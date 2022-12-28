https://ria.ru/20221228/soglashenie-1842039589.html
Москва и Минск подписали соглашение о судоходстве по внутренним водам
Москва и Минск подписали соглашение о судоходстве по внутренним водам - РИА Новости, 28.12.2022
Москва и Минск подписали соглашение о судоходстве по внутренним водам
Белоруссия подписала межправсоглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям, сообщил минтранс республики. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T20:21
2022-12-28T20:21
2022-12-28T20:21
россия
белоруссия
минск
александр пошивай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Белоруссия подписала межправсоглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям, сообщил минтранс республики. "Подписано межправительственное соглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям. Подписи под документами поставили заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Наталья Александрович и заместитель министра транспорта России Александр Пошивай", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Отмечается, что "подписание соглашения является значимым шагом в рамках Союзного государства и важным звеном в проводимой работе по формированию новых логистических схем доставки белорусских грузов".
https://ria.ru/20221224/eksport-1841102386.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, минск, александр пошивай
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Пошивай
Москва и Минск подписали соглашение о судоходстве по внутренним водам
Россия и Белоруссия подписали межправсоглашение о судоходстве по внутренним водным путям