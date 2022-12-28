https://ria.ru/20221228/spetsoperatsiya-1841885350.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.12.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.12.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:08
2022-12-28T17:08
2022-12-28T17:08
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
луганская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 28 декабря 2022 годаРоссийские войска наносят поражение живой силе и военной технике ВСУ на всех направлениях. Ликвидированы 72 артиллерийских расчета, 97 районов скопления живой силы и техники, пять пунктов управления, склад с вооружением и военной техникой, три боевые машины РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777, гаубица FH-70, три гаубицы "Мста-Б", гаубицы Д-20 и Д-30.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 зенитных ракетных комплексов, 950 реактивных систем залпового огня, 7282 танка и другие бронемашины, 3737 орудий полевой артиллерии и 7792 единицы автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
луганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , луганская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 28 декабря 2022 года
Российские войска наносят поражение живой силе и военной технике ВСУ на всех направлениях. Ликвидированы 72 артиллерийских расчета, 97 районов скопления живой силы и техники, пять пунктов управления, склад с вооружением и военной техникой, три боевые машины РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777, гаубица FH-70, три гаубицы "Мста-Б", гаубицы Д-20 и Д-30.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 зенитных ракетных комплексов, 950 реактивных систем залпового огня, 7282 танка и другие бронемашины, 3737 орудий полевой артиллерии и 7792 единицы автомобильной техники.