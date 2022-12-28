https://ria.ru/20221228/rost-1841931650.html

Мишустин заявил о росте в строительстве и сельском хозяйстве

Мишустин заявил о росте в строительстве и сельском хозяйстве - РИА Новости, 28.12.2022

Мишустин заявил о росте в строительстве и сельском хозяйстве

Наблюдается рост в сфере строительства, в сельском хозяйстве, производстве электрооборудования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:15

2022-12-28T15:15

2022-12-28T15:31

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Наблюдается рост в сфере строительства, в сельском хозяйстве, производстве электрооборудования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в среду."В ноябре рост год к году наблюдается в строительстве, сельском хозяйстве, увеличивается выпуск электрооборудования. Отмечены положительные показатели в сфере производства транспортных средств, оборудования. Восстанавливается кредитование юридических лиц и граждан. Это существенный фактор для поддержки развития нашей экономики", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20221228/mishustin-1841930421.html

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экономика, михаил мишустин, россия