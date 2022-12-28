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Песков заявил, что Путин по-прежнему планирует разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 28.12.2022
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Песков заявил, что Путин по-прежнему планирует разговор с Си Цзиньпином
Песков заявил, что Путин по-прежнему планирует разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 28.12.2022
Песков заявил, что Путин по-прежнему планирует разговор с Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин планирует пообщаться с лидером КНР Си Цзиньпином, идет подготовка контакта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:15
2022-12-28T13:15
политика
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует пообщаться с лидером КНР Си Цзиньпином, идет подготовка контакта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков сообщал, что контакт лидеров России и Китая готовится до Нового года, но говорить о формате пока рано. Ранее с визитом в Пекине побывал зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Я могу подтвердить, что действительно такие контакты готовятся. Мы своевременно вам расскажем, когда и как они осуществятся", - сказал он.
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политика, владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Дмитрий Песков
13:15 28.12.2022
 
Песков заявил, что Путин по-прежнему планирует разговор с Си Цзиньпином

Песков заявил о подготовке контакта Путина с лидером КНР Си Цзиньпином

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
 Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует пообщаться с лидером КНР Си Цзиньпином, идет подготовка контакта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщал, что контакт лидеров России и Китая готовится до Нового года, но говорить о формате пока рано. Ранее с визитом в Пекине побывал зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Я могу подтвердить, что действительно такие контакты готовятся. Мы своевременно вам расскажем, когда и как они осуществятся", - сказал он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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ПолитикаВладимир ПутинСи ЦзиньпинРоссияКитайДмитрий Песков
 
 
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