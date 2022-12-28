Рейтинг@Mail.ru
Власти Венгрии заявили, что предусматривают ресурсы для модернизации армии - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/vengriya-1842038709.html
Власти Венгрии заявили, что предусматривают ресурсы для модернизации армии
Власти Венгрии заявили, что предусматривают ресурсы для модернизации армии - РИА Новости, 28.12.2022
Власти Венгрии заявили, что предусматривают ресурсы для модернизации армии
Оборонные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП в 2023 году, из них пятая часть пойдет на модернизацию армии, сообщила пресс-служба венгерского министерства обороны... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T20:15
2022-12-28T20:15
в мире
виктор орбан
венгрия
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152955/16/1529551608_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_37da388feda1a526ad1910eff940229d.jpg
БУДАПЕШТ, 28 дек - РИА Новости. Оборонные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП в 2023 году, из них пятая часть пойдет на модернизацию армии, сообщила пресс-служба венгерского министерства обороны со ссылкой на главу ведомства Криштофа Салаи-Бобровницки. "Бюджет следующего года предусматривает ресурсы для продолжения модернизации армии Венгрии, а военные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП на год ранее обязательства... В 2023 году в соответствии с правилами НАТО министерство обороны направит на развитие более 20% оборонных расходов", - говорится в сообщении. Отмечается, что часть средств будет взята из Фонда национальной обороны, куда обязаны направлять налог на сверхприбыль крупные компании, работающие на территории Венгрии. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.
https://ria.ru/20221228/vstuplenie-1842033409.html
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152955/16/1529551608_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_cbf646ba4ed7c1141185539fcb41d030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор орбан, венгрия, сша, нато
В мире, Виктор Орбан, Венгрия, США, НАТО
20:15 28.12.2022
 
Власти Венгрии заявили, что предусматривают ресурсы для модернизации армии

Минобороны Венгрии: расходы страны на оборону достигнут двух процентов ВВП в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Будапешт. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 28 дек - РИА Новости. Оборонные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП в 2023 году, из них пятая часть пойдет на модернизацию армии, сообщила пресс-служба венгерского министерства обороны со ссылкой на главу ведомства Криштофа Салаи-Бобровницки.
"Бюджет следующего года предусматривает ресурсы для продолжения модернизации армии Венгрии, а военные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП на год ранее обязательства... В 2023 году в соответствии с правилами НАТО министерство обороны направит на развитие более 20% оборонных расходов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть средств будет взята из Фонда национальной обороны, куда обязаны направлять налог на сверхприбыль крупные компании, работающие на территории Венгрии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 19:40
В Венгрии назвали вступление Украины в НАТО "угрозой жизни"
 
В миреВиктор ОрбанВенгрияСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала