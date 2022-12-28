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На Краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военных - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/spetsoperatsiya-1841912837.html
На Краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военных
На Краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военных - РИА Новости, 28.12.2022
На Краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военных
ВСУ потеряли примерно двести человек на Купянском и Краснолиманском направлениях, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 28 декабря. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:30
2022-12-28T15:13
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
красный лиман
луганская народная республика
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ВСУ потеряли примерно двести человек на Купянском и Краснолиманском направлениях, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 28 декабря.Вооруженные силы нанесли удар по подразделениям украинской армии возле Синьковки, Тимковки и Кисловки в Харьковской области.На участке линии соприкосновения в районе Красного Лимана российская артиллерия поразила четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады теробороны. Они находились неподалеку от Новолюбовки и Невского в ЛНР, Терн в ДНР, а также Серебрянского лесничества.Всего за минувшие сутки противник потерял на этом направлении 170 военных, два бронетранспортера и четыре пикапа.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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харьковская область
красный лиман
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безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), красный лиман, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красный Лиман, Луганская Народная Республика
14:30 28.12.2022 (обновлено: 15:13 28.12.2022)
 
На Краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военных

Минобороны сообщило об уничтожении более 170 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Ураган" группировки войск РФ в зоне спецоперации
Реактивная система залпового огня Ураган группировки войск РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Реактивная система залпового огня "Ураган" группировки войск РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ВСУ потеряли примерно двести человек на Купянском и Краснолиманском направлениях, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 28 декабря.
Вооруженные силы нанесли удар по подразделениям украинской армии возле Синьковки, Тимковки и Кисловки в Харьковской области.
"Уничтожены более тридцати украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", — сообщили в военном ведомстве.
На участке линии соприкосновения в районе Красного Лимана российская артиллерия поразила четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады теробороны. Они находились неподалеку от Новолюбовки и Невского в ЛНР, Терн в ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Работа артиллерийских расчетов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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Всего за минувшие сутки противник потерял на этом направлении 170 военных, два бронетранспортера и четыре пикапа.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 декабря, 16:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Красный ЛиманЛуганская Народная Республика
 
 
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