https://ria.ru/20221228/shvetsiya-1841787453.html
В Швеции спрогнозировали рост цен на нефть из-за ответных мер России
В Швеции спрогнозировали рост цен на нефть из-за ответных мер России - РИА Новости, 28.12.2022
В Швеции спрогнозировали рост цен на нефть из-за ответных мер России
В Швеции ожидают значительного роста цен на нефть после решения России запретить ее поставки в страны, которые ранее ввели нефтяные санкции против Москвы,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T00:13
2022-12-28T00:13
2022-12-28T05:45
владимир путин
россия
швеция
австралия
евросоюз
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Швеции ожидают значительного роста цен на нефть после решения России запретить ее поставки в страны, которые ранее ввели нефтяные санкции против Москвы, заявил шведскому телеканалу SVT аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер. Как отмечает SVT, на цены на топливо в Швеции влияют два фактора: курс кроны по отношению к доллару и базовая цена на сырье.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости. В среду президент Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены, введенный некоторыми государствами, но допустил возможность выдавать специальные разрешения.
https://radiosputnik.ria.ru/20221227/neft-1841716419.html
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владимир путин, россия, швеция, австралия, евросоюз
Владимир Путин, Россия, Швеция, Австралия, Евросоюз
00:13 28.12.2022 (обновлено: 05:45 28.12.2022)
В Швеции спрогнозировали рост цен на нефть из-за ответных мер России
Аналитик Копфер: В Швеции ожидают значительный рост цен на нефть после ответных мер России