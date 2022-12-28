https://ria.ru/20221228/shvetsiya-1841787453.html

В Швеции спрогнозировали рост цен на нефть из-за ответных мер России

В Швеции спрогнозировали рост цен на нефть из-за ответных мер России - РИА Новости, 28.12.2022

В Швеции спрогнозировали рост цен на нефть из-за ответных мер России

В Швеции ожидают значительного роста цен на нефть после решения России запретить ее поставки в страны, которые ранее ввели нефтяные санкции против Москвы,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T00:13

2022-12-28T00:13

2022-12-28T05:45

владимир путин

россия

швеция

австралия

евросоюз

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Швеции ожидают значительного роста цен на нефть после решения России запретить ее поставки в страны, которые ранее ввели нефтяные санкции против Москвы, заявил шведскому телеканалу SVT аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер. Как отмечает SVT, на цены на топливо в Швеции влияют два фактора: курс кроны по отношению к доллару и базовая цена на сырье.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости. В среду президент Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены, введенный некоторыми государствами, но допустил возможность выдавать специальные разрешения.

https://radiosputnik.ria.ru/20221227/neft-1841716419.html

россия

швеция

австралия

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владимир путин, россия, швеция, австралия, евросоюз