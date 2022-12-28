18:04 28.12.2022 (обновлено: 22:24 28.12.2022)
В Москве прошли переговоры министров обороны России, Сирии и Турции
Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, заявило российское оборонное ведомство в Telegram-канале.
"Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", — уточнили в министерстве.
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Сообщается, что по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер диалога и необходимость его продолжения для стабилизации ситуации как в Сирии, так и в регионе в целом.
Как позднее написала газета Hürriyet, эти переговоры стали первым официальным контактом Анкары и Дамаска за 11 лет.
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии — сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Он также отметил, что в следующем году Турция предпримет все необходимые шаги для создания зоны безопасности протяженностью 30 километров на границе с Сирией.