https://ria.ru/20221228/ubiystvo-1841845814.html

В Челябинской области мобилизованный убил сослуживца в пьяной драке

В Челябинской области мобилизованный убил сослуживца в пьяной драке - РИА Новости, 28.12.2022

В Челябинской области мобилизованный убил сослуживца в пьяной драке

Старший сержант, призванный в рамках частичной мобилизации, в ходе драки в купе вагона в Челябинской области ударил также призванного капитана, отчего тот... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:27

2022-12-28T11:27

2022-12-28T11:27

происшествия

челябинская область

россия

частичная мобилизация в россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 дек – РИА Новости. Старший сержант, призванный в рамках частичной мобилизации, в ходе драки в купе вагона в Челябинской области ударил также призванного капитана, отчего тот скончался, старший сержант арестован по решению суда на 2 месяца, ему грозит до 15 лет заключения, сообщил в среду Магнитогорский гарнизонный военный суд. По данным суда, с 18.00 (16.00 мск) до 22.00 (20.00 мск) 23 декабря в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш Челябинской области старший сержант в состоянии опьянения ударил начальника по воинскому званию - капитана, также призванного по частичной мобилизации. От полученных травм капитан скончался на месте. "Постановлением Магнитогорского гарнизонного военного суда 27 декабря в отношении старшего сержанта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении. Призванный по частичной мобилизации и зачисленный в списки личного состава части старший сержант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 334 УК РФ (насильственные действия в отношении начальника,… совершенные в период мобилизации или военного положения), уточняется в сообщении. Постановление об аресте в законную силу не вступило. Согласно данной статье наказание за совершенное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.

https://ria.ru/20220928/podzhog-1820006314.html

https://ria.ru/20221024/voenkomat-1826377290.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, челябинская область, россия, частичная мобилизация в россии