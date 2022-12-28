https://ria.ru/20221228/sotrudnichestvo-1841964652.html
Минниханов обсудил сотрудничество с главой Глобального совета толерантности
Минниханов обсудил сотрудничество с главой Глобального совета толерантности - РИА Новости, 28.12.2022
Минниханов обсудил сотрудничество с главой Глобального совета толерантности
Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы развития сотрудничества с президентом Глобального совета толерантности и мира Ахмедом бин Мохаммадом... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:43
2022-12-28T16:43
2022-12-28T16:43
республика татарстан
россия
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840843248_0:0:2678:1507_1920x0_80_0_0_f19ded319b52693599fa5e928f12051a.jpg
КАЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы развития сотрудничества с президентом Глобального совета толерантности и мира Ахмедом бин Мохаммадом Аль-Джарваном, сообщает пресс-служба главы республики. "Вы возглавляете авторитетную международную организацию, которая действует во имя достижения важных глобальных целей - мира и толерантности", - цитирует слова Минниханова в ходе встречи пресс-служба. Президент Татарстана рассказал о том, как в России на федеральном уровне отметили 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. При этом он особо отметил, что усилиями президента Российской Федерации Владимира Путина в многоконфессиональной России с глубоким уважением относятся к представителям всех религий. "Татарстан - яркий тому пример. В республике на протяжении многих веков гармонично живут в мире и согласии мусульмане и христиане", - добавил он. Минниханов обратил внимание, что по поручению президента Российской Федерации он возглавляет группу стратегического видения "Россия - исламский мир". "Уверен, у нас есть хорошие перспективы для сотрудничества в рамках группы с Глобальным советом толерантности и мира. Миссия, которую вы несете, близка нам, это и сохранение культурно-цивилизационного многообразия, и развитие традиций толерантности", - отметил Минниханов.
https://ria.ru/20221226/tatarstan-1841507916.html
https://ria.ru/20221226/produktsiya-1841508948.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840843248_0:0:2404:1803_1920x0_80_0_0_dcd088f7e536421d1325bb9b3d1734aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, владимир путин
Республика Татарстан, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Владимир Путин
Минниханов обсудил сотрудничество с главой Глобального совета толерантности
Минниханов обсудил сотрудничество с главой Глобального совета толерантности и мира
КАЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости.
Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы развития сотрудничества с президентом Глобального совета толерантности и мира Ахмедом бин Мохаммадом Аль-Джарваном, сообщает
пресс-служба главы республики.
"Вы возглавляете авторитетную международную организацию, которая действует во имя достижения важных глобальных целей - мира и толерантности", - цитирует слова Минниханова в ходе встречи пресс-служба.
Президент Татарстана рассказал о том, как в России
на федеральном уровне отметили 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. При этом он особо отметил, что усилиями президента Российской Федерации Владимира Путина
в многоконфессиональной России с глубоким уважением относятся к представителям всех религий.
"Татарстан - яркий тому пример. В республике на протяжении многих веков гармонично живут в мире и согласии мусульмане и христиане", - добавил он.
Минниханов обратил внимание, что по поручению президента Российской Федерации он возглавляет группу стратегического видения "Россия - исламский мир".
"Уверен, у нас есть хорошие перспективы для сотрудничества в рамках группы с Глобальным советом толерантности и мира. Миссия, которую вы несете, близка нам, это и сохранение культурно-цивилизационного многообразия, и развитие традиций толерантности", - отметил Минниханов.