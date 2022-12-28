https://ria.ru/20221228/siriya-1842000637.html

В Москве прошли переговоры министров обороны России, Сирии и Турции

В Москве прошли переговоры министров обороны России, Сирии и Турции - РИА Новости, 28.12.2022

В Москве прошли переговоры министров обороны России, Сирии и Турции

Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, заявило российское оборонное ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T18:04

2022-12-28T18:04

2022-12-28T22:24

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минобороны турции

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, заявило российское оборонное ведомство в Telegram-канале."Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", — уточнили в министерстве.Сообщается, что по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер диалога и необходимость его продолжения для стабилизации ситуации как в Сирии, так и в регионе в целом.Как позднее написала газета Hürriyet, эти переговоры стали первым официальным контактом Анкары и Дамаска за 11 лет.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии — сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Он также отметил, что в следующем году Турция предпримет все необходимые шаги для создания зоны безопасности протяженностью 30 километров на границе с Сирией.

https://ria.ru/20221227/siriya-1841567731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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