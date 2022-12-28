Рейтинг@Mail.ru
В США начали строить палаточный городок, готовясь принять тысячи мигрантов - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/ssha-1841791754.html
В США начали строить палаточный городок, готовясь принять тысячи мигрантов
В США начали строить палаточный городок, готовясь принять тысячи мигрантов - РИА Новости, 28.12.2022
В США начали строить палаточный городок, готовясь принять тысячи мигрантов
Власти США приступили к сооружению крупного палаточного городка в Эль-Пасо (штат Техас) в ожидании масштабного притока мигрантов через границу с Мексикой,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T03:10
2022-12-28T03:10
в мире
карин жан-пьер
дональд трамп
сша
техас
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832800150_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c4d67a6f95dd8020bff64fb8763d624.jpg
ЭЛЬ-ПАСО (США), 28 дек – РИА Новости. Власти США приступили к сооружению крупного палаточного городка в Эль-Пасо (штат Техас) в ожидании масштабного притока мигрантов через границу с Мексикой, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Многочисленные строительные бригады активно возводят сооружения в пустынном районе на окраине Эль-Пасо, куда за последние недели уже прибыли десятки тысяч нелегалов. Учитывая близость к военной базе Форт-Блисс, можно предположить, что городок планируется построить на территории, принадлежащей армии США. Ожидается, что в массивных белых палатках смогут разместиться тысячи человек. Рядом со стройплощадкой корреспондент РИА Новости заметил несколько больших коммерческих грузовиков, предположительно, доставивших стройматериалы и продукты питания в этот район. Официально о начале возведения палаточного городка для нелегалов ничего не сообщалось. На момент написания данного материала Таможенно-пограничная служба США, Министерство внутренней безопасности, Национальная гвардия Техаса и представители базы Форт-Блисс не ответили на запросы РИА Новости с просьбой прокомментировать происходящее в этом районе. Во вторник Верховный суд США распорядился оставить в силе норму, позволявшую властям страны высылать мигрантов, пересекших границу с Мексикой, без возможности предоставления им убежища. Такое положение было введено при предыдущем президенте Дональде Трампе – оно позволяло депортировать мигрантов и отказывать просителям убежища из-за опасений за здоровье населения в разгар пандемии. Теперь суд до конца июня заслушает аргументы штатов по поводу того, разрешать ли местным властям вмешиваться в данную политику, после чего вынесет свое решение. Комментируя вердикт Верховного суда США, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во вторник, что администрация намерена подчиниться данному решению параллельно добиваясь "более безопасного, упорядоченного и гуманного" контроля за безопасностью южной границы. Как отметила Жан-Пьер, власти уверены, что в конечном счете данная мера будет отменена, и законодателям необходимо расширить возможности для легальной иммиграции в США.
https://ria.ru/20210921/migranty-1751189979.html
https://ria.ru/20221228/ssha-1841788232.html
сша
техас
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832800150_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_3047fe7537b4367043caf591ac238353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, карин жан-пьер, дональд трамп, сша, техас, мексика
В мире, Карин Жан-Пьер, Дональд Трамп, США, Техас, Мексика
03:10 28.12.2022
 
В США начали строить палаточный городок, готовясь принять тысячи мигрантов

В США на границе с Мексикой начали строить палаточный город для размещения тысяч мигрантов

© AP Photo / Gregory BullГруппа мигрантов на границе Мексики с США
Группа мигрантов на границе Мексики с США - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Gregory Bull
Группа мигрантов на границе Мексики с США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭЛЬ-ПАСО (США), 28 дек – РИА Новости. Власти США приступили к сооружению крупного палаточного городка в Эль-Пасо (штат Техас) в ожидании масштабного притока мигрантов через границу с Мексикой, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Многочисленные строительные бригады активно возводят сооружения в пустынном районе на окраине Эль-Пасо, куда за последние недели уже прибыли десятки тысяч нелегалов. Учитывая близость к военной базе Форт-Блисс, можно предположить, что городок планируется построить на территории, принадлежащей армии США.
Президент США Джо Байден выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября 2021, 18:08
Байден пообещал взять под контроль ситуацию с мигрантами на юге США
Ожидается, что в массивных белых палатках смогут разместиться тысячи человек. Рядом со стройплощадкой корреспондент РИА Новости заметил несколько больших коммерческих грузовиков, предположительно, доставивших стройматериалы и продукты питания в этот район.
Официально о начале возведения палаточного городка для нелегалов ничего не сообщалось. На момент написания данного материала Таможенно-пограничная служба США, Министерство внутренней безопасности, Национальная гвардия Техаса и представители базы Форт-Блисс не ответили на запросы РИА Новости с просьбой прокомментировать происходящее в этом районе.
Во вторник Верховный суд США распорядился оставить в силе норму, позволявшую властям страны высылать мигрантов, пересекших границу с Мексикой, без возможности предоставления им убежища. Такое положение было введено при предыдущем президенте Дональде Трампе – оно позволяло депортировать мигрантов и отказывать просителям убежища из-за опасений за здоровье населения в разгар пандемии. Теперь суд до конца июня заслушает аргументы штатов по поводу того, разрешать ли местным властям вмешиваться в данную политику, после чего вынесет свое решение.
Комментируя вердикт Верховного суда США, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во вторник, что администрация намерена подчиниться данному решению параллельно добиваясь "более безопасного, упорядоченного и гуманного" контроля за безопасностью южной границы. Как отметила Жан-Пьер, власти уверены, что в конечном счете данная мера будет отменена, и законодателям необходимо расширить возможности для легальной иммиграции в США.
Мигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
00:51
Верховный суд США запретил отменять норму о немедленной высылке мигрантов
 
В миреКарин Жан-ПьерДональд ТрампСШАТехасМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала