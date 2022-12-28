https://ria.ru/20221228/siloam-1841701859.html

В Израиле начнутся раскопки Силоамской купели, где Иисус излечил слепого

В Израиле начнутся раскопки Силоамской купели, где Иисус излечил слепого - РИА Новости, 28.12.2022

В Израиле начнутся раскопки Силоамской купели, где Иисус излечил слепого

Управление древностей Израиля рассказало о планах в скором времени начать раскопки на месте построенной около 2700 лет назад Силоамской купели, сообщает газета... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T03:23

2022-12-28T03:23

2022-12-28T03:23

культура

иисус христос

израиль

иерусалим

новости культуры

археология

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841700884_0:45:2000:1170_1920x0_80_0_0_33ba6adc718fe34d66915c4a0014d467.jpg

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Управление древностей Израиля рассказало о планах в скором времени начать раскопки на месте построенной около 2700 лет назад Силоамской купели, сообщает газета Jerusalem Post. Согласно преданию, здесь Иисус исцелил человека от слепоты. Силоамская купель находится на территории археологического парка Город Давида. По оценкам специалистов, она являлась частью системы водоснабжения Иерусалима во времена правления иудейского царя Езекии. Некоторые исследователи полагают, что она использовалась для ритуальных омовений. "Силоамская купель… — это место исторического, национального и международного значения", — приводит газета слова мэра Иерусалима Моше Лиона. Он отметил, что после долгого ожидания город "скоро сможет вновь открыть это важное место и сделать его доступным для миллионов посетителей, ежегодно приезжающих в Иерусалим". По данным газеты, туристы смогут наблюдать за проведением раскопок, а после их завершения Силоамская купель будет добавлена к маршруту паломников, который начинается в Городе Давида и заканчивается у подножия Стены Плача.

https://ria.ru/20221209/restavratsiya-1837451947.html

израиль

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

иисус христос, израиль, иерусалим, новости культуры, археология, новости - туризм