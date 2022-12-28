https://ria.ru/20221228/ubiystvo-1841845814.html
В Челябинской области мобилизованный убил сослуживца в пьяной драке
В Челябинской области мобилизованный убил сослуживца в пьяной драке - РИА Новости, 28.12.2022
В Челябинской области мобилизованный убил сослуживца в пьяной драке
Старший сержант, призванный в рамках частичной мобилизации, в ходе драки в купе вагона в Челябинской области ударил также призванного капитана, отчего тот... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:27
2022-12-28T11:27
2022-12-28T11:27
происшествия
челябинская область
россия
частичная мобилизация в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 дек – РИА Новости. Старший сержант, призванный в рамках частичной мобилизации, в ходе драки в купе вагона в Челябинской области ударил также призванного капитана, отчего тот скончался, старший сержант арестован по решению суда на 2 месяца, ему грозит до 15 лет заключения, сообщил в среду Магнитогорский гарнизонный военный суд. По данным суда, с 18.00 (16.00 мск) до 22.00 (20.00 мск) 23 декабря в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш Челябинской области старший сержант в состоянии опьянения ударил начальника по воинскому званию - капитана, также призванного по частичной мобилизации. От полученных травм капитан скончался на месте. "Постановлением Магнитогорского гарнизонного военного суда 27 декабря в отношении старшего сержанта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении. Призванный по частичной мобилизации и зачисленный в списки личного состава части старший сержант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 334 УК РФ (насильственные действия в отношении начальника,… совершенные в период мобилизации или военного положения), уточняется в сообщении. Постановление об аресте в законную силу не вступило. Согласно данной статье наказание за совершенное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.
https://ria.ru/20220928/podzhog-1820006314.html
https://ria.ru/20221024/voenkomat-1826377290.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, россия, частичная мобилизация в россии
Происшествия, Челябинская область, Россия, Частичная мобилизация в России
В Челябинской области мобилизованный убил сослуживца в пьяной драке
В Челябинской области арестовали мобилизованного, убившего сослуживца в пьяной драке
ЧЕЛЯБИНСК, 28 дек – РИА Новости. Старший сержант, призванный в рамках частичной мобилизации, в ходе драки в купе вагона в Челябинской области ударил также призванного капитана, отчего тот скончался, старший сержант арестован по решению суда на 2 месяца, ему грозит до 15 лет заключения, сообщил в среду Магнитогорский гарнизонный военный суд.
По данным суда, с 18.00 (16.00 мск) до 22.00 (20.00 мск) 23 декабря в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш Челябинской области старший сержант в состоянии опьянения ударил начальника по воинскому званию - капитана, также призванного по частичной мобилизации. От полученных травм капитан скончался на месте.
"Постановлением Магнитогорского гарнизонного военного суда 27 декабря в отношении старшего сержанта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.
Призванный по частичной мобилизации и зачисленный в списки личного состава части старший сержант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 334 УК РФ
(насильственные действия в отношении начальника,… совершенные в период мобилизации или военного положения), уточняется в сообщении.
Постановление об аресте в законную силу не вступило. Согласно данной статье наказание за совершенное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.