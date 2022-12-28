https://ria.ru/20221228/taksi-1841892166.html
В Москве попросили агрегаторов такси не повышать цены на Новый год
В Москве попросили агрегаторов такси не повышать цены на Новый год - РИА Новости, 28.12.2022
В Москве попросили агрегаторов такси не повышать цены на Новый год
Столичный департамент транспорта обратился к агрегаторам такси с просьбой не поднимать стоимость поездок перед Новым годом, в праздничную ночь и во время... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:41
2022-12-28T13:41
2022-12-28T13:44
новый год — 2023
общество
москва
такси
максим ликсутов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Столичный департамент транспорта обратился к агрегаторам такси с просьбой не поднимать стоимость поездок перед Новым годом, в праздничную ночь и во время каникул, сообщили в Telegram-канале департамента. "Ежедневно автомобили такси в Москве перевозят больше 1,6 миллиона пассажиров. Понимаем, что многие москвичи и гости города воспользуются этой услугой в предновогодние дни, в новогоднюю ночь и во время длинных выходных, поэтому попросили всех агрегаторов устанавливать привычные для пассажиров цены", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
https://ria.ru/20221222/transport-1840583783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, такси, максим ликсутов
Новый год — 2023, Общество, Москва, Такси, Максим Ликсутов
13:41 28.12.2022 (обновлено: 13:44 28.12.2022)
В Москве попросили агрегаторов такси не повышать цены на Новый год
Заммэра Ликсутов: власти Москвы попросили агрегаторов такси не повышать цены на Новый год