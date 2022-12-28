Новогодний наряд. Как Москву готовят к праздникам

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

Перед Новым годом Москва облачилась в праздничный наряд. Улицы, площади, парки и скверы украсили световые тоннели и арки, новогодние ели с разноцветными шарами. Для оформления города используются конструкции, которыми его украшали и в прошлые годы. Как столицу готовят к самому волшебному празднику – узнайте в ролике.