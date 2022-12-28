https://ria.ru/20221228/teatr-1841918835.html

Директор Театра на Бронной – о тандеме с Богомоловым, продажах и премьерах

Директор Театра на Бронной – о тандеме с Богомоловым, продажах и премьерах - РИА Новости, 29.12.2022

Директор Театра на Бронной – о тандеме с Богомоловым, продажах и премьерах

Театр на Бронной ставит самые разные проекты, приобщает зрителей к классике и экспериментирует. В интервью РИА Новости директор Елена Мироненко рассказала о... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-28T16:51

2022-12-28T16:51

2022-12-29T06:20

константин богомолов

александр островский

анатолий эфрос

культура

спектакль

интервью - культура

театр на бронной

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841914740_0:837:2048:1989_1920x0_80_0_0_8e362eced3c6122de2fca1d717bacc9c.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Театр на Бронной ставит самые разные проекты, приобщает зрителей к классике и экспериментирует. В интервью РИА Новости директор Елена Мироненко рассказала о том, как измеряет успешность спектакля и почему в репертуаре есть постановки с невысокими продажами. А также – о тандеме худрук–директор и новых работах сезона.— Какая премьера стала самой яркой в театре за последний год и почему?— Для себя такой премьерой я могу назвать спектакль “Таня” по пьесе Алексея Арбузова. Проект был для нас долгожданным, им мы открывали театр после окончания реставрации. Эта постановка — воссоединение традиций и современности.Наш театр связан с великими и легендарными именами. Одно из них, конечно, Анатолий Эфрос. Именно им “Таня” была поставлена в формате телефильма, многие актеры нашего театра в нем тогда участвовали. Это Ольга Яковлева, Леонид Броневой, Валентин Гафт.Спектакль — соединение великого прошлого театра и настоящего, которое мы сейчас строим. Премьера стала для нас подтверждением того, что мы создаем новый театр и при этом не отрицаем наследия, которое он накопил за все годы существования в этом историческом здании и как Театр на Бронной, и как ГОСЕТ.— Чем вы измеряете успех постановки, помимо раскупленных билетов?— Именно раскупленными билетами. В этом я солидарна с сэром Лоуренсом Оливье, руководителем Королевского национального театра в Лондоне, который говорил: "Моя цель заключена в том, чтобы каждому креслу Национального театра найти подходящую задницу".Вместе с тем, конечно, театр может и должен быть и экспериментальным. В нашем репертуаре есть определенные постановки, которые пока что не могут похвастаться высокими продажами. С точки зрения творческого процесса они цельные и серьезные, только при этом условии они остаются у нас в афише. С ними немного сложнее работать в плане продаж и продвижения, что для нас становится дополнительным вызовом и возможностью поэкспериментировать с маркетинговыми и pr-инструментами.— Могут ли, на ваш взгляд, спектакли по классическим произведениям быть сопоставимы по популярности с постановками по произведениям современных драматургов?— Приведу пример: Гамлет in Moscow, поставленный Константином Богомоловым, конечно, переработанный (в любом случае, это инсценировка с яркими включениями и комментариями от режиссера). Несмотря на все доработки, шекспировская основа сохранена. Сюжет вызывает большой интерес у зрителей. Для нас важно, что, благодаря этой постановке, люди приобщаются к текстам великих классиков.Или например, “Таня”, спектакль с совершенно другим звучанием. В нем есть, как говорит Константин Юрьевич, гул большого времени. Мы живем в большое время. И постановка актуальна сейчас как никогда.Спектакль Саши Денисовой, которая в прошлом театральном сезоне поставила у нас “Бэтмен против Брежнева”. Современный текст, при этом уже второй сезон — аншлаги.Я привела три совершенно разных примера. Мое мнение — популярным может быть все. И только от режиссера, его видения и смыслов, заложенных в постановку, от артистов, художников, через которых он транслирует это, зависят актуальность, востребованность спектакля.— Главные качества успешного театрального управленца, на ваш взгляд? Можно ли им научиться или к менеджменту должен быть талант?— Я не верю, что навыки управленца можно приобрести. У человека либо есть от рождения лидерские качества, либо их нет. Конечно, линейному менеджменту можно научиться, не отрицаю. Но чтобы нести на себе огромные риски, — с этим нужно родиться. Управленцы ежедневно вынуждены смиряться с грузом ответственности и сосуществовать с ним. Такая нагрузка на психику, мне кажется, подвластна далеко не каждому.— Насколько важна связка директор-худрук? На чем строится успешный тандем? Как это происходит в Театре на Малой Бронной?— Очень важно, чтобы у худрука было время заниматься творчеством. Именно он формирует художественную политику учреждения, отвечает за качество постановок, выбор режиссеров, которых приглашает, уровень, работоспособность и пластичность труппы. В этом — его суперсила. Тандем может быть успешен именно за счет использования суперсилы друг друга. Если у меня, например, есть навыки в стратегическом менеджменте и управления в сфере культуры, значит, я должна их использовать, не залезая в творческую часть.И конечно, система сдержек и противовесов, — всегда в действии. Это гарантия того, что безумств не произойдет, мы всегда находимся в балансе.В марте хотим выпустить “Принцессу Турандот” от режиссера Андрея Прикотенко. Ближе к концу сезона — “Вечно живые” в постановке Константина Богомолова.

https://ria.ru/20221219/teatr-1839227405.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

константин богомолов, александр островский , анатолий эфрос, спектакль, интервью - культура, театр на бронной