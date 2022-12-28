https://ria.ru/20221228/ssha-1841791754.html

В США начали строить палаточный городок, готовясь принять тысячи мигрантов

В США начали строить палаточный городок, готовясь принять тысячи мигрантов - РИА Новости, 28.12.2022

В США начали строить палаточный городок, готовясь принять тысячи мигрантов

Власти США приступили к сооружению крупного палаточного городка в Эль-Пасо (штат Техас) в ожидании масштабного притока мигрантов через границу с Мексикой,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T03:10

2022-12-28T03:10

2022-12-28T03:10

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ЭЛЬ-ПАСО (США), 28 дек – РИА Новости. Власти США приступили к сооружению крупного палаточного городка в Эль-Пасо (штат Техас) в ожидании масштабного притока мигрантов через границу с Мексикой, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Многочисленные строительные бригады активно возводят сооружения в пустынном районе на окраине Эль-Пасо, куда за последние недели уже прибыли десятки тысяч нелегалов. Учитывая близость к военной базе Форт-Блисс, можно предположить, что городок планируется построить на территории, принадлежащей армии США. Ожидается, что в массивных белых палатках смогут разместиться тысячи человек. Рядом со стройплощадкой корреспондент РИА Новости заметил несколько больших коммерческих грузовиков, предположительно, доставивших стройматериалы и продукты питания в этот район. Официально о начале возведения палаточного городка для нелегалов ничего не сообщалось. На момент написания данного материала Таможенно-пограничная служба США, Министерство внутренней безопасности, Национальная гвардия Техаса и представители базы Форт-Блисс не ответили на запросы РИА Новости с просьбой прокомментировать происходящее в этом районе. Во вторник Верховный суд США распорядился оставить в силе норму, позволявшую властям страны высылать мигрантов, пересекших границу с Мексикой, без возможности предоставления им убежища. Такое положение было введено при предыдущем президенте Дональде Трампе – оно позволяло депортировать мигрантов и отказывать просителям убежища из-за опасений за здоровье населения в разгар пандемии. Теперь суд до конца июня заслушает аргументы штатов по поводу того, разрешать ли местным властям вмешиваться в данную политику, после чего вынесет свое решение. Комментируя вердикт Верховного суда США, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во вторник, что администрация намерена подчиниться данному решению параллельно добиваясь "более безопасного, упорядоченного и гуманного" контроля за безопасностью южной границы. Как отметила Жан-Пьер, власти уверены, что в конечном счете данная мера будет отменена, и законодателям необходимо расширить возможности для легальной иммиграции в США.

https://ria.ru/20210921/migranty-1751189979.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841788232.html

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техас

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в мире, карин жан-пьер, дональд трамп, сша, техас, мексика