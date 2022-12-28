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СМИ: США опоздали с наращиванием мощи для защиты Тайваня - РИА Новости, 28.12.2022
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СМИ: США опоздали с наращиванием мощи для защиты Тайваня
СМИ: США опоздали с наращиванием мощи для защиты Тайваня - РИА Новости, 28.12.2022
СМИ: США опоздали с наращиванием мощи для защиты Тайваня
США пообещали нарастить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе до такого уровня, чтобы материковый Китай "даже не рассматривал возможность" вторжения... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T04:46
2022-12-28T04:48
в мире
дональд трамп
сша
китай
тайвань
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. США пообещали нарастить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе до такого уровня, чтобы материковый Китай "даже не рассматривал возможность" вторжения на Тайвань, но ряд конгрессменов полагают, что для этого уже слишком поздно, пишет во вторник газета Politico. Как напоминает издание, в декабре помощник главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер заявлял, что 2023 год может стать "наиболее преобразующим" с точки зрения размещения американских сил в регионе за последнее поколение. Однако законодатели-республиканцы не скрывают скепсиса в отношении такой перспективы, предрекая Пентагону проблемы в части выполнения своего обещания. "Это связано с тем, что Пекин обладает достаточно большим военно-морским флотом, подкрепленным авиацией и баллистическими ракетами, чтобы бросить вызов давнему доминированию США в водах Индо-Тихоокеанского региона. Многомиллиардные поставки вооружений США на Тайвань задерживаются по причине проблем с цепочками поставок, спровоцированных пандемией и усугубившихся в связи с конфликтом на Украине", - пишет Politico, цитируя свои источники. Как отметил по этому поводу конгрессмен Марк Галлахер, которому предрекают пост главы нового комитета Палаты представителей по противодействию Китаю в новом составе конгресса, США "привержены идее изменения расстановки сил в регионе, однако это противоречит реальности и тому, что происходит на самом деле". Его точку зрения разделяет бывший глава аппарата Совета национальной безопасности в администрации Дональда Трампа Александр Грей, который полагает, что нивелирование "военной угрозы" со стороны Китая потребует "более серьезной структуры военно-морских сил, нежели могут получить Штаты в обозримом будущем". Помимо этого, прогнозирует Politico, в случае гипотетического конфликта между Вашингтоном и Пекином большая часть стран Юго-Восточной Азии едва ли захотят оказывать военную или материально-техническую поддержку США, опасаясь ответной реакции со стороны Китая.
https://ria.ru/20221128/oruzhie-1834903175.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/ssha-1829795636.html
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в мире, дональд трамп, сша, китай, тайвань, министерство обороны сша
В мире, Дональд Трамп, США, Китай, Тайвань, Министерство обороны США
04:46 28.12.2022 (обновлено: 04:48 28.12.2022)
 
СМИ: США опоздали с наращиванием мощи для защиты Тайваня

Politico: США опоздали с наращиванием достаточной мощи для защиты Тайваня от Китая

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. США пообещали нарастить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе до такого уровня, чтобы материковый Китай "даже не рассматривал возможность" вторжения на Тайвань, но ряд конгрессменов полагают, что для этого уже слишком поздно, пишет во вторник газета Politico.
Как напоминает издание, в декабре помощник главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер заявлял, что 2023 год может стать "наиболее преобразующим" с точки зрения размещения американских сил в регионе за последнее поколение. Однако законодатели-республиканцы не скрывают скепсиса в отношении такой перспективы, предрекая Пентагону проблемы в части выполнения своего обещания.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 23:33Специальная военная операция на Украине
США заявили, что продолжат поставлять оружие на Тайвань
"Это связано с тем, что Пекин обладает достаточно большим военно-морским флотом, подкрепленным авиацией и баллистическими ракетами, чтобы бросить вызов давнему доминированию США в водах Индо-Тихоокеанского региона. Многомиллиардные поставки вооружений США на Тайвань задерживаются по причине проблем с цепочками поставок, спровоцированных пандемией и усугубившихся в связи с конфликтом на Украине", - пишет Politico, цитируя свои источники.
Как отметил по этому поводу конгрессмен Марк Галлахер, которому предрекают пост главы нового комитета Палаты представителей по противодействию Китаю в новом составе конгресса, США "привержены идее изменения расстановки сил в регионе, однако это противоречит реальности и тому, что происходит на самом деле".
Его точку зрения разделяет бывший глава аппарата Совета национальной безопасности в администрации Дональда Трампа Александр Грей, который полагает, что нивелирование "военной угрозы" со стороны Китая потребует "более серьезной структуры военно-морских сил, нежели могут получить Штаты в обозримом будущем".
Помимо этого, прогнозирует Politico, в случае гипотетического конфликта между Вашингтоном и Пекином большая часть стран Юго-Восточной Азии едва ли захотят оказывать военную или материально-техническую поддержку США, опасаясь ответной реакции со стороны Китая.
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