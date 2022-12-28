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Заммэра Ефимов: развитие участка в Южном Бутове даст 2 тысячи рабочих мест

Заммэра Ефимов: развитие участка в Южном Бутове даст 2 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 28.12.2022

Заммэра Ефимов: развитие участка в Южном Бутове даст 2 тысячи рабочих мест

Реорганизация неэффективно используемого участка в Южном Бутове даст городу более 2 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:14

2022-12-28T11:14

2022-12-28T11:14

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Реорганизация неэффективно используемого участка в Южном Бутове даст городу более 2 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Уточняется, что на участке планируется построить более 70 тысяч квадратных метров недвижимости. Проект предусматривает строительство общественно-делового квартала с магазинами, офисами, ресторанами и кафе, а также стадионом.Редевелопмент территории может провести как ее собственник, так и городской оператор. Также это может быть инвестор, который определится по результатам конкурса, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832714661.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы)