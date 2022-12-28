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В Швеции спрогнозировали рост цен на нефть из-за ответных мер России - РИА Новости, 28.12.2022
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В Швеции спрогнозировали рост цен на нефть из-за ответных мер России
В Швеции спрогнозировали рост цен на нефть из-за ответных мер России - РИА Новости, 28.12.2022
В Швеции спрогнозировали рост цен на нефть из-за ответных мер России
В Швеции ожидают значительного роста цен на нефть после решения России запретить ее поставки в страны, которые ранее ввели нефтяные санкции против Москвы,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T00:13
2022-12-28T05:45
владимир путин
россия
швеция
австралия
евросоюз
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Швеции ожидают значительного роста цен на нефть после решения России запретить ее поставки в страны, которые ранее ввели нефтяные санкции против Москвы, заявил шведскому телеканалу SVT аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер. Как отмечает SVT, на цены на топливо в Швеции влияют два фактора: курс кроны по отношению к доллару и базовая цена на сырье.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости. В среду президент Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены, введенный некоторыми государствами, но допустил возможность выдавать специальные разрешения.
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владимир путин, россия, швеция, австралия, евросоюз
Владимир Путин, Россия, Швеция, Австралия, Евросоюз
00:13 28.12.2022 (обновлено: 05:45 28.12.2022)
 
В Швеции спрогнозировали рост цен на нефть из-за ответных мер России

Аналитик Копфер: В Швеции ожидают значительный рост цен на нефть после ответных мер России

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Швеции ожидают значительного роста цен на нефть после решения России запретить ее поставки в страны, которые ранее ввели нефтяные санкции против Москвы, заявил шведскому телеканалу SVT аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер.
"Я думаю, что нам придется и дальше жить со значительно более высокими ценами, чем мы привыкли", - заявил Копфер.
Как отмечает SVT, на цены на топливо в Швеции влияют два фактора: курс кроны по отношению к доллару и базовая цена на сырье.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости.
В среду президент Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены, введенный некоторыми государствами, но допустил возможность выдавать специальные разрешения.
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 19:00Сказано в эфире
До мурашек. Полемика о потолке цен на нефть привела к росту котировок
 
Владимир ПутинРоссияШвецияАвстралияЕвросоюз
 
 
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