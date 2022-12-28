https://ria.ru/20221228/putin-1841977814.html
Путин надеется на запуск высокотехнологичных производств и в 2023 году
Путин надеется на запуск высокотехнологичных производств и в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2022
Путин надеется на запуск высокотехнологичных производств и в 2023 году
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в следующем году в России будет больше запусков высокотехнологичных производств. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:09
2022-12-28T17:09
2022-12-28T17:09
экономика
владимир путин
россия
псковская область
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в следующем году в России будет больше запусков высокотехнологичных производств. "Надеюсь, что в следующем году у нас будет не меньше, а еще больше пусков таких высокотехнологичных производств", - сказал Путин, участвуя в открытии завода "Титан-Полимер" в Псковской области в режиме видеосвязи. Он также поблагодарил всех работников завода.
https://radiosputnik.ria.ru/20221228/putin-1841964985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, псковская область
Экономика, Владимир Путин, Россия, Псковская область
Путин надеется на запуск высокотехнологичных производств и в 2023 году
Путин надеется, что в 2023 году будет больше запусков высокотехнологичных производств