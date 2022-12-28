https://ria.ru/20221228/teatr-1841814934.html

Театр имени Пушкина в Москве обеспечили дополнительной энергомощностью

Театр имени Пушкина в Москве обеспечили дополнительной энергомощностью - РИА Новости, 28.12.2022

Театр имени Пушкина в Москве обеспечили дополнительной энергомощностью

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обеспечили дополнительной энергомощностью Московский драматический театр им. А.С. Пушкина, сообщил... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T09:41

2022-12-28T09:41

2022-12-28T09:41

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обеспечили дополнительной энергомощностью Московский драматический театр им. А.С. Пушкина, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Завершены строительно-монтажные работы по увеличению мощности Московскому драматическому театру им. А.С. Пушкина. Это связано с проводимой реконструкцией учреждения, в рамках которой устанавливается новейшее технологическое оборудование, требующее дополнительных энергомощностей", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что для обеспечения электроснабжения объекта были проложены две кабельные линии напряжением 0,4 кВ. Совокупная присоединенная мощность составит 450 кВт, что на 190 кВт больше выданной ранее. "В соответствии с действующими нормативами театр обеспечили электроэнергией по второй категории надежности. В случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной", - подчеркнул Бирюков.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество