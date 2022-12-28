https://ria.ru/20221228/situatsiya-1842059032.html

Приднестровье стало заложником ситуации на Украине, заявил глава республики

Приднестровье стало заложником ситуации на Украине, заявил глава республики - РИА Новости, 28.12.2022

Приднестровье стало заложником ситуации на Украине, заявил глава республики

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал ПМР заложником нынешней ситуации на Украине, но отметил, что республика,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T23:00

2022-12-28T23:00

2022-12-28T23:00

в мире

вадим красносельский

украина

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал ПМР заложником нынешней ситуации на Украине, но отметил, что республика, принявшая почти 60 тысяч беженцев, сохраняет нейтралитет и выступает за мирные переговоры. "Что касается Приднестровья, мы – заложники ситуации, сто процентов. Нам нелегко. Но мы сразу выбрали миролюбивую позицию, мы заявили о стремлении к миру, о нейтралитете в этой тяжелейшей ситуации. Мы с пониманием относимся ко всем, прежде всего к людям… Люди – заложники всей этой катастрофы, во всем этом кошмаре и ужасе", - сказал Красносельский в среду в эфире местных телеканалов и радиоканала. При этом он отметил, что к миру можно прийти только путем переговоров. "Мы должны ценить мир и путем, пусть трудных, переговоров, но идти к миру. Это тернистая дорога, на самом деле… Можно друг друга не любить, даже ненавидеть, но процесс диалога не должен прекращаться", - отметил приднестровский лидер. Он также напомнил, что Приднестровье является примером того, как можно жить в многонациональном государстве. "Приднестровье приняло пятьдесят восемь тысяч беженцев. За весь период с февраля у нас не было ни одного конфликта, который был бы связан с беженцами из Украины. Люди такие, как мы, ничем от нас не отличаются. Они растворились в нашем социуме. Мы же ментально друг друга дополняем, похожи друг на друга", - сказал Красносельский. "Я думаю, мы единственное государство в мире, в сетке телевизионного вещания которого есть все российские и украинские каналы. Пожалуйста, выбирай то, что тебе нравится. Смотри, анализируй, сравнивай", - добавил приднестровский лидер, уточнив, что власти будут поддерживать равновесие в обществе. "Мы жестко будем пресекать любые поползновения на мир в обществе. Если завтра кто-то скажет, что придут украинцы и будут убивать русских - он сядет в тюрьму. Гарантированно. Если же послезавтра кто-то скажет, что русские придут и будут убивать украинцев - он сядет в ту же камеру. Это недопустимо и невозможно в Приднестровье", - подчеркнул Красносельский.

https://ria.ru/20221208/vygoda-1837095520.html

https://ria.ru/20221102/krizis-1828810349.html

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приднестровская молдавская республика

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в мире, вадим красносельский, украина, приднестровская молдавская республика