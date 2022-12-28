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Минниханов обсудил сотрудничество с главой Глобального совета толерантности - РИА Новости, 28.12.2022
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https://ria.ru/20221228/sotrudnichestvo-1841964652.html
Минниханов обсудил сотрудничество с главой Глобального совета толерантности
Минниханов обсудил сотрудничество с главой Глобального совета толерантности - РИА Новости, 28.12.2022
Минниханов обсудил сотрудничество с главой Глобального совета толерантности
Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы развития сотрудничества с президентом Глобального совета толерантности и мира Ахмедом бин Мохаммадом... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:43
2022-12-28T16:43
республика татарстан
россия
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
владимир путин
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КАЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы развития сотрудничества с президентом Глобального совета толерантности и мира Ахмедом бин Мохаммадом Аль-Джарваном, сообщает пресс-служба главы республики. "Вы возглавляете авторитетную международную организацию, которая действует во имя достижения важных глобальных целей - мира и толерантности", - цитирует слова Минниханова в ходе встречи пресс-служба. Президент Татарстана рассказал о том, как в России на федеральном уровне отметили 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. При этом он особо отметил, что усилиями президента Российской Федерации Владимира Путина в многоконфессиональной России с глубоким уважением относятся к представителям всех религий. "Татарстан - яркий тому пример. В республике на протяжении многих веков гармонично живут в мире и согласии мусульмане и христиане", - добавил он. Минниханов обратил внимание, что по поручению президента Российской Федерации он возглавляет группу стратегического видения "Россия - исламский мир". "Уверен, у нас есть хорошие перспективы для сотрудничества в рамках группы с Глобальным советом толерантности и мира. Миссия, которую вы несете, близка нам, это и сохранение культурно-цивилизационного многообразия, и развитие традиций толерантности", - отметил Минниханов.
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россия, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, владимир путин
Республика Татарстан, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Владимир Путин
16:43 28.12.2022
 
Минниханов обсудил сотрудничество с главой Глобального совета толерантности

Минниханов обсудил сотрудничество с главой Глобального совета толерантности и мира

© РИА Новости / Пресс-служба президена Татарстана / Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президена Татарстана
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Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы развития сотрудничества с президентом Глобального совета толерантности и мира Ахмедом бин Мохаммадом Аль-Джарваном, сообщает пресс-служба главы республики.
"Вы возглавляете авторитетную международную организацию, которая действует во имя достижения важных глобальных целей - мира и толерантности", - цитирует слова Минниханова в ходе встречи пресс-служба.
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Президент Татарстана рассказал о том, как в России на федеральном уровне отметили 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. При этом он особо отметил, что усилиями президента Российской Федерации Владимира Путина в многоконфессиональной России с глубоким уважением относятся к представителям всех религий.
"Татарстан - яркий тому пример. В республике на протяжении многих веков гармонично живут в мире и согласии мусульмане и христиане", - добавил он.
Минниханов обратил внимание, что по поручению президента Российской Федерации он возглавляет группу стратегического видения "Россия - исламский мир".
"Уверен, у нас есть хорошие перспективы для сотрудничества в рамках группы с Глобальным советом толерантности и мира. Миссия, которую вы несете, близка нам, это и сохранение культурно-цивилизационного многообразия, и развитие традиций толерантности", - отметил Минниханов.
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