https://ria.ru/20221228/vengriya-1842038709.html
Власти Венгрии заявили, что предусматривают ресурсы для модернизации армии
Власти Венгрии заявили, что предусматривают ресурсы для модернизации армии - РИА Новости, 28.12.2022
Власти Венгрии заявили, что предусматривают ресурсы для модернизации армии
Оборонные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП в 2023 году, из них пятая часть пойдет на модернизацию армии, сообщила пресс-служба венгерского министерства обороны... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T20:15
2022-12-28T20:15
2022-12-28T20:15
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БУДАПЕШТ, 28 дек - РИА Новости. Оборонные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП в 2023 году, из них пятая часть пойдет на модернизацию армии, сообщила пресс-служба венгерского министерства обороны со ссылкой на главу ведомства Криштофа Салаи-Бобровницки. "Бюджет следующего года предусматривает ресурсы для продолжения модернизации армии Венгрии, а военные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП на год ранее обязательства... В 2023 году в соответствии с правилами НАТО министерство обороны направит на развитие более 20% оборонных расходов", - говорится в сообщении. Отмечается, что часть средств будет взята из Фонда национальной обороны, куда обязаны направлять налог на сверхприбыль крупные компании, работающие на территории Венгрии. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.
https://ria.ru/20221228/vstuplenie-1842033409.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, виктор орбан, венгрия, сша, нато
В мире, Виктор Орбан, Венгрия, США, НАТО
Власти Венгрии заявили, что предусматривают ресурсы для модернизации армии
Минобороны Венгрии: расходы страны на оборону достигнут двух процентов ВВП в 2023 году
БУДАПЕШТ, 28 дек - РИА Новости. Оборонные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП в 2023 году, из них пятая часть пойдет на модернизацию армии, сообщила пресс-служба венгерского министерства обороны со ссылкой на главу ведомства Криштофа Салаи-Бобровницки.
"Бюджет следующего года предусматривает ресурсы для продолжения модернизации армии Венгрии, а военные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП на год ранее обязательства... В 2023 году в соответствии с правилами НАТО министерство обороны направит на развитие более 20% оборонных расходов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть средств будет взята из Фонда национальной обороны, куда обязаны направлять налог на сверхприбыль крупные компании, работающие на территории Венгрии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.