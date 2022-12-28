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РЭЦ: регцентры поддержки экспорта за 2022 год помогли 25 тыс компаний МСП - РИА Новости, 28.12.2022
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РЭЦ: регцентры поддержки экспорта за 2022 год помогли 25 тыс компаний МСП
РЭЦ: регцентры поддержки экспорта за 2022 год помогли 25 тыс компаний МСП - РИА Новости, 28.12.2022
РЭЦ: регцентры поддержки экспорта за 2022 год помогли 25 тыс компаний МСП
Центры поддержки экспорта в 82 регионах России за 2022 год помогли более чем 25 тысячам компаний малого и среднего предпринимательства, каждая десятая при их... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:57
2022-12-28T11:57
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Центры поддержки экспорта в 82 регионах России за 2022 год помогли более чем 25 тысячам компаний малого и среднего предпринимательства, каждая десятая при их участии заключила экспортный контракт, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Главное в нашей совместной с регионами работе - то, что в субъектах Федерации и в стране в целом создаются необходимые условия для развития несырьевого неэнергетического экспорта, формируется эффективная инфраструктура поддержки экспорта и обеспечивается доступ экспортеров к инструментам поддержки на федеральном и региональном уровне в непростых современных условиях", - сказала Никишина.Одной из важных задач в рамках реализации федерального проекта в 2022 году было внедрение в регионах регионального экспортного стандарта 2.0: не менее 13 инструментов стандарта в 60 регионах. Эти меры стимулируют развитие экспорта и предпринимательскую активность экспортеров. Это единственный показатель национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в достижении которого принимают участие все российские регионы.По итогам года РЭЦ и регионы успешно справились с поставленной задачей, совместно решали возникающие проблемы, своевременно реагируя на внешние запреты и ограничения, оперативно внося изменения как в сам документ стандарта, так и в паспорт федерального проекта, адаптировав положения стандарта и критерии его внедрения под современные условия.
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россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
11:57 28.12.2022
 

РЭЦ: регцентры поддержки экспорта за 2022 год помогли 25 тыс компаний МСП

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Центры поддержки экспорта в 82 регионах России за 2022 год помогли более чем 25 тысячам компаний малого и среднего предпринимательства, каждая десятая при их участии заключила экспортный контракт, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Главное в нашей совместной с регионами работе - то, что в субъектах Федерации и в стране в целом создаются необходимые условия для развития несырьевого неэнергетического экспорта, формируется эффективная инфраструктура поддержки экспорта и обеспечивается доступ экспортеров к инструментам поддержки на федеральном и региональном уровне в непростых современных условиях", - сказала Никишина.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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РЭЦ отобрала еще 8 компаний для демонстрации продукции за рубежом
Одной из важных задач в рамках реализации федерального проекта в 2022 году было внедрение в регионах регионального экспортного стандарта 2.0: не менее 13 инструментов стандарта в 60 регионах. Эти меры стимулируют развитие экспорта и предпринимательскую активность экспортеров. Это единственный показатель национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в достижении которого принимают участие все российские регионы.
По итогам года РЭЦ и регионы успешно справились с поставленной задачей, совместно решали возникающие проблемы, своевременно реагируя на внешние запреты и ограничения, оперативно внося изменения как в сам документ стандарта, так и в паспорт федерального проекта, адаптировав положения стандарта и критерии его внедрения под современные условия.
 
РоссияВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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