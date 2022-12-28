16:51 28.12.2022 (обновлено: 06:20 29.12.2022)
Директор Театра на Бронной – о тандеме с Богомоловым, продажах и премьерах
© Фото : пресс-служба Театра на БроннойЕлена Мироненко на открытии исторической сцены Театра на Бронной
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Театр на Бронной ставит самые разные проекты, приобщает зрителей к классике и экспериментирует. В интервью РИА Новости директор Елена Мироненко рассказала о том, как измеряет успешность спектакля и почему в репертуаре есть постановки с невысокими продажами. А также – о тандеме худрук–директор и новых работах сезона.
— Какая премьера стала самой яркой в театре за последний год и почему?
— Для себя такой премьерой я могу назвать спектакль “Таня” по пьесе Алексея Арбузова. Проект был для нас долгожданным, им мы открывали театр после окончания реставрации. Эта постановка — воссоединение традиций и современности.
Наш театр связан с великими и легендарными именами. Одно из них, конечно, Анатолий Эфрос. Именно им “Таня” была поставлена в формате телефильма, многие актеры нашего театра в нем тогда участвовали. Это Ольга Яковлева, Леонид Броневой, Валентин Гафт.
Спектакль — соединение великого прошлого театра и настоящего, которое мы сейчас строим. Премьера стала для нас подтверждением того, что мы создаем новый театр и при этом не отрицаем наследия, которое он накопил за все годы существования в этом историческом здании и как Театр на Бронной, и как ГОСЕТ.
© Фото : пресс-служба Театра на БроннойЗрительный зал
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
Зрительный зал
— Чем вы измеряете успех постановки, помимо раскупленных билетов?
— Именно раскупленными билетами. В этом я солидарна с сэром Лоуренсом Оливье, руководителем Королевского национального театра в Лондоне, который говорил: "Моя цель заключена в том, чтобы каждому креслу Национального театра найти подходящую задницу".
© Фото : пресс-служба Театра на БроннойТаня (Аня Патокина и Даниил Чуп)
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Таня (Аня Патокина и Даниил Чуп)
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
© Фото : пресс-служба Театра на БроннойПокупка билетов в Билетомате театра
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Покупка билетов в Билетомате театра
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
© Фото : пресс-служба Театра на БроннойАлександр Збруев на премьере спектакля "Таня"
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Александр Збруев на премьере спектакля "Таня"
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
© Фото : пресс-служба Театра на БроннойГости Театра на Бронной
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Гости Театра на Бронной
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
1 из 4
Таня (Аня Патокина и Даниил Чуп)
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
2 из 4
Покупка билетов в Билетомате театра
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
3 из 4
Александр Збруев на премьере спектакля "Таня"
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
4 из 4
Гости Театра на Бронной
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
Вместе с тем, конечно, театр может и должен быть и экспериментальным. В нашем репертуаре есть определенные постановки, которые пока что не могут похвастаться высокими продажами. С точки зрения творческого процесса они цельные и серьезные, только при этом условии они остаются у нас в афише. С ними немного сложнее работать в плане продаж и продвижения, что для нас становится дополнительным вызовом и возможностью поэкспериментировать с маркетинговыми и pr-инструментами.
— Могут ли, на ваш взгляд, спектакли по классическим произведениям быть сопоставимы по популярности с постановками по произведениям современных драматургов?
— Приведу пример: Гамлет in Moscow, поставленный Константином Богомоловым, конечно, переработанный (в любом случае, это инсценировка с яркими включениями и комментариями от режиссера). Несмотря на все доработки, шекспировская основа сохранена. Сюжет вызывает большой интерес у зрителей. Для нас важно, что, благодаря этой постановке, люди приобщаются к текстам великих классиков.
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной"Гамлет in Moscow" (Александра Ребенок и Евгений Перевалов)
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
"Гамлет in Moscow" (Александра Ребенок и Евгений Перевалов)
Или например, “Таня”, спектакль с совершенно другим звучанием. В нем есть, как говорит Константин Юрьевич, гул большого времени. Мы живем в большое время. И постановка актуальна сейчас как никогда.
Спектакль Саши Денисовой, которая в прошлом театральном сезоне поставила у нас “Бэтмен против Брежнева”. Современный текст, при этом уже второй сезон — аншлаги.
Я привела три совершенно разных примера. Мое мнение — популярным может быть все. И только от режиссера, его видения и смыслов, заложенных в постановку, от артистов, художников, через которых он транслирует это, зависят актуальность, востребованность спектакля.
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
Спектакль "Гамлет in Moscow" (Лера Горин и Игорь Миркурбанов)
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Спектакль "Гамлет in Moscow" (Лера Горин и Игорь Миркурбанов)
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
© Фото : пресс-служба Театр на Бронной
Постановка "Бэтмен против Брежнева" (Елизавета Базыкина, Александр Семчев, Лина Веселкина, Сергей Епишев)
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Постановка "Бэтмен против Брежнева" (Елизавета Базыкина, Александр Семчев, Лина Веселкина, Сергей Епишев)
© Фото : пресс-служба Театр на Бронной
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
Спектакль "Таня"
3 из 3
Спектакль "Таня"
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
1 из 3
Спектакль "Гамлет in Moscow" (Лера Горин и Игорь Миркурбанов)
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
2 из 3
Постановка "Бэтмен против Брежнева" (Елизавета Базыкина, Александр Семчев, Лина Веселкина, Сергей Епишев)
© Фото : пресс-служба Театр на Бронной
3 из 3
Спектакль "Таня"
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
— Главные качества успешного театрального управленца, на ваш взгляд? Можно ли им научиться или к менеджменту должен быть талант?
— Я не верю, что навыки управленца можно приобрести. У человека либо есть от рождения лидерские качества, либо их нет. Конечно, линейному менеджменту можно научиться, не отрицаю. Но чтобы нести на себе огромные риски, — с этим нужно родиться. Управленцы ежедневно вынуждены смиряться с грузом ответственности и сосуществовать с ним. Такая нагрузка на психику, мне кажется, подвластна далеко не каждому.
— Насколько важна связка директор-худрук? На чем строится успешный тандем? Как это происходит в Театре на Малой Бронной?
— Очень важно, чтобы у худрука было время заниматься творчеством. Именно он формирует художественную политику учреждения, отвечает за качество постановок, выбор режиссеров, которых приглашает, уровень, работоспособность и пластичность труппы. В этом — его суперсила. Тандем может быть успешен именно за счет использования суперсилы друг друга. Если у меня, например, есть навыки в стратегическом менеджменте и управления в сфере культуры, значит, я должна их использовать, не залезая в творческую часть.
© Фото : пресс-служба Театра на БроннойКонстантин Богомолов и Елена Мироненко на пресс-конференции по случаю гастролей в Петербурге
© Фото : пресс-служба Театра на Бронной
Константин Богомолов и Елена Мироненко на пресс-конференции по случаю гастролей в Петербурге
И конечно, система сдержек и противовесов, — всегда в действии. Это гарантия того, что безумств не произойдет, мы всегда находимся в балансе.
Планы на сезон у нас грандиозные. Совсем недавно вышла премьера Романа Самгина по пьесе Александра Островского “Без вины виноватые”.
В марте хотим выпустить “Принцессу Турандот” от режиссера Андрея Прикотенко. Ближе к концу сезона — “Вечно живые” в постановке Константина Богомолова.