https://ria.ru/20221228/sneg-1841929138.html

В Подмосковье двое рабочих разбились насмерть при очистке крыш от снега

В Подмосковье двое рабочих разбились насмерть при очистке крыш от снега - РИА Новости, 28.12.2022

В Подмосковье двое рабочих разбились насмерть при очистке крыш от снега

Двое рабочих разбились насмерть после падения телескопической вышки во время очистки крыш от снега в подмосковном Воскресенске, прокуратура начала проверку по... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:09

2022-12-28T15:09

2022-12-28T15:15

происшествия

воскресенск

жкх

россия

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841930200_0:588:960:1128_1920x0_80_0_0_2e984539174577e97c51e6a56e1cd3f1.jpg

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Двое рабочих разбились насмерть после падения телескопической вышки во время очистки крыш от снега в подмосковном Воскресенске, прокуратура начала проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Предварительно установлено, что сегодня в городе Воскресенск два работника предприятия осуществляли очистку кровли от снега и наледи многоквартирного дома с использованием автовышки. В результате падения с высоты четвертого этажа телескопической стрелы с люлькой находившиеся в ней работники погибли", - говорится в сообщении. На место происшествия выезжал Воскресенский городской прокурор Андрей Малютин. Уточняется, что в ходе проверки Воскресенская городская прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20221228/sneg-1841844363.html

воскресенск

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воскресенск, жкх, россия, московская область (подмосковье)