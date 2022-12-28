https://ria.ru/20221228/spetsoperatsiya-1841912837.html
На Краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военных
На Краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военных - РИА Новости, 28.12.2022
На Краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военных
ВСУ потеряли примерно двести человек на Купянском и Краснолиманском направлениях, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 28 декабря. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:30
2022-12-28T14:30
2022-12-28T15:13
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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луганская народная республика
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ВСУ потеряли примерно двести человек на Купянском и Краснолиманском направлениях, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 28 декабря.Вооруженные силы нанесли удар по подразделениям украинской армии возле Синьковки, Тимковки и Кисловки в Харьковской области.На участке линии соприкосновения в районе Красного Лимана российская артиллерия поразила четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады теробороны. Они находились неподалеку от Новолюбовки и Невского в ЛНР, Терн в ДНР, а также Серебрянского лесничества.Всего за минувшие сутки противник потерял на этом направлении 170 военных, два бронетранспортера и четыре пикапа.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221228/minoborony-1841913484.html
харьковская область
красный лиман
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), красный лиман, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красный Лиман, Луганская Народная Республика
14:30 28.12.2022 (обновлено: 15:13 28.12.2022)
На Краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военных
Минобороны сообщило об уничтожении более 170 военных ВСУ на Краснолиманском направлении