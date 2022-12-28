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Эксперт прокомментировал встречу глав Минобороны России, Турции и Сирии

Эксперт прокомментировал встречу глав Минобороны России, Турции и Сирии - РИА Новости, 28.12.2022

Эксперт прокомментировал встречу глав Минобороны России, Турции и Сирии

Встреча министров обороны РФ, Турции и Сирии в Москве показывает, что Дамаск занял позицию против США и запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК),... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:27

2022-12-28T19:27

2022-12-28T19:27

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АНКАРА, 28 дек – РИА Новости. Встреча министров обороны РФ, Турции и Сирии в Москве показывает, что Дамаск занял позицию против США и запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), считает турецкий военный эксперт Гюрсель Токмакоглу. Министры обороны РФ, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet. "Как вы помните, президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что до встречи лидеров Турции, РФ и Сирии сначала должны состояться переговоры министров обороны и иностранных дел. Соответственно, было очевидно, что Турция оценивает созревший вопрос в плане переговоров по этому вопросу. Дело обстоит следующим образом: в Сирии присутствуют США, однако террористическая организация РПК и ее расширение на востоке Евфрата в виде проекта (по делению государства - ред.) разделяет эту страну, забирая ее ресурсы. Сирийское правительство должно как-то сказать, что мы не хотим этого, мы против этого. Главное, что сирийское правительство должно каким-то образом поднять вопрос о том, что оно не хочет США и РПК. Это очень важно для политики Турции", - считает эксперт, слова которого приводит телеканал A Haber. По его словам, Турция требует коридора безопасности. "Если эти переговоры начались, мы должны думать, что Сирия заняла позицию против РПК и в отношении США. Что касается безопасной зоны Турции, мы должны думать, что для Анкары загорелся "зеленый свет" для совместных действий", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20221227/al-mekdad-1841769904.html

https://ria.ru/20221225/erdogan-1841250447.html

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в мире, цены на нефть, турция, сирия, россия