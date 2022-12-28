https://ria.ru/20221228/spetsoperatsiya-1841912837.html

На Краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военных

На Краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военных - РИА Новости, 28.12.2022

На Краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военных

ВСУ потеряли примерно двести человек на Купянском и Краснолиманском направлениях, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 28 декабря. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:30

2022-12-28T14:30

2022-12-28T15:13

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

красный лиман

луганская народная республика

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ВСУ потеряли примерно двести человек на Купянском и Краснолиманском направлениях, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 28 декабря.Вооруженные силы нанесли удар по подразделениям украинской армии возле Синьковки, Тимковки и Кисловки в Харьковской области.На участке линии соприкосновения в районе Красного Лимана российская артиллерия поразила четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады теробороны. Они находились неподалеку от Новолюбовки и Невского в ЛНР, Терн в ДНР, а также Серебрянского лесничества.Всего за минувшие сутки противник потерял на этом направлении 170 военных, два бронетранспортера и четыре пикапа.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221228/minoborony-1841913484.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), красный лиман, луганская народная республика