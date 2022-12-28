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В Екатеринбурге арестовали на два месяца обвиняемую в убийстве трех детей

В Екатеринбурге арестовали на два месяца обвиняемую в убийстве трех детей - РИА Новости, 28.12.2022

В Екатеринбурге арестовали на два месяца обвиняемую в убийстве трех детей

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 февраля местную жительницу, обвиняемую в убийстве трёх своих детей, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:52

2022-12-28T14:52

2022-12-28T14:54

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 февраля местную жительницу, обвиняемую в убийстве трёх своих детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.По данным СК, с 25 по 26 декабря женщина, находясь в квартире дома по улице Бажова в Екатеринбурге, убила троих своих несовершеннолетних детей, 2022, 2012 и 2007 годов рождения. В отношении матери детей возбуждено дело об убийстве двух и более малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии.Ранее адвокат обвиняемой Олег Грязютин сообщил, что женщина частично признала свою вину и заявила о приеме наркотических средств перед убийством детей.

екатеринбург

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следователи в квартире подозреваемой в убийстве детей жительницы Екатеринбурга Работа следователей в квартире жительницы Екатеринбурга, которая убила своих детей 2022-12-28T14:52 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, видео