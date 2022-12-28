https://ria.ru/20221228/rets-1841853357.html
РЭЦ: регцентры поддержки экспорта за 2022 год помогли 25 тыс компаний МСП
РЭЦ: регцентры поддержки экспорта за 2022 год помогли 25 тыс компаний МСП - РИА Новости, 28.12.2022
РЭЦ: регцентры поддержки экспорта за 2022 год помогли 25 тыс компаний МСП
Центры поддержки экспорта в 82 регионах России за 2022 год помогли более чем 25 тысячам компаний малого и среднего предпринимательства, каждая десятая при их... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:57
2022-12-28T11:57
2022-12-28T11:57
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Центры поддержки экспорта в 82 регионах России за 2022 год помогли более чем 25 тысячам компаний малого и среднего предпринимательства, каждая десятая при их участии заключила экспортный контракт, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Главное в нашей совместной с регионами работе - то, что в субъектах Федерации и в стране в целом создаются необходимые условия для развития несырьевого неэнергетического экспорта, формируется эффективная инфраструктура поддержки экспорта и обеспечивается доступ экспортеров к инструментам поддержки на федеральном и региональном уровне в непростых современных условиях", - сказала Никишина.Одной из важных задач в рамках реализации федерального проекта в 2022 году было внедрение в регионах регионального экспортного стандарта 2.0: не менее 13 инструментов стандарта в 60 регионах. Эти меры стимулируют развитие экспорта и предпринимательскую активность экспортеров. Это единственный показатель национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в достижении которого принимают участие все российские регионы.По итогам года РЭЦ и регионы успешно справились с поставленной задачей, совместно решали возникающие проблемы, своевременно реагируя на внешние запреты и ограничения, оперативно внося изменения как в сам документ стандарта, так и в паспорт федерального проекта, адаптировав положения стандарта и критерии его внедрения под современные условия.
https://ria.ru/20221227/rets-1841718718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Центры поддержки экспорта в 82 регионах России за 2022 год помогли более чем 25 тысячам компаний малого и среднего предпринимательства, каждая десятая при их участии заключила экспортный контракт, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Главное в нашей совместной с регионами работе - то, что в субъектах Федерации и в стране в целом создаются необходимые условия для развития несырьевого неэнергетического экспорта, формируется эффективная инфраструктура поддержки экспорта и обеспечивается доступ экспортеров к инструментам поддержки на федеральном и региональном уровне в непростых современных условиях", - сказала Никишина.
Одной из важных задач в рамках реализации федерального проекта в 2022 году было внедрение в регионах регионального экспортного стандарта 2.0: не менее 13 инструментов стандарта в 60 регионах. Эти меры стимулируют развитие экспорта и предпринимательскую активность экспортеров. Это единственный показатель национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в достижении которого принимают участие все российские регионы.
По итогам года РЭЦ
и регионы успешно справились с поставленной задачей, совместно решали возникающие проблемы, своевременно реагируя на внешние запреты и ограничения, оперативно внося изменения как в сам документ стандарта, так и в паспорт федерального проекта, адаптировав положения стандарта и критерии его внедрения под современные условия.