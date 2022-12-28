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Немецкого журналиста огорчила устойчивость российской экономики - РИА Новости, 28.12.2022
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Немецкого журналиста огорчила устойчивость российской экономики
Немецкого журналиста огорчила устойчивость российской экономики - РИА Новости, 28.12.2022
Немецкого журналиста огорчила устойчивость российской экономики
Экономика России успешнее противостоит санкциям Запада, чем это предполагалось, при этом даже МВФ прогнозирует спад российского ВВП на "жалкие" 3,4 процента,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T01:59
2022-12-28T04:42
в мире
россия
украина
мвф
михаил мишустин
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Экономика России успешнее противостоит санкциям Запада, чем это предполагалось, при этом даже МВФ прогнозирует спад российского ВВП на "жалкие" 3,4 процента, говорится в статье журналиста немецкой газеты Die Welt Эдуарда Штайнера."Российская экономика успешнее противостоит западным санкциям, чем ожидалось", - отметил он. По его словам, по традиции в конце года русские "еще раз пускаются во все тяжкие и идут на любые расходы", так как любят традиционные праздники, которые начинаются 31 декабря с новогодней елки, подарков, а с некоторых пор и с посещения ресторанов."Поэтому не стоит удивляться, что и в этом году резервирование столов идет полным ходом", - написал Штайнер. При этом он признал, что это "как-то не вяжется" с представлением о стране, которая "находится в экономическом кризисе и под яростно провозглашаемыми западными санкциями"."В апреле Международный валютный фонд предсказывал падение российской экономики в годовом исчислении на уровне 8,5 процента. В июле он понизил прогноз до 6 процентов, а в последний раз в октябре — согласился на совсем уж жалкие 3,4 процента. Да и прогноз Фонда на следующий год уже не такой мрачный для России — вместо 3,5 процента всего 2,3", - посетовал журналист.Он добавил, что Россия переживала "и худшие времена", напомнив о кризисе 2008-2009 годов, когда ВВП страны упал на 7,8 процента и "уже не говоря" о дефолте 1998 года, который "почти у всех выбил почву из-под ног".Как ранее отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, период адаптации страны к санкционной политике Запада продолжается, но уже сейчас можно сказать, что негативные предсказания не реализовались. "Как недавно отметил президент, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах", - указал он. Премьер добавил, что министерство экономического развития прогнозирует сокращение ВВП по итогам года на уровне менее 3%.После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но подорвать финансовую стабильность нашей страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20221227/ekonomika-1841660602.html
https://ria.ru/20221224/itogi-1840936026.html
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в мире, россия, украина, мвф, михаил мишустин, владимир путин, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, МВФ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Санкции в отношении России
01:59 28.12.2022 (обновлено: 04:42 28.12.2022)
 
Немецкого журналиста огорчила устойчивость российской экономики

Журналист Die Welt Штайнер заявил об устойчивости экономики России в условиях санкций

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Экономика России успешнее противостоит санкциям Запада, чем это предполагалось, при этом даже МВФ прогнозирует спад российского ВВП на "жалкие" 3,4 процента, говорится в статье журналиста немецкой газеты Die Welt Эдуарда Штайнера.
"Российская экономика успешнее противостоит западным санкциям, чем ожидалось", - отметил он. По его словам, по традиции в конце года русские "еще раз пускаются во все тяжкие и идут на любые расходы", так как любят традиционные праздники, которые начинаются 31 декабря с новогодней елки, подарков, а с некоторых пор и с посещения ресторанов.
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"Поэтому не стоит удивляться, что и в этом году резервирование столов идет полным ходом", - написал Штайнер. При этом он признал, что это "как-то не вяжется" с представлением о стране, которая "находится в экономическом кризисе и под яростно провозглашаемыми западными санкциями".
"В апреле Международный валютный фонд предсказывал падение российской экономики в годовом исчислении на уровне 8,5 процента. В июле он понизил прогноз до 6 процентов, а в последний раз в октябре — согласился на совсем уж жалкие 3,4 процента. Да и прогноз Фонда на следующий год уже не такой мрачный для России — вместо 3,5 процента всего 2,3", - посетовал журналист.
Он добавил, что Россия переживала "и худшие времена", напомнив о кризисе 2008-2009 годов, когда ВВП страны упал на 7,8 процента и "уже не говоря" о дефолте 1998 года, который "почти у всех выбил почву из-под ног".
Как ранее отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, период адаптации страны к санкционной политике Запада продолжается, но уже сейчас можно сказать, что негативные предсказания не реализовались. "Как недавно отметил президент, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах", - указал он. Премьер добавил, что министерство экономического развития прогнозирует сокращение ВВП по итогам года на уровне менее 3%.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но подорвать финансовую стабильность нашей страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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