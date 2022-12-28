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Мишустин заявил о росте в строительстве и сельском хозяйстве - РИА Новости, 28.12.2022
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Мишустин заявил о росте в строительстве и сельском хозяйстве
Мишустин заявил о росте в строительстве и сельском хозяйстве - РИА Новости, 28.12.2022
Мишустин заявил о росте в строительстве и сельском хозяйстве
Наблюдается рост в сфере строительства, в сельском хозяйстве, производстве электрооборудования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:15
2022-12-28T15:31
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Наблюдается рост в сфере строительства, в сельском хозяйстве, производстве электрооборудования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в среду."В ноябре рост год к году наблюдается в строительстве, сельском хозяйстве, увеличивается выпуск электрооборудования. Отмечены положительные показатели в сфере производства транспортных средств, оборудования. Восстанавливается кредитование юридических лиц и граждан. Это существенный фактор для поддержки развития нашей экономики", - отметил Мишустин.
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
15:15 28.12.2022 (обновлено: 15:31 28.12.2022)
 
Мишустин заявил о росте в строительстве и сельском хозяйстве

Мишустин: рост наблюдается в строительстве, сельском хозяйстве и производстве оборудования

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Наблюдается рост в сфере строительства, в сельском хозяйстве, производстве электрооборудования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.
"В ноябре рост год к году наблюдается в строительстве, сельском хозяйстве, увеличивается выпуск электрооборудования. Отмечены положительные показатели в сфере производства транспортных средств, оборудования. Восстанавливается кредитование юридических лиц и граждан. Это существенный фактор для поддержки развития нашей экономики", - отметил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 15:13
Негативные прогнозы о российской экономике не сбылись, заявил Мишустин
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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