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Москва и Минск подписали соглашение о судоходстве по внутренним водам - РИА Новости, 28.12.2022
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Москва и Минск подписали соглашение о судоходстве по внутренним водам
Москва и Минск подписали соглашение о судоходстве по внутренним водам - РИА Новости, 28.12.2022
Москва и Минск подписали соглашение о судоходстве по внутренним водам
Белоруссия подписала межправсоглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям, сообщил минтранс республики. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T20:21
2022-12-28T20:21
россия
белоруссия
минск
александр пошивай
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МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Белоруссия подписала межправсоглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям, сообщил минтранс республики. "Подписано межправительственное соглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям. Подписи под документами поставили заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Наталья Александрович и заместитель министра транспорта России Александр Пошивай", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Отмечается, что "подписание соглашения является значимым шагом в рамках Союзного государства и важным звеном в проводимой работе по формированию новых логистических схем доставки белорусских грузов".
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россия, белоруссия, минск, александр пошивай
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Пошивай
20:21 28.12.2022
 
Москва и Минск подписали соглашение о судоходстве по внутренним водам

Россия и Белоруссия подписали межправсоглашение о судоходстве по внутренним водным путям

© POOL / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Белоруссия подписала межправсоглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям, сообщил минтранс республики.
"Подписано межправительственное соглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям. Подписи под документами поставили заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Наталья Александрович и заместитель министра транспорта России Александр Пошивай", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что "подписание соглашения является значимым шагом в рамках Союзного государства и важным звеном в проводимой работе по формированию новых логистических схем доставки белорусских грузов".
Выставка-ярмарка Беларусь-Россия - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря, 17:12
В Белоруссии сообщили о рекордном объеме экспорта в Россию в этом году
 
РоссияБелоруссияМинскАлександр Пошивай
 
 
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