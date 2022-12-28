https://ria.ru/20221228/shkola-1841802375.html

Под Белгородом ввели в эксплуатацию школу на 1000 мест

Под Белгородом ввели в эксплуатацию школу на 1000 мест - РИА Новости, 28.12.2022

Под Белгородом ввели в эксплуатацию школу на 1000 мест

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр просвещения РФ Сергей Кравцов в режиме видеоконференции ввели в эксплуатацию новую школу "Территория... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T07:55

2022-12-28T07:55

2022-12-28T07:56

белгородская область

общество

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 28 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр просвещения РФ Сергей Кравцов в режиме видеоконференции ввели в эксплуатацию новую школу "Территория успеха" на тысячу мест в микрорайоне Новосадовый-41 в Белгородском районе, сообщает пресс-служба губернатора региона.Общеобразовательная школа "Территория успеха" как и другие две школы в Репном и в микрорайоне Восточный-1 построены по нацпроекту "Образование". Таким образом, Белгородская область в числе первых субъектов страны справилась со строительством школ по концессионным соглашениям, отмечается в сообщении.По данным пресс-службы, все объекты построены за рекордные 10 месяцев. Бюджет строительных работ составил более 2 миллиардов рублей. Из них 1,5 миллиарда рублей – кредит ВЭБ.РФ, 265 миллионов рублей – вложения ООО "ПроШкола" и 863,6 миллиона рублей – капитальный грант."Последние несколько лет мы активно ищем новые точки развития, конечно, по строительству новых школ и детских садов, по капитальному ремонту объектов образования. Мы особенно рады, что смогли участвовать одними из первых в федеральном проекте министерства просвещения РФ и структуры ВЭБ.рф – "ПроШкола". Мы одними из первых в стране сегодня сдаем готовые три школы, по которым ранее взяли на себя обязательства", - приводятся в сообщении слова Гладкова.В сою очередь, глава Минпросвещения отметил, что все объекты сделаны качественно и сданы в оперативные сроки. "Несмотря на все сложности жизни в приграничных территориях, вы справляетесь с развитием образования в области, делаете все возможное для реализации задач, поставленных президентом РФ", - сказал Кравцов.В рамках государственно-частного партнерства до конца 2024 года в Белгородской области построят еще 4 современных общеобразовательных учреждения. В общей сложности по концессии в регионе будут возведены 7 объектов образования, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221208/shkoly-1837166960.html

https://ria.ru/20221219/sady-1839703449.html

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общество, вячеслав гладков, сергей кравцов, белгородская область, россия, белгород