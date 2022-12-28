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В Подмосковье двое рабочих разбились насмерть при очистке крыш от снега
В Подмосковье двое рабочих разбились насмерть при очистке крыш от снега - РИА Новости, 28.12.2022
В Подмосковье двое рабочих разбились насмерть при очистке крыш от снега
Двое рабочих разбились насмерть после падения телескопической вышки во время очистки крыш от снега в подмосковном Воскресенске, прокуратура начала проверку по... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:09
2022-12-28T15:09
2022-12-28T15:15
происшествия
воскресенск
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Двое рабочих разбились насмерть после падения телескопической вышки во время очистки крыш от снега в подмосковном Воскресенске, прокуратура начала проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Предварительно установлено, что сегодня в городе Воскресенск два работника предприятия осуществляли очистку кровли от снега и наледи многоквартирного дома с использованием автовышки. В результате падения с высоты четвертого этажа телескопической стрелы с люлькой находившиеся в ней работники погибли", - говорится в сообщении. На место происшествия выезжал Воскресенский городской прокурор Андрей Малютин. Уточняется, что в ходе проверки Воскресенская городская прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
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Происшествия, Воскресенск, ЖКХ, Россия, Московская область (Подмосковье)
15:09 28.12.2022 (обновлено: 15:15 28.12.2022)
В Подмосковье двое рабочих разбились насмерть при очистке крыш от снега
В подмосковном Воскресенске двое рабочих погибли во время очистки крыш от снега