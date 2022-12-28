https://ria.ru/20221228/vstrecha-1842041740.html
Лавров рассказал о диалоге России и США
Лавров рассказал о диалоге России и США - РИА Новости, 28.12.2022
Лавров рассказал о диалоге России и США
Вашингтон несколько раз за последнее время неофициально предлагал Москве провести встречи, Москва каждый раз соглашалась, но "материализовалась" пока только... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T20:38
2022-12-28T20:38
2022-12-28T20:46
цены на нефть
сергей лавров
сергей нарышкин
уильям бернс
вашингтон (штат)
москва
анкара (провинция)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вашингтон несколько раз за последнее время неофициально предлагал Москве провести встречи, Москва каждый раз соглашалась, но "материализовалась" пока только одна – встреча глав спецслужб в Анкаре, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Они прекрасно знают, что диалог прерывали не мы. Сейчас просить "давайте возобновим диалог" мы не собираемся, это не в нашей традиции. В нашей традиции – всегда откликаться на здравые предложения. Если последуют предложения встретиться… Кстати, было несколько таких предложений, неформальных, за этот период. Мы каждый раз отвечали согласием", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. По его словам, "материализовалось одно из них – встреча Бернса и Нарышкина в Анкаре". "Были и другие параллельные заходы, тоже со ссылкой на поручения из Вашингтона. Мы не отказывались ни разу, но потом эти заходы как-то сошли на нет", - отметил министр. Встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса с главой СВР Сергеем Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре. Американские СМИ со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщали, что в ходе встречи обсуждались положение задержанных граждан США и ядерные риски. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, контакт был инициирован Вашингтоном.
https://ria.ru/20221222/bayden-1840401551.html
https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841177607.html
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цены на нефть, сергей лавров, сергей нарышкин, уильям бернс, вашингтон (штат), москва, анкара (провинция), центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Цены на нефть, Сергей Лавров, Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, Вашингтон (штат), Москва, Анкара (провинция), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
20:38 28.12.2022 (обновлено: 20:46 28.12.2022)
Лавров рассказал о диалоге России и США
Лавров: США несколько раз предлагали России встречи, но состоялась пока только одна