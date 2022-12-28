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Новогодний наряд. Как Москву готовят к праздникам - РИА Новости, 28.12.2022
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Новогодний наряд. Как Москву готовят к праздникам
Новогодний наряд. Как Москву готовят к праздникам - РИА Новости, 28.12.2022
Новогодний наряд. Как Москву готовят к праздникам
Перед Новым годом Москва облачилась в праздничный наряд. Улицы, площади, парки и скверы украсили световые тоннели и арки, новогодние ели с разноцветными шарами. Для оформления города используются конструкции, которыми его украшали и в прошлые годы. Как столицу готовят к самому волшебному празднику – узнайте в ролике.
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Новогодний наряд. Как Москву готовят к праздникам
Перед Новым годом Москва облачилась в праздничный наряд. Улицы, площади, парки и скверы украсили световые тоннели и арки, новогодние ели с разноцветными шарами. Для оформления города используются конструкции, которыми его украшали и в прошлые годы. Как столицу готовят к самому волшебному празднику – узнайте в ролике.
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видео, городское хозяйство москвы, москва, новый год
Видео, Городское хозяйство Москвы, Москва, Новый год
Новогодний наряд. Как Москву готовят к праздникам
Перед Новым годом Москва облачилась в праздничный наряд. Улицы, площади, парки и скверы украсили световые тоннели и арки, новогодние ели с разноцветными шарами. Для оформления города используются конструкции, которыми его украшали и в прошлые годы. Как столицу готовят к самому волшебному празднику – узнайте в ролике.
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16:19 28.12.2022
 

Новогодний наряд. Как Москву готовят к праздникам

Читать ria.ru в
Перед Новым годом Москва облачилась в праздничный наряд. Улицы, площади, парки и скверы украсили световые тоннели и арки, новогодние ели с разноцветными шарами. Для оформления города используются конструкции, которыми его украшали и в прошлые годы. Как столицу готовят к самому волшебному празднику – узнайте в ролике.
 
Москва
 
 
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