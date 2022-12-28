https://ria.ru/20221228/taksi-1841892166.html

В Москве попросили агрегаторов такси не повышать цены на Новый год

В Москве попросили агрегаторов такси не повышать цены на Новый год - РИА Новости, 28.12.2022

В Москве попросили агрегаторов такси не повышать цены на Новый год

Столичный департамент транспорта обратился к агрегаторам такси с просьбой не поднимать стоимость поездок перед Новым годом, в праздничную ночь и во время... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:41

2022-12-28T13:41

2022-12-28T13:44

новый год — 2023

общество

москва

такси

максим ликсутов

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Столичный департамент транспорта обратился к агрегаторам такси с просьбой не поднимать стоимость поездок перед Новым годом, в праздничную ночь и во время каникул, сообщили в Telegram-канале департамента. "Ежедневно автомобили такси в Москве перевозят больше 1,6 миллиона пассажиров. Понимаем, что многие москвичи и гости города воспользуются этой услугой в предновогодние дни, в новогоднюю ночь и во время длинных выходных, поэтому попросили всех агрегаторов устанавливать привычные для пассажиров цены", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

https://ria.ru/20221222/transport-1840583783.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, такси, максим ликсутов