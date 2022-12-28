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В Екатеринбурге арестовали на два месяца обвиняемую в убийстве трех детей - РИА Новости, 28.12.2022
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В Екатеринбурге арестовали на два месяца обвиняемую в убийстве трех детей
В Екатеринбурге арестовали на два месяца обвиняемую в убийстве трех детей - РИА Новости, 28.12.2022
В Екатеринбурге арестовали на два месяца обвиняемую в убийстве трех детей
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 февраля местную жительницу, обвиняемую в убийстве трёх своих детей, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:52
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происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 февраля местную жительницу, обвиняемую в убийстве трёх своих детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.По данным СК, с 25 по 26 декабря женщина, находясь в квартире дома по улице Бажова в Екатеринбурге, убила троих своих несовершеннолетних детей, 2022, 2012 и 2007 годов рождения. В отношении матери детей возбуждено дело об убийстве двух и более малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии.Ранее адвокат обвиняемой Олег Грязютин сообщил, что женщина частично признала свою вину и заявила о приеме наркотических средств перед убийством детей.
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Следователи в квартире подозреваемой в убийстве детей жительницы Екатеринбурга
Работа следователей в квартире жительницы Екатеринбурга, которая убила своих детей
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происшествия, екатеринбург, видео
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге арестовали на два месяца обвиняемую в убийстве трех детей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 февраля местную жительницу, обвиняемую в убийстве трёх своих детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
2022-12-28T14:52
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14:52 28.12.2022 (обновлено: 14:54 28.12.2022)
 
В Екатеринбурге арестовали на два месяца обвиняемую в убийстве трех детей

Мать, обвиняемую в убийстве трех детей в Екатеринбурге, арестовали до 26 февраля

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 февраля местную жительницу, обвиняемую в убийстве трёх своих детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным СК, с 25 по 26 декабря женщина, находясь в квартире дома по улице Бажова в Екатеринбурге, убила троих своих несовершеннолетних детей, 2022, 2012 и 2007 годов рождения. В отношении матери детей возбуждено дело об убийстве двух и более малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 26 февраля 2023 года", - объявил судья.
Ранее адвокат обвиняемой Олег Грязютин сообщил, что женщина частично признала свою вину и заявила о приеме наркотических средств перед убийством детей.
 
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