https://ria.ru/20221228/shveytsariya-1841791005.html

МИД Швейцарии призвал Белград и Приштину не нагнетать обстановку

МИД Швейцарии призвал Белград и Приштину не нагнетать обстановку - РИА Новости, 28.12.2022

МИД Швейцарии призвал Белград и Приштину не нагнетать обстановку

Швейцария призывает Белград и Приштину не нагнетать обстановку, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T02:46

2022-12-28T02:46

2022-12-28T02:46

в мире

александр вучич

альбин курти

косово

приштина

швейцария

евросоюз

нато

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ЖЕНЕВА, 28 дек - РИА Новости. Швейцария призывает Белград и Приштину не нагнетать обстановку, говорится в заявлении МИД страны. Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что президент страны Александр Вучич приказал перевести вооруженные силы в высшую степень боевой готовности. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Ряд стран ЕС - Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния - не признают Косово.

https://ria.ru/20221124/otnosheniya-1833851790.html

косово

приштина

швейцария

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в мире, александр вучич, альбин курти, косово, приштина, швейцария, евросоюз, нато, ми-35