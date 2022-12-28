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Российские войска уничтожили склад вооружений ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 28.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/sklad-1841913308.html
Российские войска уничтожили склад вооружений ВСУ в Запорожской области
Российские войска уничтожили склад вооружений ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 28.12.2022
Российские войска уничтожили склад вооружений ВСУ в Запорожской области
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в Запорожской области украинский военный склад, заявили в Минобороны. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:31
2022-12-28T15:38
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в Запорожской области украинский военный склад, заявили в Минобороны."В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой", — говорится в сводке.Кроме того, российская армия поразила пять пунктов управления ВСУ в Харьковской области и на территории ДНР, 72 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 97 районах.В Минобороны рассказали также о боевых действиях на разных участках фронта. Так, на Купянском направлении украинские подразделения потеряли более 30 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. На Краснолиманском направлении российская артиллерия поразила четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны. Там потери украинской армии составили более 170 человек, два бронетранспортера и четыре пикапа.На Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили более 80 украинских бойцов, один танк, четыре бронемашины и пять автомобилей. А на Южнодонецком направлении, в районе Угледара, они нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников. Те потеряли более 70 военнослужащих, пять бронемашин и два пикапа. Кроме того, в районе Владимировки в ДНР ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.Помимо этого, артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две американские системы М777 и немецкую гаубицу FH-70, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Под Северском российские военные поразили три боевые машины РСЗО "Град", в Харьковской области, в ДНР и Херсонской области — три гаубицы "Мста-Б", а под Георгиевкой и Марьинкой в ДНР — гаубицы Д-20 и Д-30.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221228/vsu-1841842005.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, запорожская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:31 28.12.2022 (обновлено: 15:38 28.12.2022)
 
Российские войска уничтожили склад вооружений ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили украинский склад вооружений в районе Гуляйполя в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота российского артиллерийского расчета по позициям ВСУ
Работа российского артиллерийского расчета по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа российского артиллерийского расчета по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в Запорожской области украинский военный склад, заявили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой", — говорится в сводке.
Кроме того, российская армия поразила пять пунктов управления ВСУ в Харьковской области и на территории ДНР, 72 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 97 районах.
В Минобороны рассказали также о боевых действиях на разных участках фронта. Так, на Купянском направлении украинские подразделения потеряли более 30 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. На Краснолиманском направлении российская артиллерия поразила четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны. Там потери украинской армии составили более 170 человек, два бронетранспортера и четыре пикапа.
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На Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили более 80 украинских бойцов, один танк, четыре бронемашины и пять автомобилей. А на Южнодонецком направлении, в районе Угледара, они нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников. Те потеряли более 70 военнослужащих, пять бронемашин и два пикапа. Кроме того, в районе Владимировки в ДНР ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.
Помимо этого, артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две американские системы М777 и немецкую гаубицу FH-70, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Под Северском российские военные поразили три боевые машины РСЗО "Град", в Харьковской области, в ДНР и Херсонской области — три гаубицы "Мста-Б", а под Георгиевкой и Марьинкой в ДНР — гаубицы Д-20 и Д-30.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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