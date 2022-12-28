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Заммэра Ефимов: развитие участка в Южном Бутове даст 2 тысячи рабочих мест
Заммэра Ефимов: развитие участка в Южном Бутове даст 2 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 28.12.2022
Заммэра Ефимов: развитие участка в Южном Бутове даст 2 тысячи рабочих мест
Реорганизация неэффективно используемого участка в Южном Бутове даст городу более 2 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:14
2022-12-28T11:14
2022-12-28T11:14
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Реорганизация неэффективно используемого участка в Южном Бутове даст городу более 2 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Уточняется, что на участке планируется построить более 70 тысяч квадратных метров недвижимости. Проект предусматривает строительство общественно-делового квартала с магазинами, офисами, ресторанами и кафе, а также стадионом.Редевелопмент территории может провести как ее собственник, так и городской оператор. Также это может быть инвестор, который определится по результатам конкурса, говорится в сообщении.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Заммэра Ефимов: развитие участка в Южном Бутове даст 2 тысячи рабочих мест
Заммэра Ефимов: развитие участка в Южном Бутове даст городу две тысячи рабочих мест
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Реорганизация неэффективно используемого участка в Южном Бутове даст городу более 2 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Неэффективно используемый участок площадью пять гектаров расположен между Варшавским шоссе и 1-й Горловской улицей. В ходе комплексного развития на территории возведут общественно-деловые объекты, где смогут работать около двух тысяч человек. Вложения в проект составят около 7,5 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект от его реализации превысит 550 миллионов рублей в год", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Уточняется, что на участке планируется построить более 70 тысяч квадратных метров недвижимости. Проект предусматривает строительство общественно-делового квартала с магазинами, офисами, ресторанами и кафе, а также стадионом.
Редевелопмент территории может провести как ее собственник, так и городской оператор. Также это может быть инвестор, который определится по результатам конкурса, говорится в сообщении.