https://ria.ru/20221228/rybinsk-1841841468.html
Суд приговорил к пожизненному сроку убийцу двух девочек в Рыбинске
Суд приговорил к пожизненному сроку убийцу двух девочек в Рыбинске - РИА Новости, 28.12.2022
Суд приговорил к пожизненному сроку убийцу двух девочек в Рыбинске
Ярославский областной суд вынес максимальный приговор жителю Рыбинска, обвиняемому в убийстве двух дочерей своей подруги, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:16
2022-12-28T11:16
2022-12-28T12:20
рыбинск
происшествия
омская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Ярославский областной суд вынес максимальный приговор жителю Рыбинска, обвиняемому в убийстве двух дочерей своей подруги, сообщил корреспондент РИА Новости.Находиться осужденный будет в колонии особого режима.Процесс проходил в закрытом формате. Как заявлял прокурор, подсудимый полностью признал вину, обвинение потребовало для него пожизненного срока.В свою очередь, Молчанов в последнем слове просил не приговаривать его к высшей мере. Он заявил, что не опасен для общества, а преступления совершал из-за психического расстройства, а не умысла.Трагедия произошла в сентябре 2020 года в Рыбинске. Женщина, вернувшись с работы, нашла тела двух своих дочерей восьми и тринадцати лет. В убийстве девочек заподозрили ее сожителя Виталия Молчанова, с которым мать девочек познакомилась в интернете за полтора месяца до этого и переехала к нему из Омской области.В 2019 году мужчина освободился из заключения, отбыв наказание за особо тяжкие преступления, в том числе убийство.По данным СК, оставшись наедине с детьми, Молчанов попытался изнасиловать одну из девочек и совершить насильственные действия сексуального характера в отношении другой. Затем он их убил и надругался над телами.Подозреваемого задержали через несколько дней в Рыбинске, он прятался в траве около дачных домов и гаражей.Его обвинили в покушении на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные против лица, не достигшего 14-летнего возраста, в убийстве двух детей с особой жестокостью, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера. Эпизод с надругательством над телами исключили из-за истечения срока давности.Молчанова начали судить как невменяемого, но третья экспертиза постановила, что на момент совершения преступления он осознавал свои действия.
https://ria.ru/20221228/prigovor-1841826242.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с заседания суда, где приговорили к пожизненному убийцу девочек из Рыбинска
Кадры с заседания суда, где приговорили к пожизненному убийцу девочек из Рыбинска
2022-12-28T11:16
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рыбинск, происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Рыбинск, Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:16 28.12.2022 (обновлено: 12:20 28.12.2022)
Суд приговорил к пожизненному сроку убийцу двух девочек в Рыбинске
Суд приговорил к пожизненному сроку жителя Рыбинска, обвиняемого в убийстве двух девочек
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Ярославский областной суд вынес максимальный приговор жителю Рыбинска, обвиняемому в убийстве двух дочерей своей подруги, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Признать Молчанова Виталия Алексеевича виновным <...> и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", — огласил решение судья Дмитрий Крекин.
Находиться осужденный будет в колонии особого режима.
Процесс проходил в закрытом формате. Как заявлял прокурор, подсудимый полностью признал вину, обвинение потребовало для него пожизненного срока.
В свою очередь, Молчанов в последнем слове просил не приговаривать его к высшей мере. Он заявил, что не опасен для общества, а преступления совершал из-за психического расстройства, а не умысла.
Трагедия произошла в сентябре 2020 года в Рыбинске. Женщина, вернувшись с работы, нашла тела двух своих дочерей восьми и тринадцати лет. В убийстве девочек заподозрили ее сожителя Виталия Молчанова, с которым мать девочек познакомилась в интернете за полтора месяца до этого и переехала к нему из Омской области
.
В 2019 году мужчина освободился из заключения, отбыв наказание за особо тяжкие преступления, в том числе убийство.
По данным СК
, оставшись наедине с детьми, Молчанов попытался изнасиловать одну из девочек и совершить насильственные действия сексуального характера в отношении другой. Затем он их убил и надругался над телами.
Подозреваемого задержали через несколько дней в Рыбинске, он прятался в траве около дачных домов и гаражей.
Его обвинили в покушении на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные против лица, не достигшего 14-летнего возраста, в убийстве двух детей с особой жестокостью, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера. Эпизод с надругательством над телами исключили из-за истечения срока давности.
Молчанова начали судить как невменяемого, но третья экспертиза постановила, что на момент совершения преступления он осознавал свои действия.