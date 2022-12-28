https://ria.ru/20221228/vengriya-1842038709.html

Власти Венгрии заявили, что предусматривают ресурсы для модернизации армии

Власти Венгрии заявили, что предусматривают ресурсы для модернизации армии - РИА Новости, 28.12.2022

Власти Венгрии заявили, что предусматривают ресурсы для модернизации армии

Оборонные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП в 2023 году, из них пятая часть пойдет на модернизацию армии, сообщила пресс-служба венгерского министерства обороны... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T20:15

2022-12-28T20:15

2022-12-28T20:15

в мире

виктор орбан

венгрия

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152955/16/1529551608_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_37da388feda1a526ad1910eff940229d.jpg

БУДАПЕШТ, 28 дек - РИА Новости. Оборонные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП в 2023 году, из них пятая часть пойдет на модернизацию армии, сообщила пресс-служба венгерского министерства обороны со ссылкой на главу ведомства Криштофа Салаи-Бобровницки. "Бюджет следующего года предусматривает ресурсы для продолжения модернизации армии Венгрии, а военные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП на год ранее обязательства... В 2023 году в соответствии с правилами НАТО министерство обороны направит на развитие более 20% оборонных расходов", - говорится в сообщении. Отмечается, что часть средств будет взята из Фонда национальной обороны, куда обязаны направлять налог на сверхприбыль крупные компании, работающие на территории Венгрии. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.

https://ria.ru/20221228/vstuplenie-1842033409.html

венгрия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, виктор орбан, венгрия, сша, нато