https://ria.ru/20221228/ssha-1841800123.html
СМИ: более 20 тысяч мигрантов из Мексики ждут в приютах въезд в США
СМИ: более 20 тысяч мигрантов из Мексики ждут в приютах въезд в США - РИА Новости, 28.12.2022
СМИ: более 20 тысяч мигрантов из Мексики ждут в приютах въезд в США
Порядка 22 тысяч мигрантов в Мексике размещены во временных приютах в ожидании пересечения границы с США, передает телеканал CNN. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T07:22
2022-12-28T07:22
2022-12-28T07:22
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Порядка 22 тысяч мигрантов в Мексике размещены во временных приютах в ожидании пересечения границы с США, передает телеканал CNN. "Двадцать две тысячи мигрантов в мексиканских приютах ожидают перехода в США", - говорится в публикации. Одновременно власти приграничного с Мексикой американского штата Техас ведут строительство забора вблизи города Эль-Пасо с целью ограничить пересечение границы. По данным телеканала, они смогли соорудить порядка 2 миль (3,2 километра) ограждений. Отмечается, что в самом Эль-Пасо находится значительное количество беженцев, которые проникли на американскую территорию. Мигранты спят на улицах на асфальте в холодную погоду, поскольку местные церкви и приюты переполнены. Между тем, по данным телеканала, количество заявок на получение убежища в США, находящихся на рассмотрении, достигло рекордных 1,6 миллиона, показав семикратный рост за 10 лет с 2012 года. Ожидается, что поток беженцев в США усилится после прекращения действия юридической нормы, которая позволяла немедленно депортировать нелегальных мигрантов в интересах борьбы с коронавирусом. Администрация президента страны Джо Байдена выступила против ее пролонгирования. Юридическая норма, введенная в оборот в президентство Дональда Трампа, должна была прекратить свое действие в среду, 21 декабря, однако верховный судья Джон Робертс продлил ее на период рассмотрения петиции от штата Аризона к министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.
https://ria.ru/20221220/ssha-1839880889.html
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в мире, джо байден, мексика, сша, техас, дональд трамп
В мире, Джо Байден, Мексика, США, Техас, Дональд Трамп
СМИ: более 20 тысяч мигрантов из Мексики ждут в приютах въезд в США
CNN: 22 тысячи мигрантов в Мексике находятся в приютах и ждут пересечения границы с США
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости.
Порядка 22 тысяч мигрантов в Мексике размещены во временных приютах в ожидании пересечения границы с США, передает
телеканал CNN.
"Двадцать две тысячи мигрантов в мексиканских приютах ожидают перехода в США", - говорится в публикации.
Одновременно власти приграничного с Мексикой американского штата Техас ведут строительство забора вблизи города Эль-Пасо с целью ограничить пересечение границы. По данным телеканала, они смогли соорудить порядка 2 миль (3,2 километра) ограждений.
Отмечается, что в самом Эль-Пасо находится значительное количество беженцев, которые проникли на американскую территорию. Мигранты спят на улицах на асфальте в холодную погоду, поскольку местные церкви и приюты переполнены.
Между тем, по данным телеканала, количество заявок на получение убежища в США, находящихся на рассмотрении, достигло рекордных 1,6 миллиона, показав семикратный рост за 10 лет с 2012 года.
Ожидается, что поток беженцев в США усилится после прекращения действия юридической нормы, которая позволяла немедленно депортировать нелегальных мигрантов в интересах борьбы с коронавирусом. Администрация президента страны Джо Байдена выступила против ее пролонгирования. Юридическая норма, введенная в оборот в президентство Дональда Трампа, должна была прекратить свое действие в среду, 21 декабря, однако верховный судья Джон Робертс продлил ее на период рассмотрения петиции от штата Аризона к министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.