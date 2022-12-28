https://ria.ru/20221228/ubiystvo-1841891649.html

Обвиняемая в убийстве трех детей в Екатеринбурге частично признала вину

Обвиняемая в убийстве трех детей в Екатеринбурге частично признала вину - РИА Новости, 28.12.2022

Обвиняемая в убийстве трех детей в Екатеринбурге частично признала вину

Жительница Екатеринбурга, которую обвиняют в убийстве трех детей, призналась, что перед преступлением принимала наркотики, рассказал журналистам ее адвокат Олег РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:38

2022-12-28T13:38

2022-12-28T17:46

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1d895767a2cd012bca62557dc71c5acd.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, которую обвиняют в убийстве трех детей, призналась, что перед преступлением принимала наркотики, рассказал журналистам ее адвокат Олег Грязютин."Она говорит, что была якобы под наркотическими средствами. Пройдет судебно-психиатрическая экспертиза, тогда будет ясна ее вина", — сказал он.Адвокат добавил, что женщина частично признала вину, но регулярно меняет показания.Об убийстве на улице Бажова стало известно два дня назад. По информации следствия, с 25 по 26 декабря женщина убила троих своих детей — 2022, 2012 и 2007 годов рождения. Местные СМИ писали, что она задушила их якобы из-за того, что в них вселились бесы, но подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии. Суд отправил женщину под стражу на два месяца.

https://ria.ru/20221228/molchanov-1841875751.html

екатеринбург

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область