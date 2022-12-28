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Песков заявил, что Путин по-прежнему планирует разговор с Си Цзиньпином
Песков заявил, что Путин по-прежнему планирует разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 28.12.2022
Песков заявил, что Путин по-прежнему планирует разговор с Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин планирует пообщаться с лидером КНР Си Цзиньпином, идет подготовка контакта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:15
2022-12-28T13:15
2022-12-28T13:15
политика
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует пообщаться с лидером КНР Си Цзиньпином, идет подготовка контакта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков сообщал, что контакт лидеров России и Китая готовится до Нового года, но говорить о формате пока рано. Ранее с визитом в Пекине побывал зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Я могу подтвердить, что действительно такие контакты готовятся. Мы своевременно вам расскажем, когда и как они осуществятся", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Дмитрий Песков
Песков заявил, что Путин по-прежнему планирует разговор с Си Цзиньпином
Песков заявил о подготовке контакта Путина с лидером КНР Си Цзиньпином