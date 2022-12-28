https://ria.ru/20221228/ssha-1841800123.html

СМИ: более 20 тысяч мигрантов из Мексики ждут в приютах въезд в США

СМИ: более 20 тысяч мигрантов из Мексики ждут в приютах въезд в США - РИА Новости, 28.12.2022

СМИ: более 20 тысяч мигрантов из Мексики ждут в приютах въезд в США

Порядка 22 тысяч мигрантов в Мексике размещены во временных приютах в ожидании пересечения границы с США, передает телеканал CNN. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T07:22

2022-12-28T07:22

2022-12-28T07:22

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Порядка 22 тысяч мигрантов в Мексике размещены во временных приютах в ожидании пересечения границы с США, передает телеканал CNN. "Двадцать две тысячи мигрантов в мексиканских приютах ожидают перехода в США", - говорится в публикации. Одновременно власти приграничного с Мексикой американского штата Техас ведут строительство забора вблизи города Эль-Пасо с целью ограничить пересечение границы. По данным телеканала, они смогли соорудить порядка 2 миль (3,2 километра) ограждений. Отмечается, что в самом Эль-Пасо находится значительное количество беженцев, которые проникли на американскую территорию. Мигранты спят на улицах на асфальте в холодную погоду, поскольку местные церкви и приюты переполнены. Между тем, по данным телеканала, количество заявок на получение убежища в США, находящихся на рассмотрении, достигло рекордных 1,6 миллиона, показав семикратный рост за 10 лет с 2012 года. Ожидается, что поток беженцев в США усилится после прекращения действия юридической нормы, которая позволяла немедленно депортировать нелегальных мигрантов в интересах борьбы с коронавирусом. Администрация президента страны Джо Байдена выступила против ее пролонгирования. Юридическая норма, введенная в оборот в президентство Дональда Трампа, должна была прекратить свое действие в среду, 21 декабря, однако верховный судья Джон Робертс продлил ее на период рассмотрения петиции от штата Аризона к министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

https://ria.ru/20221220/ssha-1839880889.html

https://ria.ru/20210921/migranty-1751189979.html

мексика

сша

техас

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в мире, джо байден, мексика, сша, техас, дональд трамп