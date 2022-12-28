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Завершились совместные морские учения России и Китая - РИА Новости, 28.12.2022
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Завершились совместные морские учения России и Китая
Завершились совместные морские учения России и Китая - РИА Новости, 28.12.2022
Завершились совместные морские учения России и Китая
Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2022" завершились в акватории Восточно-Китайского моря, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T05:06
2022-12-28T05:13
россия
восточно-китайское море
китай
тихоокеанский флот вмф россии
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2022" завершились в акватории Восточно-Китайского моря, сообщили в среду в Минобороны России. В ходе учений моряки России и Китая тренировались освобождать захваченное судно и совершенствовали совместные действия по поиску и спасению на море, провели совместное тактическое маневрирование, тренировки по связи. При поддержке противолодочной авиации корабли двух стран совместно отработали поиск подлодки "противника", выполнили стрельбы реактивными глубинными бомбами. Также экипажи провели артиллерийские стрельбы по надводным мишеням, зенитными ракетами и артиллерией по воздушным целям. Всего совместно выполнено более 10 боевых упражнений. После завершения учений экипажи боевых провели в море церемонию прощания. Учения "Морское взаимодействие-2022" проходили в акватории Восточно-Китайского моря в период с 21 по 27 декабря. От ВМФ России в них были задействованы гвардейский ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Совершенный", от ВМС НОАК - эсминцы "Цзинань" и "Баотоу", фрегаты "Биньчжоу" и "Яньчэн", корабль комплексного снабжения, а также дизельная подлодка.
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россия, восточно-китайское море, китай, тихоокеанский флот вмф россии, народно-освободительная армия китая
Россия, Восточно-Китайское море, Китай, Тихоокеанский флот ВМФ России, Народно-освободительная армия Китая
05:06 28.12.2022 (обновлено: 05:13 28.12.2022)
 
Завершились совместные морские учения России и Китая

Минобороны: российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2022" завершились

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВМФ России на борту корвета "Громкий"
Военнослужащий ВМФ России на борту корвета Громкий - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащий ВМФ России на борту корвета "Громкий". Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2022" завершились в акватории Восточно-Китайского моря, сообщили в среду в Минобороны России.
"Отряды боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая завершили отработку практических задач в рамках двустороннего военно-морского учения "Морское взаимодействие-2022", которое проходило в акватории Восточно-Китайского моря", - сообщили в ведомстве.
В ходе учений моряки России и Китая тренировались освобождать захваченное судно и совершенствовали совместные действия по поиску и спасению на море, провели совместное тактическое маневрирование, тренировки по связи. При поддержке противолодочной авиации корабли двух стран совместно отработали поиск подлодки "противника", выполнили стрельбы реактивными глубинными бомбами. Также экипажи провели артиллерийские стрельбы по надводным мишеням, зенитными ракетами и артиллерией по воздушным целям. Всего совместно выполнено более 10 боевых упражнений.
После завершения учений экипажи боевых провели в море церемонию прощания.
Учения "Морское взаимодействие-2022" проходили в акватории Восточно-Китайского моря в период с 21 по 27 декабря. От ВМФ России в них были задействованы гвардейский ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Совершенный", от ВМС НОАК - эсминцы "Цзинань" и "Баотоу", фрегаты "Биньчжоу" и "Яньчэн", корабль комплексного снабжения, а также дизельная подлодка.
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