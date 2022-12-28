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МИД Швейцарии призвал Белград и Приштину не нагнетать обстановку - РИА Новости, 28.12.2022
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МИД Швейцарии призвал Белград и Приштину не нагнетать обстановку
МИД Швейцарии призвал Белград и Приштину не нагнетать обстановку - РИА Новости, 28.12.2022
МИД Швейцарии призвал Белград и Приштину не нагнетать обстановку
Швейцария призывает Белград и Приштину не нагнетать обстановку, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T02:46
2022-12-28T02:46
в мире
александр вучич
альбин курти
косово
приштина
швейцария
евросоюз
нато
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ЖЕНЕВА, 28 дек - РИА Новости. Швейцария призывает Белград и Приштину не нагнетать обстановку, говорится в заявлении МИД страны. Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что президент страны Александр Вучич приказал перевести вооруженные силы в высшую степень боевой готовности. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Ряд стран ЕС - Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния - не признают Косово.
https://ria.ru/20221124/otnosheniya-1833851790.html
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в мире, александр вучич, альбин курти, косово, приштина, швейцария, евросоюз, нато, ми-35
В мире, Александр Вучич, Альбин Курти, Косово, Приштина, Швейцария, Евросоюз, НАТО, Ми-35
02:46 28.12.2022
 
МИД Швейцарии призвал Белград и Приштину не нагнетать обстановку

МИД Швейцарии призвал Белград и Приштину воздержаться от обостряющих ситуацию действий

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 дек - РИА Новости. Швейцария призывает Белград и Приштину не нагнетать обстановку, говорится в заявлении МИД страны.
"Мы вновь призываем все заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий, которые могли бы еще больше обострить ситуацию. KFOR (Международные силы под руководством НАТО – ред.) и Миссия Европейского союза по вопросам законности и правопорядка в Косово (ЕВЛЕКС) играют ключевую роль в поддержании порядка и безопасности местных общин на севере Косово", - сказано в сообщении, которое опубликовано в Twitter ведомства.
Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что президент страны Александр Вучич приказал перевести вооруженные силы в высшую степень боевой готовности.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.
Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.
"Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Ряд стран ЕС - Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния - не признают Косово.
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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Отношения Белграда и Приштины ухудшатся зимой, считает эксперт
 
В миреАлександр ВучичАльбин КуртиКосовоПриштинаШвейцарияЕвросоюзНАТОМи-35
 
 
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