СВР Сергеем Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре. Американские СМИ со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщали, что в ходе встречи обсуждались положение задержанных граждан США и ядерные риски. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, контакт был инициирован Вашингтоном.

https://ria.ru/20221222/bayden-1840401551.html

https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841177607.html

вашингтон (штат)

москва

анкара (провинция)

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цены на нефть, сергей лавров, сергей нарышкин, уильям бернс, вашингтон (штат), москва, анкара (провинция), центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)