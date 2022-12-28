https://ria.ru/20221228/siloam-1841701859.html
В Израиле начнутся раскопки Силоамской купели, где Иисус излечил слепого
В Израиле начнутся раскопки Силоамской купели, где Иисус излечил слепого - РИА Новости, 28.12.2022
В Израиле начнутся раскопки Силоамской купели, где Иисус излечил слепого
Управление древностей Израиля рассказало о планах в скором времени начать раскопки на месте построенной около 2700 лет назад Силоамской купели, сообщает газета... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T03:23
2022-12-28T03:23
2022-12-28T03:23
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Управление древностей Израиля рассказало о планах в скором времени начать раскопки на месте построенной около 2700 лет назад Силоамской купели, сообщает газета Jerusalem Post. Согласно преданию, здесь Иисус исцелил человека от слепоты. Силоамская купель находится на территории археологического парка Город Давида. По оценкам специалистов, она являлась частью системы водоснабжения Иерусалима во времена правления иудейского царя Езекии. Некоторые исследователи полагают, что она использовалась для ритуальных омовений. "Силоамская купель… — это место исторического, национального и международного значения", — приводит газета слова мэра Иерусалима Моше Лиона. Он отметил, что после долгого ожидания город "скоро сможет вновь открыть это важное место и сделать его доступным для миллионов посетителей, ежегодно приезжающих в Иерусалим". По данным газеты, туристы смогут наблюдать за проведением раскопок, а после их завершения Силоамская купель будет добавлена к маршруту паломников, который начинается в Городе Давида и заканчивается у подножия Стены Плача.
https://ria.ru/20221209/restavratsiya-1837451947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иисус христос, израиль, иерусалим, новости культуры, археология, новости - туризм
Культура, Иисус Христос, Израиль, Иерусалим, Новости культуры, Археология, Новости - Туризм
В Израиле начнутся раскопки Силоамской купели, где Иисус излечил слепого
Израиль начнет раскопки Силоамской купели, где, по преданию, Иисус излечил слепого
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости.
Управление древностей Израиля рассказало о планах в скором времени начать раскопки на месте построенной около 2700 лет назад Силоамской купели, сообщает
газета Jerusalem Post. Согласно преданию, здесь Иисус исцелил человека от слепоты.
Силоамская купель находится на территории археологического парка Город Давида. По оценкам специалистов, она являлась частью системы водоснабжения Иерусалима во времена правления иудейского царя Езекии. Некоторые исследователи полагают, что она использовалась для ритуальных омовений.
"Силоамская купель… — это место исторического, национального и международного значения", — приводит газета слова мэра Иерусалима Моше Лиона.
Он отметил, что после долгого ожидания город "скоро сможет вновь открыть это важное место и сделать его доступным для миллионов посетителей, ежегодно приезжающих в Иерусалим".
По данным газеты, туристы смогут наблюдать за проведением раскопок, а после их завершения Силоамская купель будет добавлена к маршруту паломников, который начинается в Городе Давида и заканчивается у подножия Стены Плача.