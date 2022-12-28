https://ria.ru/20221228/si-1841883507.html

Песков заявил, что Путин по-прежнему планирует разговор с Си Цзиньпином

Песков заявил, что Путин по-прежнему планирует разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 28.12.2022

Песков заявил, что Путин по-прежнему планирует разговор с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин планирует пообщаться с лидером КНР Си Цзиньпином, идет подготовка контакта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:15

2022-12-28T13:15

2022-12-28T13:15

политика

владимир путин

си цзиньпин

россия

китай

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует пообщаться с лидером КНР Си Цзиньпином, идет подготовка контакта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков сообщал, что контакт лидеров России и Китая готовится до Нового года, но говорить о формате пока рано. Ранее с визитом в Пекине побывал зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Я могу подтвердить, что действительно такие контакты готовятся. Мы своевременно вам расскажем, когда и как они осуществятся", - сказал он.

https://ria.ru/20221223/zapad-1840695096.html

россия

китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, дмитрий песков