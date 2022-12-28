https://ria.ru/20221228/putin-1841977814.html

Путин надеется на запуск высокотехнологичных производств и в 2023 году

Путин надеется на запуск высокотехнологичных производств и в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2022

Путин надеется на запуск высокотехнологичных производств и в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в следующем году в России будет больше запусков высокотехнологичных производств. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:09

2022-12-28T17:09

2022-12-28T17:09

экономика

владимир путин

россия

псковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822778150_0:0:2827:1590_1920x0_80_0_0_5a907b9ccc96b0891a726473e6c59214.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в следующем году в России будет больше запусков высокотехнологичных производств. "Надеюсь, что в следующем году у нас будет не меньше, а еще больше пусков таких высокотехнологичных производств", - сказал Путин, участвуя в открытии завода "Титан-Полимер" в Псковской области в режиме видеосвязи. Он также поблагодарил всех работников завода.

https://radiosputnik.ria.ru/20221228/putin-1841964985.html

россия

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, россия, псковская область