https://ria.ru/20221228/ubiystvo-1841891649.html
Обвиняемая в убийстве трех детей в Екатеринбурге частично признала вину
Обвиняемая в убийстве трех детей в Екатеринбурге частично признала вину - РИА Новости, 28.12.2022
Обвиняемая в убийстве трех детей в Екатеринбурге частично признала вину
Жительница Екатеринбурга, которую обвиняют в убийстве трех детей, призналась, что перед преступлением принимала наркотики, рассказал журналистам ее адвокат Олег РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:38
2022-12-28T13:38
2022-12-28T17:46
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, которую обвиняют в убийстве трех детей, призналась, что перед преступлением принимала наркотики, рассказал журналистам ее адвокат Олег Грязютин."Она говорит, что была якобы под наркотическими средствами. Пройдет судебно-психиатрическая экспертиза, тогда будет ясна ее вина", — сказал он.Адвокат добавил, что женщина частично признала вину, но регулярно меняет показания.Об убийстве на улице Бажова стало известно два дня назад. По информации следствия, с 25 по 26 декабря женщина убила троих своих детей — 2022, 2012 и 2007 годов рождения. Местные СМИ писали, что она задушила их якобы из-за того, что в них вселились бесы, но подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии. Суд отправил женщину под стражу на два месяца.
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екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловская область
13:38 28.12.2022 (обновлено: 17:46 28.12.2022)
Обвиняемая в убийстве трех детей в Екатеринбурге частично признала вину
Обвиняемая в убийстве детей в Екатеринбурге заявила, что была под действием наркотиков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, которую обвиняют в убийстве трех детей, призналась, что перед преступлением принимала наркотики, рассказал журналистам ее адвокат Олег Грязютин.
"Она говорит, что была якобы под наркотическими средствами. Пройдет судебно-психиатрическая экспертиза, тогда будет ясна ее вина", — сказал он.
Адвокат добавил, что женщина частично признала вину, но регулярно меняет показания.
Об убийстве на улице Бажова стало известно два дня назад. По информации следствия, с 25 по 26 декабря женщина убила троих своих детей — 2022, 2012 и 2007 годов рождения. Местные СМИ писали, что она задушила их якобы из-за того, что в них вселились бесы, но подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии. Суд отправил женщину под стражу на два месяца.