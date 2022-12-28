https://ria.ru/20221228/sotrudnichestvo-1841964652.html

Минниханов обсудил сотрудничество с главой Глобального совета толерантности

Минниханов обсудил сотрудничество с главой Глобального совета толерантности - РИА Новости, 28.12.2022

Минниханов обсудил сотрудничество с главой Глобального совета толерантности

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы развития сотрудничества с президентом Глобального совета толерантности и мира Ахмедом бин Мохаммадом... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:43

2022-12-28T16:43

2022-12-28T16:43

республика татарстан

россия

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

владимир путин

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КАЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы развития сотрудничества с президентом Глобального совета толерантности и мира Ахмедом бин Мохаммадом Аль-Джарваном, сообщает пресс-служба главы республики. "Вы возглавляете авторитетную международную организацию, которая действует во имя достижения важных глобальных целей - мира и толерантности", - цитирует слова Минниханова в ходе встречи пресс-служба. Президент Татарстана рассказал о том, как в России на федеральном уровне отметили 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. При этом он особо отметил, что усилиями президента Российской Федерации Владимира Путина в многоконфессиональной России с глубоким уважением относятся к представителям всех религий. "Татарстан - яркий тому пример. В республике на протяжении многих веков гармонично живут в мире и согласии мусульмане и христиане", - добавил он. Минниханов обратил внимание, что по поручению президента Российской Федерации он возглавляет группу стратегического видения "Россия - исламский мир". "Уверен, у нас есть хорошие перспективы для сотрудничества в рамках группы с Глобальным советом толерантности и мира. Миссия, которую вы несете, близка нам, это и сохранение культурно-цивилизационного многообразия, и развитие традиций толерантности", - отметил Минниханов.

https://ria.ru/20221226/tatarstan-1841507916.html

https://ria.ru/20221226/produktsiya-1841508948.html

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республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, владимир путин