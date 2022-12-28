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Обвиняемая в убийстве трех детей в Екатеринбурге частично признала вину - РИА Новости, 28.12.2022
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Обвиняемая в убийстве трех детей в Екатеринбурге частично признала вину
Обвиняемая в убийстве трех детей в Екатеринбурге частично признала вину - РИА Новости, 28.12.2022
Обвиняемая в убийстве трех детей в Екатеринбурге частично признала вину
Жительница Екатеринбурга, которую обвиняют в убийстве трех детей, призналась, что перед преступлением принимала наркотики, рассказал журналистам ее адвокат Олег РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:38
2022-12-28T17:46
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, которую обвиняют в убийстве трех детей, призналась, что перед преступлением принимала наркотики, рассказал журналистам ее адвокат Олег Грязютин."Она говорит, что была якобы под наркотическими средствами. Пройдет судебно-психиатрическая экспертиза, тогда будет ясна ее вина", — сказал он.Адвокат добавил, что женщина частично признала вину, но регулярно меняет показания.Об убийстве на улице Бажова стало известно два дня назад. По информации следствия, с 25 по 26 декабря женщина убила троих своих детей — 2022, 2012 и 2007 годов рождения. Местные СМИ писали, что она задушила их якобы из-за того, что в них вселились бесы, но подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии. Суд отправил женщину под стражу на два месяца.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловская область
13:38 28.12.2022 (обновлено: 17:46 28.12.2022)
 
Обвиняемая в убийстве трех детей в Екатеринбурге частично признала вину

Обвиняемая в убийстве детей в Екатеринбурге заявила, что была под действием наркотиков

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, которую обвиняют в убийстве трех детей, призналась, что перед преступлением принимала наркотики, рассказал журналистам ее адвокат Олег Грязютин.
"Она говорит, что была якобы под наркотическими средствами. Пройдет судебно-психиатрическая экспертиза, тогда будет ясна ее вина", — сказал он.
Адвокат добавил, что женщина частично признала вину, но регулярно меняет показания.
Об убийстве на улице Бажова стало известно два дня назад. По информации следствия, с 25 по 26 декабря женщина убила троих своих детей — 2022, 2012 и 2007 годов рождения. Местные СМИ писали, что она задушила их якобы из-за того, что в них вселились бесы, но подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии. Суд отправил женщину под стражу на два месяца.
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ПроисшествияЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская область
 
 
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