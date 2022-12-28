https://ria.ru/20221228/soglashenie-1842039589.html

Москва и Минск подписали соглашение о судоходстве по внутренним водам

Москва и Минск подписали соглашение о судоходстве по внутренним водам - РИА Новости, 28.12.2022

Москва и Минск подписали соглашение о судоходстве по внутренним водам

Белоруссия подписала межправсоглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям, сообщил минтранс республики. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T20:21

2022-12-28T20:21

2022-12-28T20:21

россия

белоруссия

минск

александр пошивай

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МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Белоруссия подписала межправсоглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям, сообщил минтранс республики. "Подписано межправительственное соглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям. Подписи под документами поставили заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Наталья Александрович и заместитель министра транспорта России Александр Пошивай", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Отмечается, что "подписание соглашения является значимым шагом в рамках Союзного государства и важным звеном в проводимой работе по формированию новых логистических схем доставки белорусских грузов".

https://ria.ru/20221224/eksport-1841102386.html

россия

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, белоруссия, минск, александр пошивай