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В Москве прошли переговоры министров обороны России, Сирии и Турции - РИА Новости, 28.12.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221228/siriya-1842000637.html
В Москве прошли переговоры министров обороны России, Сирии и Турции
В Москве прошли переговоры министров обороны России, Сирии и Турции - РИА Новости, 28.12.2022
В Москве прошли переговоры министров обороны России, Сирии и Турции
Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, заявило российское оборонное ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:04
2022-12-28T22:24
война в сирии
в мире
россия
москва
сирия
турция
министерство обороны рф (минобороны рф)
минобороны турции
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, заявило российское оборонное ведомство в Telegram-канале."Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", — уточнили в министерстве.Сообщается, что по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер диалога и необходимость его продолжения для стабилизации ситуации как в Сирии, так и в регионе в целом.Как позднее написала газета Hürriyet, эти переговоры стали первым официальным контактом Анкары и Дамаска за 11 лет.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии — сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Он также отметил, что в следующем году Турция предпримет все необходимые шаги для создания зоны безопасности протяженностью 30 километров на границе с Сирией.
https://ria.ru/20221227/siriya-1841567731.html
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в мире, россия, москва, сирия, турция, министерство обороны рф (минобороны рф), минобороны турции
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Сирия, Турция, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Минобороны Турции
18:04 28.12.2022 (обновлено: 22:24 28.12.2022)
 
В Москве прошли переговоры министров обороны России, Сирии и Турции

Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, заявило российское оборонное ведомство в Telegram-канале.
"Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", — уточнили в министерстве.
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Сообщается, что по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер диалога и необходимость его продолжения для стабилизации ситуации как в Сирии, так и в регионе в целом.
Как позднее написала газета Hürriyet, эти переговоры стали первым официальным контактом Анкары и Дамаска за 11 лет.
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии — сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Он также отметил, что в следующем году Турция предпримет все необходимые шаги для создания зоны безопасности протяженностью 30 километров на границе с Сирией.
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Война в СирииВ миреРоссияМоскваСирияТурцияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Минобороны Турции
 
 
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