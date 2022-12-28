https://ria.ru/20221228/ssha-1841793856.html

СМИ: США опоздали с наращиванием мощи для защиты Тайваня

СМИ: США опоздали с наращиванием мощи для защиты Тайваня - РИА Новости, 28.12.2022

СМИ: США опоздали с наращиванием мощи для защиты Тайваня

США пообещали нарастить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе до такого уровня, чтобы материковый Китай "даже не рассматривал возможность" вторжения... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T04:46

2022-12-28T04:46

2022-12-28T04:48

в мире

дональд трамп

сша

китай

тайвань

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. США пообещали нарастить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе до такого уровня, чтобы материковый Китай "даже не рассматривал возможность" вторжения на Тайвань, но ряд конгрессменов полагают, что для этого уже слишком поздно, пишет во вторник газета Politico. Как напоминает издание, в декабре помощник главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер заявлял, что 2023 год может стать "наиболее преобразующим" с точки зрения размещения американских сил в регионе за последнее поколение. Однако законодатели-республиканцы не скрывают скепсиса в отношении такой перспективы, предрекая Пентагону проблемы в части выполнения своего обещания. "Это связано с тем, что Пекин обладает достаточно большим военно-морским флотом, подкрепленным авиацией и баллистическими ракетами, чтобы бросить вызов давнему доминированию США в водах Индо-Тихоокеанского региона. Многомиллиардные поставки вооружений США на Тайвань задерживаются по причине проблем с цепочками поставок, спровоцированных пандемией и усугубившихся в связи с конфликтом на Украине", - пишет Politico, цитируя свои источники. Как отметил по этому поводу конгрессмен Марк Галлахер, которому предрекают пост главы нового комитета Палаты представителей по противодействию Китаю в новом составе конгресса, США "привержены идее изменения расстановки сил в регионе, однако это противоречит реальности и тому, что происходит на самом деле". Его точку зрения разделяет бывший глава аппарата Совета национальной безопасности в администрации Дональда Трампа Александр Грей, который полагает, что нивелирование "военной угрозы" со стороны Китая потребует "более серьезной структуры военно-морских сил, нежели могут получить Штаты в обозримом будущем". Помимо этого, прогнозирует Politico, в случае гипотетического конфликта между Вашингтоном и Пекином большая часть стран Юго-Восточной Азии едва ли захотят оказывать военную или материально-техническую поддержку США, опасаясь ответной реакции со стороны Китая.

https://ria.ru/20221128/oruzhie-1834903175.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/ssha-1829795636.html

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в мире, дональд трамп, сша, китай, тайвань, министерство обороны сша