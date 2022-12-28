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Театр имени Пушкина в Москве обеспечили дополнительной энергомощностью - РИА Новости, 28.12.2022
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Театр имени Пушкина в Москве обеспечили дополнительной энергомощностью
Театр имени Пушкина в Москве обеспечили дополнительной энергомощностью - РИА Новости, 28.12.2022
Театр имени Пушкина в Москве обеспечили дополнительной энергомощностью
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обеспечили дополнительной энергомощностью Московский драматический театр им. А.С. Пушкина, сообщил... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T09:41
2022-12-28T09:41
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петр бирюков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обеспечили дополнительной энергомощностью Московский драматический театр им. А.С. Пушкина, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Завершены строительно-монтажные работы по увеличению мощности Московскому драматическому театру им. А.С. Пушкина. Это связано с проводимой реконструкцией учреждения, в рамках которой устанавливается новейшее технологическое оборудование, требующее дополнительных энергомощностей", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что для обеспечения электроснабжения объекта были проложены две кабельные линии напряжением 0,4 кВ. Совокупная присоединенная мощность составит 450 кВт, что на 190 кВт больше выданной ранее. "В соответствии с действующими нормативами театр обеспечили электроэнергией по второй категории надежности. В случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной", - подчеркнул Бирюков.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общество
09:41 28.12.2022
 
Театр имени Пушкина в Москве обеспечили дополнительной энергомощностью

Бирюков: специалисты обеспечили театр имени Пушкина дополнительной энергомощностью

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание Московского драматического театра имени А.С. Пушкина
Здание Московского драматического театра имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обеспечили дополнительной энергомощностью Московский драматический театр им. А.С. Пушкина, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Завершены строительно-монтажные работы по увеличению мощности Московскому драматическому театру им. А.С. Пушкина. Это связано с проводимой реконструкцией учреждения, в рамках которой устанавливается новейшее технологическое оборудование, требующее дополнительных энергомощностей", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что для обеспечения электроснабжения объекта были проложены две кабельные линии напряжением 0,4 кВ. Совокупная присоединенная мощность составит 450 кВт, что на 190 кВт больше выданной ранее.
"В соответствии с действующими нормативами театр обеспечили электроэнергией по второй категории надежности. В случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной", - подчеркнул Бирюков.
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