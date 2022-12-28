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"Правда тела". Как связаны еда и слова, которые мы о ней говорим - РИА Новости, 28.12.2022
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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20221228/slova-1841710293.html
"Правда тела". Как связаны еда и слова, которые мы о ней говорим
"Правда тела". Как связаны еда и слова, которые мы о ней говорим - РИА Новости, 28.12.2022
"Правда тела". Как связаны еда и слова, которые мы о ней говорим
Подкаст "Правда тела" уходит в небольшой отпуск и вернется в новом формате в 2023 году. В заключительном эпизоде сезона ведущие Наталья Лосева и Илья Переседов обсуждают, что такое осознанность в еде, влияет ли на восприятие вкуса самовнушение и мнение окружающих, и как ненасильственными методами сделать свои пищевые привычки более здоровыми.
2022-12-28T12:00
2022-12-28T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Как связаны еда и слова, которые мы о ней говорим
Подкаст "Правда тела" уходит в небольшой отпуск и вернется в новом формате в 2023 году. В заключительном эпизоде сезона ведущие Наталья Лосева и Илья Переседов обсуждают, что такое осознанность в еде, влияет ли на восприятие вкуса самовнушение и мнение окружающих, и как ненасильственными методами сделать свои пищевые привычки более здоровыми.
audio/mpeg
"Правда тела". Как связаны еда и слова, которые мы о ней говорим
Подкаст "Правда тела" уходит в небольшой отпуск и вернется в новом формате в 2023 году. В заключительном эпизоде сезона ведущие Наталья Лосева и Илья Переседов обсуждают, что такое осознанность в еде, влияет ли на восприятие вкуса самовнушение и мнение окружающих, и как ненасильственными методами сделать свои пищевые привычки более здоровыми.
audio/mpeg
Какого важного элемента не хватает в формуле белки-жиры-углеводы, чем помогают аскезы в питании и как заставить себя встать с дивана, чтобы что-то сделать. Рассказывает генеральный директор компании "Еда будущего" Сергей Иванов3:20 как связаны слова и вкус вина4:27 зачем нужны пост и аскеза6:00 исследования "здоровых завтраков"7:46 что происходит с кефиром, если добавить сахар8:52 четвертый компонент к белкам-жирам-углеводам10:40 зачем нам пять яблок в сутки14:00 как начать правильно питаться и не потерять друзей15:13 "мы все знаем, но ничего не делаем"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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96
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подкаст, аудио
Правда тела, Подкаст
12:00 28.12.2022
 

"Правда тела". Как связаны еда и слова, которые мы о ней говорим

Правда тела
"Правда тела". Как связаны еда и слова, которые мы о ней говорим
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Подкаст "Правда тела" уходит в небольшой отпуск и вернется в новом формате в 2023 году. В заключительном эпизоде сезона ведущие Наталья Лосева и Илья Переседов обсуждают, что такое осознанность в еде, влияет ли на восприятие вкуса самовнушение и мнение окружающих, и как ненасильственными методами сделать свои пищевые привычки более здоровыми.
Какого важного элемента не хватает в формуле белки-жиры-углеводы, чем помогают аскезы в питании и как заставить себя встать с дивана, чтобы что-то сделать. Рассказывает генеральный директор компании "Еда будущего" Сергей Иванов
3:20 как связаны слова и вкус вина
4:27 зачем нужны пост и аскеза
6:00 исследования "здоровых завтраков"
7:46 что происходит с кефиром, если добавить сахар
8:52 четвертый компонент к белкам-жирам-углеводам
10:40 зачем нам пять яблок в сутки
14:00 как начать правильно питаться и не потерять друзей
15:13 "мы все знаем, но ничего не делаем"
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
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