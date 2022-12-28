https://ria.ru/20221228/snegurochka-1841922584.html

В Нижневартовске оштрафуют подрядчика за фигуру "накачанной" Снегурочки

В Нижневартовске оштрафуют подрядчика за фигуру "накачанной" Снегурочки - РИА Новости, 28.12.2022

В Нижневартовске оштрафуют подрядчика за фигуру "накачанной" Снегурочки

В Нижневартовске подрядчика, построившего "накачанную" Снегурочку, оштрафуют на 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:52

2022-12-28T14:52

2022-12-28T15:26

новый год

снегурочка

нижневартовск

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происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек — РИА Новости. В Нижневартовске подрядчика, построившего "накачанную" Снегурочку, оштрафуют на 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. В конце минувшей недели в ледовом городке на площади Нефтяников установили габаритную скульптуру Снегурочки. Местные жители называли ее "суровой", "протеиновой", "Халком" и "самураем". При этом многие также не оценили и другие новогодние фигуры, например, Зайца, которого называли "опухшим". "Приемка состоялась, недочеты устранены, поскольку по сроку не выдержали, то будет выписан штраф порядка ста тысяч", — рассказали в мэрии.Уточняется, что в этом году ледовый городок оформляли по тематике сказок Павла Бажова. По данным официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, на работы планировалось потратить десять миллионов рублей. В прошлую субботу в горадминистрации сообщали, что на устранение замечаний у подрядчика, местной компании "Проминвестэнерго", есть несколько дней, тогда как нареканий было много — мутный лед в скульптурах, не все снежные и ледяные фигуры соответствовали эскизам, освещение на площади было недостаточным. Как, в свою очередь, заявил представитель подрядчика Игорь Важенин, концепция состоялась, а художники просто "так работают и так видят". По информации местных СМИ, после претензий местных жителей лицо габаритной Снегурочки стало более утонченным, а "опухшего" Зайца превратили в скульптуру кристаллов.

https://ria.ru/20220701/novovoronezh-1799606892.html

https://ria.ru/20221226/elka-1840816589.html

нижневартовск

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новый год, снегурочка, нижневартовск, россия, происшествия, ханты-мансийский автономный округ