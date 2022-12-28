https://ria.ru/20221228/sakhalin2-1841810184.html

СМИ узнали о продлении конкурса по продаже доли Shell в "Сахалине-2"

СМИ узнали о продлении конкурса по продаже доли Shell в "Сахалине-2" - РИА Новости, 28.12.2022

СМИ узнали о продлении конкурса по продаже доли Shell в "Сахалине-2"

Срок выбора нового участника СПГ-проекта "Сахалин-2" взамен Shell будет продлен - предполагалось, что на конкурс поступит заявка от "Новатэка", но компания пока РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T09:11

2022-12-28T09:11

2022-12-28T09:11

экономика

россия

новатэк

shell

газпром

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Срок выбора нового участника СПГ-проекта "Сахалин-2" взамен Shell будет продлен - предполагалось, что на конкурс поступит заявка от "Новатэка", но компания пока к этому не готова, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. По его данным, причина в том, что правительство до сих пор не провело оценку ущерба, который могла нанести проекту Shell. Кроме того, нет твердых договоренностей с основным акционером проекта — "Газпромом". Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation. Англо-голландская Shell решила уйти. Правительство РФ оценило ее долю в проекте в 94,8 миллиарда рублей. Согласно указу президента, доля участника, покидающего проект "Сахалин-2", в течение четырех месяцев должна быть продана российскому юрлицу. По постановлению правительства РФ, одним из критериев отбора инвестора является наличие у него опыта эксплуатации СПГ-завода мощностью более 4 миллионов тонн в год. Кроме "Новатэка", ни одна российская компания, включая "Газпром", не соответствует утвержденным критериям отбора, отмечает газета. При этом правительство должно было осуществить экологический, технологический и иной аудит деятельности Shell в РФ на предмет ущерба. Его сумма должна быть вычтена из средств, которые Shell может получить за долю. По данным издания, правительство еще не завершило оценку ущерба. Как утверждают источники газеты, тяжело идут и переговоры между конкурирующими друг с другом "Газпромом" и "Новатэком". Делегация последнего уже побывала на производственных объектах и попросила предоставить необходимую документацию для оценки и подготовки коммерческого предложения. Но "Газпром" не заинтересован во вхождении конкурента в проект "Сахалин-2", утверждает ряд собеседников газеты. "Новатэк", получив долю Shell, станет лишь миноритарием. Поэтому компания хотела бы получить гарантии, что сможет влиять на развитие проекта через участие в совете директоров, а также получать дивиденды для возврата вложений в покупку доли. Помимо этого, "Новатэк" хотел бы забрать себе объемы СПГ по контракту с Shell, отмечает газета. В "Газпроме" от комментариев отказались, в "Новатэке" и аппарате правительства изданию не ответили. Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов полагает, что "Новатэк" может проявить интерес к вхождению в проект, несмотря на миноритарную долю и необходимость тесного взаимодействия с "Газпромом", поскольку это позволит компании увеличить контролируемые мощности по производству СПГ при сравнительно невысокой оценке актива. Если "Новатэк" откажется от доли, с большой вероятностью она достанется "Газпрому" - для этого можно просто изменить критерии отбора инвестора, отмечает эксперт.

https://ria.ru/20221214/dolya-1838738986.html

https://ria.ru/20221103/sakhalin-1829131426.html

https://ria.ru/20220825/kompanii-1811996234.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, новатэк, shell, газпром