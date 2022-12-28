https://ria.ru/20221228/rybinsk-1841841468.html

Суд приговорил к пожизненному сроку убийцу двух девочек в Рыбинске

Суд приговорил к пожизненному сроку убийцу двух девочек в Рыбинске - РИА Новости, 28.12.2022

Суд приговорил к пожизненному сроку убийцу двух девочек в Рыбинске

Ярославский областной суд вынес максимальный приговор жителю Рыбинска, обвиняемому в убийстве двух дочерей своей подруги, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:16

2022-12-28T11:16

2022-12-28T12:20

рыбинск

происшествия

омская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Ярославский областной суд вынес максимальный приговор жителю Рыбинска, обвиняемому в убийстве двух дочерей своей подруги, сообщил корреспондент РИА Новости.Находиться осужденный будет в колонии особого режима.Процесс проходил в закрытом формате. Как заявлял прокурор, подсудимый полностью признал вину, обвинение потребовало для него пожизненного срока.В свою очередь, Молчанов в последнем слове просил не приговаривать его к высшей мере. Он заявил, что не опасен для общества, а преступления совершал из-за психического расстройства, а не умысла.Трагедия произошла в сентябре 2020 года в Рыбинске. Женщина, вернувшись с работы, нашла тела двух своих дочерей восьми и тринадцати лет. В убийстве девочек заподозрили ее сожителя Виталия Молчанова, с которым мать девочек познакомилась в интернете за полтора месяца до этого и переехала к нему из Омской области.В 2019 году мужчина освободился из заключения, отбыв наказание за особо тяжкие преступления, в том числе убийство.По данным СК, оставшись наедине с детьми, Молчанов попытался изнасиловать одну из девочек и совершить насильственные действия сексуального характера в отношении другой. Затем он их убил и надругался над телами.Подозреваемого задержали через несколько дней в Рыбинске, он прятался в траве около дачных домов и гаражей.Его обвинили в покушении на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные против лица, не достигшего 14-летнего возраста, в убийстве двух детей с особой жестокостью, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера. Эпизод с надругательством над телами исключили из-за истечения срока давности.Молчанова начали судить как невменяемого, но третья экспертиза постановила, что на момент совершения преступления он осознавал свои действия.

https://ria.ru/20221228/prigovor-1841826242.html

https://ria.ru/20221227/voditel-1841682808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с заседания суда, где приговорили к пожизненному убийцу девочек из Рыбинска Кадры с заседания суда, где приговорили к пожизненному убийцу девочек из Рыбинска 2022-12-28T11:16 true PT0M20S

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Владимир Лаврентьев

рыбинск, происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)